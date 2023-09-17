Apple yanıtladı: iPhone 12 için radyasyon endişeleri sona eriyor

iPhone 12 için yeni bir güncelleme yolda
Bilmeyenler için Fransa Ulusal Frekans Ajansı (ANFR) yapılan SAR testlerinde iPhone 12'nin elde ya da pantolon cebinde tutulması sırasında kilogram başına 5.74 watt elektromanyetik dalga yaydığı tespit edilmişti. Bu noktada iPhone 12, AB için belirlenen 4.0 watt sınırını aştığı için ülkede yasaklandı. Ancak Apple'dan yanıt gecikmedi diyebiliriz.
Cuma günü yaptığı açıklamada Cuppertino devi, Fransız düzenleyiciler tarafından kullanılan protokole uyum sağlamak amacıyla Fransa'daki kullanıcılar için bir yazılım güncellemesi yayınlayacağız. iPhone 12'nin Fransa'da satışa sunulmaya devam etmesini dört gözle bekliyoruz" dedi. Ancak bu güncelleme için herhangi bir tarih paylaşılmadığını belirtelim.
Ayrıca Apple, Fransa komisyonunun kararına katılmıyor. Öyle ki iPhone 12'nin tamamen güvenli olduğunu belirten şirket, 27 AB ülkesi arasından 2020 yılından bu yana şikayette bulunan tek ülkenin Fransa olduğuna dikkat çekti. Bu noktada mevcut sorunların, Fransız hükümetinin kullandığı belirli bir test protokolünden kaynaklandığı beliritliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.