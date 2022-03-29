Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Avrupa Birliği’nden Apple’a kötü haber: üçüncü parti uygulama mağazalarına izin verilecek

    Avrupa Birliği’nin ön kabulünden geçen yeni anlaşma, Apple ve birçok teknoloji devinin başını ağrıtacak. Yeni yasaya göre üçüncü taraf uygulama mağazaları ve ödeme seçenekleri zprunlu hale gelecek.
    2

    Avrupa Birliği'nden Teknoloji Devlerine yaptırımlar geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Son yıllarda başı yasal dertlerden ağrıyan Apple’a bir kötü haber de Avrupa Birliği’nden gelebilir. Epic v. Apple davası ve Hollanda’nın Apple’a uyguladığı yaptırımlardan sonra Apple’ın başı çok daha büyük bir dertte.

    Üçüncü parti uygulama mağazaları ve ödeme sistemlerine izin verilecek

    Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu, geçtiğimiz cuma Dijital Piyasalar Yasası hakkında bir anlaşmaya vardı. Yeni anlaşma, eğer gerçekleşirse Apple başta olmak üzere birçok teknoloji devini hedef alacak. Önerilen Yasa’ya göre Apple, App Store dışında üçüncü parti uygulama mağazalarının varlığına izin vermek zorunda kalacak. Ayrıca iPad ve iPhone’lara App Store dışından uygulama yüklenmesine izin verilecek. Ayrıca geliştiriciler, Apple’ın komisyonlu ödeme sistemini kullanmak zorunda kalmayacak ve kendi ödeme sistemleri geliştirebilecekler. Bu durum Epic v. Apple davasının ana konusunu oluşturmuştu.

    Avrupa Birliği'nden Teknoloji Devlerine yaptırımlar geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Apple, kullanıcıların Safari gibi mevcut uygulamaları silmesine ve başka uygulamaların yerleşik uygulama olarak atanmasına izin vermek zorunda kalacak.

    Mesajlaşma uygulamaları, birlikte çalışmak zorunda kalacak      

    Önerilen yasanın diğer bir önemli maddesi ise mesajlaşma uygulamaları hakkında. WhatsApp, Facebook Messenger ve iMessage gibi uygulamalar, daha küçük mesajlaşma platformları ile çalışmaya açık olmak zorunda olacak. Böylece küçük veya büyük mesajlaşma platformlarının kullanıcıları mesaj ve dosya alışverişinde bulunabilecek ve görüntülü görüşme yapabilecek.

    Büyük şirketlere büyük yaptırımlar

    Önerilen yasaya göre, değeri 75 milyon Euro’yu geçen, yıllık 7.5 milyar dolarlık satışı olan ve en az 45 milyon aylık kullanıcısı olan şirketler, “bekçi” olarak nitelendirilecek ve bazı kurallara uymak zorunda kalacaklar. Bekçilerin uymak zorunda oldukları kurallar:

    • Kullanıcıların, aboneliğe benzer koşullar altında temel platform hizmetlerinden abonelikten çıkma hakkına sahip olacak.
    • Tarayıcı gibi önemli yazılımlar, işletim sistemi ile birlikte gelmek zorunda kalmayacak.
    • Mesajlaşma servislerinin temel özellikleri, diğer mesajlaşma servisleri ile çalışabilecek.
    • Uygulama geliştiricilerinin, akıllı telefonların ek işlevlerine adil erişimine izin verilecek. (ör: NFC çipi)
    • Satıcılara platformdaki pazarlama veya reklam performansı verilerine erişim izni verilecek.
    • Avrupa Komisyonu'nu, satın almalar ve birleşmeler hakkında bilgilendirilecek.
    • Kendi ürün veya hizmetlerini, diğer servislerden daha yüksek sıralayamayacaklar.
    • Bir serviste toplanan özel veriler, başka bir servis için kullanılamayacak.
    • İş kullanıcıları için adil olmayan koşullar oluşturulmayacak.
    • Bazı uygulamaların yüklü olarak gelmesi yasaklanacak.
    • Uygulama mağazalarında listelenmek için uygulama geliştiricilerinin belirli hizmetleri kullanmasını zorunlu kılınamayacak. (ör: ödeme sistemleri veya kimlik sağlayıcıları)

    Yasanın uygulanması halinde “bekçi” kategorisindeki teknoloji şirketleri bu kurallara uymak zorunda kalacak. Eğer uymazlarsa, toplam küresel cirolarının %10’u kadar para cezasına çarptırılabilecekler.

    Avrupa Birliği'nden Teknoloji Devlerine yaptırımlar geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Yeni yasa tasarısı henüz kesinleşmiş değil ancak Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin son onayından geçmesinin ardından Avrupa’da teknoloji devleri ciddi değişikliklere gitmek zorunda kalacak. Yasanın son onayı almasının ardından, şirketlere 6 ay gibi bir süre tanılanacak. Dijital Rekabet Yöneticisi  Margrethe Vestager, yasanın Ekim ayı gibi yürürlüğe girebileceğini belirtti.

    Apple daha önce Dijital Hizmet Kuralları’nın, kullanıcılar için güvensiz servisler oluşturabileceğini belirtmişti. Kuralların uygulanması durumunda özellikle Apple, bütün servislerinin işleyişi hakkında büyük değişiklikler yapmak zorunda kalacak. Bakalım Avrupa Birliği’nin tekel şirketlere uygulayacağı yaptırımlar, teknoloji dünyasını nasıl etkileyecek.

    Kaynakça https://www.macrumors.com/2022/03/25/eu-provisionally-agrees-dma-law-apple-app-store/ https://i0.wp.com/9to5mac.com/wp-content/uploads/sites/6/2020/12/app-store-hero.jpg?resize=1200%2C628&quality=82&strip=all&ssl=1
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    Bloodin 3 saat önce

    Ne kadar da aklı selim (!) insanlarımız var, yok Ankara'da test edilsinmiş, yok hangi ülkede test edilmişmiş. Arkadaşlar bu çocuk oyuncağı değil, Avrupa'da satışa çıkacak olan araçların Avrupa'nın en soğuk yerlerine dayanıklı olması gerekiyor. Bu da İsveç, Norveç gibi ülkelerde test edilmesini gerektiriyor. Türkiye Avrupa Gümrük Birliği yasasına tabi olduğu için Avrupa'da satılamayacak olan aracı Türkiye'de de satamazsınız.

    venomboy_85 1 gün önce

    Ş
    şapkaa 3 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 4 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 5 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 5 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Realme C25s
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Acer Nitro AN515-45
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    NASA-ERAY
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız