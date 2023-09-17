Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple yanıtladı: iPhone 12 için radyasyon endişeleri sona eriyor

    Apple, iPhone 12 serisinde ortaya çıkan radyasyon iddialarına açıklık getirdi. Cuppertino devi, yeni bir iPhone 12 yazılım güncellemesi ile durumu hafifletmek istiyor.
    Apple yanıtladı: iPhone 12 için radyasyon endişeleri sona eriyor Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Apple, yakın zamanda düzenlenen Wonderlust etkinliği kapsamında merakla beklenen iPhone 15 ve 15 Pro modellerini duyurdu. Ancak aynı gün Fransa tarafından iPhone 12'ye yönelik önemli bir karar alındı. Öyle ki serinin satışları radyasyon tehlikesi nedeniyle yasaklandı. Şimdi de teknoloji devi, yeni bir yazılım güncellemesi ile durumu hafifletmeyi planlıyor.

    iPhone 12 için yeni bir güncelleme yolda

    Bilmeyenler için Fransa Ulusal Frekans Ajansı (ANFR) yapılan SAR testlerinde iPhone 12'nin elde ya da pantolon cebinde tutulması sırasında kilogram başına 5.74 watt elektromanyetik dalga yaydığı tespit edilmişti. Bu noktada iPhone 12, AB için belirlenen 4.0 watt sınırını aştığı için ülkede yasaklandı. Ancak Apple'dan yanıt gecikmedi diyebiliriz.

    Cuma günü yaptığı açıklamada Cuppertino devi, Fransız düzenleyiciler tarafından kullanılan protokole uyum sağlamak amacıyla Fransa'daki kullanıcılar için bir yazılım güncellemesi yayınlayacağız. iPhone 12'nin Fransa'da satışa sunulmaya devam etmesini dört gözle bekliyoruz" dedi. Ancak bu güncelleme için herhangi bir tarih paylaşılmadığını belirtelim.

    Ayrıca Apple, Fransa komisyonunun kararına katılmıyor. Öyle ki iPhone 12'nin tamamen güvenli olduğunu belirten şirket, 27 AB ülkesi arasından 2020 yılından bu yana şikayette bulunan tek ülkenin Fransa olduğuna dikkat çekti. Bu noktada mevcut sorunların, Fransız hükümetinin kullandığı belirli bir test protokolünden kaynaklandığı beliritliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 6 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    her şeyi hızlı yapıyormuş gibi hissetmek yeni fren balata alışma süresi askerde lens kullanmak crusader kings 2 türkçe yama izmir zengin semtleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    realme 9 Pro
    realme 9 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Victus Gaming 16
    HP Victus Gaming 16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız