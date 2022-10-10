Apple USB-C geçişine hazırlanıyor: Aksesuarlar da güncellenecek

Tam Boyutta Gör Neredeyse bütün modern teknolojik cihazların USB-C girişi ile gelmesi, uzun yıllardır Apple’a karşı ciddi bir eleştiri kaynağı olmuştu. iPhone cihazlarında hala USB 2 tabanlı Lightning teknolojisini kullanan firma, Avrupa Birliği tarafından 2024 itibariyle USB-C bağlantısına geçmek zorunda kalacak. Apple, bu doğrultuda birçok ürününü USB-C ile güncellemeye hazırlanıyor.

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Mac aksesuarları da USB-C girişi ile güncellenecek

Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, firmanın USB-C planları hakkında konuştu. Gurman’a göre Apple, 2023 yılında tanıtacağı iPhone 15 modelinde USB-C girişine yer verecek. Ayrıca yıl bitmeden güncellenmesi beklenen giriş seviyesi iPad de USB-C girişine sahip olacak. 2024’ün mart ayında tanıtılması beklenen iPhone SE ise büyük ihtimalle Lightning girişine sahip olacak ancak ondan sonra gelen iPhone SE modelleri USB-C bağlantısına yer verecek.

Magic Mouse Magic Keyboard, Magic Trackpad aksesuarları da USB-C bağlantısı ile güncellenecek. Bu aksesuarların yeni iMac veya Mac Pro ile birlikte tanıtılması bekleniyor. AirPods ürünlerinin de önümüzdeki yıllarda USB-C ile güncelleneceği düşünülüyor.

Apple USB-C’yi eninde sonunda terk edecek

Gurman’a göre Apple, USB-C girişini bir geçiş olarak kullanılacak. Firma, kablosuz bağlantı teknolojilerini hala gelecek olarak görüyor ve bu konuda araştırmalarına devam ediyor. Gurman’a göre Apple ürünlerinde USB-C dönemi, Lightning’den çok daha kısa sürecek ve firma, eninde sonunda kablosuz şarj ve bağlantı teknolojilerine geçecek.

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Apple USB Type C geçişine hazırlanıyor