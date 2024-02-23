Apple Vision Pro şikayetleri bitmiyor: Ön camı çatlıyor!

Apple Vision Pro, sıfır köşeye ve her yerinde özel parçalara sahip, hassas bir şekilde üretilmiş bir cihaz. Ön cam, takip kameraları için lens görevi görecek şekilde kesilmiş tek bir tabaka. Paylaşılan tüm görsellerde belirgin bir biçimde burun köprüsü bölümünde dikey kılcal çatlak oluştuğu görülüyor. Bu sorunu yaşayan kullanıcılar, Vision Pro’yu harici bataryaya bağlayıp (yumuşak ön koruyucu takılı olarak) gece boyunca bırakmalarının ardından çatlağın aniden ve görünürde bir neden olmaksızın oluştuğunu belirtiyor.
Apple’ın dokümanlarına göre, Apple Vision Pro, kullanılmadığı zamanlarda e-posta, fotoğraf ve diğer verileri senkronize etmek için harici bataryadan güç almaya devam ediyor. Gözlük, 24 saat boyunca takılmazsa otomatik olarak kapanıyor.
Onarım ücreti 800 dolar!
AppleCare kapsamında, koruyucu camın onarımı için Apple’ın istediği ücret 300 dolar. AppleCare kapsamı dışında 800 dolar. Apple, donanım sorunu olduğu bilinen ürünler için özel onarım programları açar ancak şu anda bu sorun çok yaygın olmadığından Apple’ın üretimden kaynaklanıp kaylanmadığını incelemesi pek olası görünmüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.