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    Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Arnold Schwarzenegger’den Rus robot üreticisine 10 milyon dolarlık tazminat davası

    Rus robot üreticisi Promobot, Arnold Schwarzenegger'e görünüşü ve sesiyle benzetilen robotunu iddiaya göre oyuncunun izni olmadan reklam yapmak için kullanınca 10 milyon dolarlık dava açıldı.
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    Zamazingo
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Rus robot üreticisi Promobot tarafından yapılan Terminatör oyuncusu Arnold Schwarzenegger’in robot kopyası, iddiaya göre oyuncudan herhangi bir izin alınmadan üretilmiş durumda ve bu durumdan Schwarzenegger rahatsız. Bu rahatsızlığı düzeltmek için firmaya dava açan oyuncu, 10 milyon dolarlık tazminat talep ediyor.

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    Saç stili ve renginden ten rengine ve yüz hatlarına kadar oyuncuya son derece benzer hâle getirilen robot, firmanın robotları kişisel isteklere yönelik nasıl kişiselleştirebildiğini göstermek amacıyla kullanılıyor. 

    Schwarzenegger tarafından açılan davada, oyuncunun yüzünün reklam için kullanılmasının yasalara aykırı olduğu savunuluyor ve kendisinin çalışarak elde ettiği film yıldızı yüzünün bu hareketlerle değersizleştirildiği öne sürülüyor.

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    Davada açıklananlara göre oyuncunun avukatları, robotun reklam için kullanılmasının durdurulmasına yönelik başvurularda bulunduklarını ve bunu birkaç kez tekrar ettiklerini ifade ediyor. Bu uyarılara rağmen en son New York Oyuncak Fuarı içerisinde de tanıtım amaçlı olarak robot kullanılınca avukatlar, bu 10 milyon dolarlık davayı açma yoluna girmiş durumda. 



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    face1tr (Samet Aksuoğlu) 2 hf. en beğenilen
    Robot Arnold'un değil ki, Terminatör'ün reprodüksiyonu. Bu durumda film şirketinin dava açması gerekmez mi?
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf. face1tr
    Onlar da ayrı dava eder, onların problemi. Sonuçta kullanılan Arnold Schwarzeneggerin vucudu. O da en doğal hakkını kullanmış.
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 1 hf.
    Yahu bu kadar uğraştınız iyi güzel de, neden tavana bakıyor bu robot :)
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    karayulun (ka yu) 2 hf.
    - arnold kendini bir halt sanıyor.
    - promobot şirketi de bir daha robot yüzü için özgün olup başka bir sıfat düşünmedikçe böyle davalarla uğraşıp durular artık.
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    cengizhan72 (cengiz han) 2 hf.
    Arnol dede bu yaştan sonra ne yapacan parayı ? Gerçi paranın dini imanı yok ya :/
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    face1tr (Samet Aksuoğlu) 2 hf. en beğenilen
    Robot Arnold'un değil ki, Terminatör'ün reprodüksiyonu. Bu durumda film şirketinin dava açması gerekmez mi?
    1 Yanıt Yanıtla +6
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