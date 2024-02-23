Apple Vision Pro şikayetleri bitmiyor: Ön camı çatlıyor!

Tam Boyutta Gör Apple Vision Pro’yu deneyimleyenlerden bazıları ağır olması, baş ağrısı yapması vb. sorunlarla cihazı iade ederken, bazıları kullanmaya devam ediyor. Apple’ın ilk karma gerçeklik gözlüğünü kullananların yeni şikayeti; ön camda çatlak oluşması. Kullanıcıların bildirdiğine göre, hiç düşürülmemesi veya yanlış kullanılmamasına rağmen Vision Pro’nun ön koruyucu camının ortasında ince bir çatlak oluşuyor.

Çok sayıda kişi Apple Vision Pro’yu iade ediyor: Peki neden? 1 hf. önce eklendi

Apple Vision Pro, sıfır köşeye ve her yerinde özel parçalara sahip, hassas bir şekilde üretilmiş bir cihaz. Ön cam, takip kameraları için lens görevi görecek şekilde kesilmiş tek bir tabaka. Paylaşılan tüm görsellerde belirgin bir biçimde burun köprüsü bölümünde dikey kılcal çatlak oluştuğu görülüyor. Bu sorunu yaşayan kullanıcılar, Vision Pro’yu harici bataryaya bağlayıp (yumuşak ön koruyucu takılı olarak) gece boyunca bırakmalarının ardından çatlağın aniden ve görünürde bir neden olmaksızın oluştuğunu belirtiyor.

Apple’ın dokümanlarına göre, Apple Vision Pro, kullanılmadığı zamanlarda e-posta, fotoğraf ve diğer verileri senkronize etmek için harici bataryadan güç almaya devam ediyor. Gözlük, 24 saat boyunca takılmazsa otomatik olarak kapanıyor.

Onarım ücreti 800 dolar!

AppleCare kapsamında, koruyucu camın onarımı için Apple’ın istediği ücret 300 dolar. AppleCare kapsamı dışında 800 dolar. Apple, donanım sorunu olduğu bilinen ürünler için özel onarım programları açar ancak şu anda bu sorun çok yaygın olmadığından Apple’ın üretimden kaynaklanıp kaylanmadığını incelemesi pek olası görünmüyor.

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