Tam Boyutta Gör Bugünlerde ChatGPT çoğu yapay zeka tartışmasının ana merkezinde bulunuyor ve OpenAI ise sürekli olarak dil modelini daha da geliştirmek için çalışıyor. Benzer hamleler Microsoft, Google ve Meta tarafında da aynı şekilde ilerliyor. Öte yandan Apple ise görünüşe üretken yapay zeka teknolojisindeki ilerlemede rakiplerinin önemli ölçüde gerisinde.

Apple yapay zekada geride

Medium'da yayınlanan ve Apple'ın yakında açıklayacağı kazanç raporunun Apple hisselerini ve tedarik zincirini nasıl etkileyeceğini özetleyen yeni bir yazıda analist Ming-Chi Kuo, şirketin bu alandaki ilerleme eksikliği nedeniyle kazanç çağrısı sırasında yapay zekaya muhtemelen fazla zaman ayırmayacağını açıkladı. Kuo’ya göre Apple’ın elinde kayda değer bir şey yok. Bu durumun 2024 yılında da devam edeceği belirtiliyor.

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Geçtiğimiz ay Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın OpenAI'ın ChatGPT'sine rakip olabilecek “Apple GPT” yapay zeka projeleri üzerinde çalıştığını söylemişti. Ancak görünüşe göre Apple'ın tüketicilere yönelik bir ürün yaratmak için henüz "net bir stratejisi" yok. Tim Cook, Apple'ın Mayıs ayındaki kazanç çağrısı sırasında, yapay zeka ile ilgili "çözülmesi gereken bir dizi sorun" olduğunu ve geliştirme yaklaşımında “planlı ve düşünceli” olmanın önemli olduğunu söylemişti.

Bunlara ek olarak spekülasyonlara bakılırsa, Apple'ın üretken bir yapay zeka modelini kullanıcılara sunmasının birkaç yolu var gibi görünüyor. Örneğin, şirket bu teknolojiyi Siri ile entegre ederek sanal asistanı çok daha efektif bir hale getirebilir. Şu anda Siri, bağlamsal referanslar ve sonuçlar açısından Google Asistan'ın gerisinde kalıyor ve Google, Bard yapay zekasını kendi asistanına eklemeye hazırlanıyor.

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Apple, yapay zeka konusunda geride kalmış olabilir