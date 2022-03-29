Avrupa Birliği’nden Apple’a kötü haber: üçüncü parti uygulama mağazalarına izin verilecek

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Son yıllarda başı yasal dertlerden ağrıyan Apple’a bir kötü haber de Avrupa Birliği’nden gelebilir. Epic v. Apple davası ve Hollanda’nın Apple’a uyguladığı yaptırımlardan sonra Apple’ın başı çok daha büyük bir dertte.

Üçüncü parti uygulama mağazaları ve ödeme sistemlerine izin verilecek

Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu, geçtiğimiz cuma Dijital Piyasalar Yasası hakkında bir anlaşmaya vardı. Yeni anlaşma, eğer gerçekleşirse Apple başta olmak üzere birçok teknoloji devini hedef alacak. Önerilen Yasa’ya göre Apple, App Store dışında üçüncü parti uygulama mağazalarının varlığına izin vermek zorunda kalacak. Ayrıca iPad ve iPhone’lara App Store dışından uygulama yüklenmesine izin verilecek. Ayrıca geliştiriciler, Apple’ın komisyonlu ödeme sistemini kullanmak zorunda kalmayacak ve kendi ödeme sistemleri geliştirebilecekler. Bu durum Epic v. Apple davasının ana konusunu oluşturmuştu.

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Ayrıca Apple, kullanıcıların Safari gibi mevcut uygulamaları silmesine ve başka uygulamaların yerleşik uygulama olarak atanmasına izin vermek zorunda kalacak.

Mesajlaşma uygulamaları, birlikte çalışmak zorunda kalacak

Önerilen yasanın diğer bir önemli maddesi ise mesajlaşma uygulamaları hakkında. WhatsApp, Facebook Messenger ve iMessage gibi uygulamalar, daha küçük mesajlaşma platformları ile çalışmaya açık olmak zorunda olacak. Böylece küçük veya büyük mesajlaşma platformlarının kullanıcıları mesaj ve dosya alışverişinde bulunabilecek ve görüntülü görüşme yapabilecek.

Büyük şirketlere büyük yaptırımlar

Önerilen yasaya göre, değeri 75 milyon Euro’yu geçen, yıllık 7.5 milyar dolarlık satışı olan ve en az 45 milyon aylık kullanıcısı olan şirketler, “bekçi” olarak nitelendirilecek ve bazı kurallara uymak zorunda kalacaklar. Bekçilerin uymak zorunda oldukları kurallar:

Kullanıcıların, aboneliğe benzer koşullar altında temel platform hizmetlerinden abonelikten çıkma hakkına sahip olacak.

Tarayıcı gibi önemli yazılımlar, işletim sistemi ile birlikte gelmek zorunda kalmayacak.

Mesajlaşma servislerinin temel özellikleri, diğer mesajlaşma servisleri ile çalışabilecek.

Uygulama geliştiricilerinin, akıllı telefonların ek işlevlerine adil erişimine izin verilecek. (ör: NFC çipi)

Satıcılara platformdaki pazarlama veya reklam performansı verilerine erişim izni verilecek.

Avrupa Komisyonu'nu, satın almalar ve birleşmeler hakkında bilgilendirilecek.

Kendi ürün veya hizmetlerini, diğer servislerden daha yüksek sıralayamayacaklar.

Bir serviste toplanan özel veriler, başka bir servis için kullanılamayacak.

İş kullanıcıları için adil olmayan koşullar oluşturulmayacak.

Bazı uygulamaların yüklü olarak gelmesi yasaklanacak.

Uygulama mağazalarında listelenmek için uygulama geliştiricilerinin belirli hizmetleri kullanmasını zorunlu kılınamayacak. (ör: ödeme sistemleri veya kimlik sağlayıcıları)

Yasanın uygulanması halinde “bekçi” kategorisindeki teknoloji şirketleri bu kurallara uymak zorunda kalacak. Eğer uymazlarsa, toplam küresel cirolarının %10’u kadar para cezasına çarptırılabilecekler.

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Yeni yasa tasarısı henüz kesinleşmiş değil ancak Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin son onayından geçmesinin ardından Avrupa’da teknoloji devleri ciddi değişikliklere gitmek zorunda kalacak. Yasanın son onayı almasının ardından, şirketlere 6 ay gibi bir süre tanılanacak. Dijital Rekabet Yöneticisi Margrethe Vestager, yasanın Ekim ayı gibi yürürlüğe girebileceğini belirtti.

Apple daha önce Dijital Hizmet Kuralları’nın, kullanıcılar için güvensiz servisler oluşturabileceğini belirtmişti. Kuralların uygulanması durumunda özellikle Apple, bütün servislerinin işleyişi hakkında büyük değişiklikler yapmak zorunda kalacak. Bakalım Avrupa Birliği’nin tekel şirketlere uygulayacağı yaptırımlar, teknoloji dünyasını nasıl etkileyecek.

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