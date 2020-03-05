Arnold Schwarzenegger’den Rus robot üreticisine 10 milyon dolarlık tazminat davası

Rus robot üreticisi Promobot tarafından yapılan Terminatör oyuncusu Arnold Schwarzenegger’in robot kopyası, iddiaya göre oyuncudan herhangi bir izin alınmadan üretilmiş durumda ve bu durumdan Schwarzenegger rahatsız. Bu rahatsızlığı düzeltmek için firmaya dava açan oyuncu, 10 milyon dolarlık tazminat talep ediyor.

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Saç stili ve renginden ten rengine ve yüz hatlarına kadar oyuncuya son derece benzer hâle getirilen robot, firmanın robotları kişisel isteklere yönelik nasıl kişiselleştirebildiğini göstermek amacıyla kullanılıyor.

Schwarzenegger tarafından açılan davada, oyuncunun yüzünün reklam için kullanılmasının yasalara aykırı olduğu savunuluyor ve kendisinin çalışarak elde ettiği film yıldızı yüzünün bu hareketlerle değersizleştirildiği öne sürülüyor.

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Davada açıklananlara göre oyuncunun avukatları, robotun reklam için kullanılmasının durdurulmasına yönelik başvurularda bulunduklarını ve bunu birkaç kez tekrar ettiklerini ifade ediyor. Bu uyarılara rağmen en son New York Oyuncak Fuarı içerisinde de tanıtım amaçlı olarak robot kullanılınca avukatlar, bu 10 milyon dolarlık davayı açma yoluna girmiş durumda.

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