Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Apple, yakın zamanda düzenlenen Wonderlust etkinliği kapsamında merakla beklenen iPhone 15 ve 15 Pro modellerini duyurdu. Ancak aynı gün Fransa tarafından iPhone 12'ye yönelik önemli bir karar alındı. Öyle ki serinin satışları radyasyon tehlikesi nedeniyle yasaklandı. Şimdi de teknoloji devi, yeni bir yazılım güncellemesi ile durumu hafifletmeyi planlıyor.

iPhone 12 için yeni bir güncelleme yolda

Bilmeyenler için Fransa Ulusal Frekans Ajansı (ANFR) yapılan SAR testlerinde iPhone 12'nin elde ya da pantolon cebinde tutulması sırasında kilogram başına 5.74 watt elektromanyetik dalga yaydığı tespit edilmişti. Bu noktada iPhone 12, AB için belirlenen 4.0 watt sınırını aştığı için ülkede yasaklandı. Ancak Apple'dan yanıt gecikmedi diyebiliriz.

Cuma günü yaptığı açıklamada Cuppertino devi, Fransız düzenleyiciler tarafından kullanılan protokole uyum sağlamak amacıyla Fransa'daki kullanıcılar için bir yazılım güncellemesi yayınlayacağız. iPhone 12'nin Fransa'da satışa sunulmaya devam etmesini dört gözle bekliyoruz" dedi. Ancak bu güncelleme için herhangi bir tarih paylaşılmadığını belirtelim.

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Ayrıca Apple, Fransa komisyonunun kararına katılmıyor. Öyle ki iPhone 12'nin tamamen güvenli olduğunu belirten şirket, 27 AB ülkesi arasından 2020 yılından bu yana şikayette bulunan tek ülkenin Fransa olduğuna dikkat çekti. Bu noktada mevcut sorunların, Fransız hükümetinin kullandığı belirli bir test protokolünden kaynaklandığı beliritliyor.

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Apple yanıtladı: iPhone 12 için radyasyon endişeleri sona eriyor