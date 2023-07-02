İptal edildiği iddia edilen Atatürk dizisi hakkında Disney Plus’tan açıklama

Tam Boyutta Gör Disney Plus'ın merakla beklenen Atatürk dizisinin iptal edildiği dedikoduları hakkında Disney'den açıklama yayınlandı. Disney Plus, ülkemize giriş yaptığında Atatürk dizisi çekeceğini duyurmuş ve Cumhuriyetimizin 100. yılında yayına gireceği açıklanmıştı.

Ermeniler, Atatürk dizisinin iptal edilmesi için Disney Plus’a yoğun baskı uygulanıyor. Sosyal medyada Disney Plus’ı boykot paylaşımları ve dizinin iptal edilmesi çağrıları paylaşılıyor. Ayrıca Amerika Ulusal Ermeni Komitesi (ANCA), sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Disney Plus’ın Atatürk dizisini iptal etmesini talep etti.

Disney Plus’taki yerli yapımlar kütüphaneden kaldırıldı

Disney Plus, 30 Haziran’da platformdaki kendi orijinal yapımları da dahil olmak üzere Türk yapımı dizi ve filmleri kütüphaneden kaldırdı. Kaçış, Ben Gri, Dünyayla Benim Aramda, Yılbaşı Gecesi, Kral Şakir: Geri Dönüşüm, Recep İvedik 7’ye şu an Türkiye’den ve diğer ülkelerden erişilemiyor.

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Atatürk dizisi 2023'te yayınlanacak

Bu gelişmenin ardından Atatük dizisinin iptal edildiğine yönelik dedikodular başladı. Söz konusu iddialar hakkında Disney Plus Türkiye sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre Atatürk dizisi için herhangi bir iptal kararı bulunmuyor. Atatürk dizisi, 2023 yılı içerisinde Disney Plus platformunda yayınlanacak.

Disney Plus Türkiye’den yapılan açıklamada şu ifadeye yer verildi:

“Orijinal dizi Atatürk çok yakında, Cumhuriyetimizin 100. yılında yayında.”

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