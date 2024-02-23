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    Anlık Bildirim

    Apple Vision Pro şikayetleri bitmiyor: Ön camı çatlıyor!

    Bazı Apple Vision Pro kullanıcıları, hiçbir neden olmadan ön camda çatlak oluştuğuna dair şikayetlerini paylaşmaya başladı. Çatlak, Vision Pro'nun burna denk gelen kısmında net bir şekilde görülüyor.
    apple vision pro ön cam çatlak Tam Boyutta Gör
    Apple Vision Pro’yu deneyimleyenlerden bazıları ağır olması, baş ağrısı yapması vb. sorunlarla cihazı iade ederken, bazıları kullanmaya devam ediyor. Apple’ın ilk karma gerçeklik gözlüğünü kullananların yeni şikayeti; ön camda çatlak oluşması. Kullanıcıların bildirdiğine göre, hiç düşürülmemesi veya yanlış kullanılmamasına rağmen Vision Pro’nun ön koruyucu camının ortasında ince bir çatlak oluşuyor.

    Apple Vision Pro, sıfır köşeye ve her yerinde özel parçalara sahip, hassas bir şekilde üretilmiş bir cihaz. Ön cam, takip kameraları için lens görevi görecek şekilde kesilmiş tek bir tabaka. Paylaşılan tüm görsellerde belirgin bir biçimde burun köprüsü bölümünde dikey kılcal çatlak oluştuğu görülüyor. Bu sorunu yaşayan kullanıcılar, Vision Pro’yu harici bataryaya bağlayıp (yumuşak ön koruyucu takılı olarak) gece boyunca bırakmalarının ardından çatlağın aniden ve görünürde bir neden olmaksızın oluştuğunu belirtiyor.

    Apple’ın dokümanlarına göre, Apple Vision Pro, kullanılmadığı zamanlarda e-posta, fotoğraf ve diğer verileri senkronize etmek için harici bataryadan güç almaya devam ediyor. Gözlük, 24 saat boyunca takılmazsa otomatik olarak kapanıyor.

    Onarım ücreti 800 dolar!

    AppleCare kapsamında, koruyucu camın onarımı için Apple’ın istediği ücret 300 dolar. AppleCare kapsamı dışında 800 dolar. Apple, donanım sorunu olduğu bilinen ürünler için özel onarım programları açar ancak şu anda bu sorun çok yaygın olmadığından Apple’ın üretimden kaynaklanıp kaylanmadığını incelemesi pek olası görünmüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 2 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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