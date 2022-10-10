Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple USB-C geçişine hazırlanıyor: Aksesuarlar da güncellenecek

    Aylar süren bürokratik işlemlerin ardından Avrupa Parlamentosu, USB-C yasasını sonunda kabul etti. Apple, yeni yasaya uymak için birçok ürününü USB-C ile güncelleyecek.
    5
    Apple USB Type C geçişine hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Neredeyse bütün modern teknolojik cihazların USB-C girişi ile gelmesi, uzun yıllardır Apple’a karşı ciddi bir eleştiri kaynağı olmuştu. iPhone cihazlarında hala USB 2 tabanlı Lightning teknolojisini kullanan firma, Avrupa Birliği tarafından 2024 itibariyle USB-C bağlantısına geçmek zorunda kalacak. Apple, bu doğrultuda birçok ürününü USB-C ile güncellemeye hazırlanıyor.

    Mac aksesuarları da USB-C girişi ile güncellenecek

    Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, firmanın USB-C planları hakkında konuştu. Gurman’a göre Apple, 2023 yılında tanıtacağı iPhone 15 modelinde USB-C girişine yer verecek. Ayrıca yıl bitmeden güncellenmesi beklenen giriş seviyesi iPad de USB-C girişine sahip olacak. 2024’ün mart ayında tanıtılması beklenen iPhone SE ise büyük ihtimalle Lightning girişine sahip olacak ancak ondan sonra gelen iPhone SE modelleri USB-C bağlantısına yer verecek.

    Magic Mouse Magic Keyboard, Magic Trackpad aksesuarları da USB-C bağlantısı ile güncellenecek. Bu aksesuarların yeni iMac veya Mac Pro ile birlikte tanıtılması bekleniyor. AirPods ürünlerinin de önümüzdeki yıllarda USB-C ile güncelleneceği düşünülüyor.

    Apple USB-C’yi eninde sonunda terk edecek

    Gurman’a göre Apple, USB-C girişini bir geçiş olarak kullanılacak. Firma, kablosuz bağlantı teknolojilerini hala gelecek olarak görüyor ve bu konuda araştırmalarına devam ediyor. Gurman’a göre Apple ürünlerinde USB-C dönemi, Lightning’den çok daha kısa sürecek ve firma, eninde sonunda kablosuz şarj ve bağlantı teknolojilerine geçecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 6 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi POCO M4 Pro
    Xiaomi POCO M4 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Travelmate TMP414-51
    Acer Travelmate TMP414-51
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız