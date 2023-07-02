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    İptal edildiği iddia edilen Atatürk dizisi hakkında Disney Plus’tan açıklama

    Ermeniler tarafından yapıla baskı nedeniyle iptal edildiği iddia edilen Atatürk dizisi hakkında Disney Plus açıklama yaptı. Atatük dizisi 2023'te yayınlanacak. 
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    Atatürk dizisi iptal mi edildi? Disney Plus'dan açıklama Tam Boyutta Gör
    Disney Plus'ın merakla beklenen Atatürk dizisinin iptal edildiği dedikoduları hakkında Disney'den açıklama yayınlandı. Disney Plus, ülkemize giriş yaptığında Atatürk dizisi çekeceğini duyurmuş ve Cumhuriyetimizin 100. yılında yayına gireceği açıklanmıştı.

    Ermeniler, Atatürk dizisinin iptal edilmesi için  Disney Plus’a yoğun baskı uygulanıyor. Sosyal medyada Disney Plus’ı boykot paylaşımları ve dizinin iptal edilmesi çağrıları paylaşılıyor. Ayrıca Amerika Ulusal Ermeni Komitesi (ANCA), sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Disney Plus’ın Atatürk dizisini iptal etmesini talep etti.

    Disney Plus’taki yerli yapımlar kütüphaneden kaldırıldı

    Disney Plus, 30 Haziran’da platformdaki kendi orijinal yapımları da dahil olmak üzere Türk yapımı dizi ve filmleri kütüphaneden kaldırdı. Kaçış, Ben Gri, Dünyayla Benim Aramda, Yılbaşı Gecesi, Kral Şakir: Geri Dönüşüm, Recep İvedik 7’ye şu an Türkiye’den ve diğer ülkelerden erişilemiyor.

    Atatürk dizisi 2023'te yayınlanacak

    Bu gelişmenin ardından Atatük dizisinin iptal edildiğine yönelik dedikodular başladı. Söz konusu iddialar hakkında Disney Plus Türkiye sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre Atatürk dizisi için herhangi bir iptal kararı bulunmuyor. Atatürk dizisi, 2023 yılı içerisinde Disney Plus platformunda yayınlanacak.

    Disney Plus Türkiye’den yapılan açıklamada şu ifadeye yer verildi:

    “Orijinal dizi Atatürk çok yakında, Cumhuriyetimizin 100. yılında yayında.”

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 1 hafta önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 1 hafta önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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