Oyuncular için iyi haber: Microsoft ve Activision için mutlu son yaklaşıyor

Tam Boyutta Gör Microsoft’un Activision’ı satın almak için 69 milyar ödeyeceğini açıklamasından sonra işler karıştı. Bu anlaşmanın olmaması için rakip şirketler seslerini yükseltirken düzenleyici kurumlar da yoğun inceleme başlatmıştı. Ancak gelinen noktada Avrupa Komisyonu'nun Microsoft-Activision birleşmesini onaylayabileceği söyleniyor.

Avrupa'dan Microsoft'a yeşil ışık

Reuters’in özel olarak sunduğu rapora göre Microsoft'un Call of Duty'yi rakip platformlara getirme konusundaki son teklifi, Avrupa Komisyonu düzenleyicilerini tatmin etmek ve birleşmenin onaylanması için yeterli olacak gibi görünüyor. Günler önce Microsoft yetkilileri, Activision birleşmesinin kilit noktalarını tartışmak için düzenleyicilerle bir araya geldi. Görüşme sırasında Microsoft, rakipleriyle çalışmaya istekli olduğunu göstermek için Nintendo ve Nvidia’ya kapsamlı 10 yıllık anlaşmaları sundu. Bu hamle Microsoft’un oyunu kazanması için yeterli olarak görülüyor.

Tam Boyutta Gör Kaynaklar Reuters'e Avrupa Komisyonu'nun Microsoft-Activision birleşmesini artık büyük ihtimalle onaylayacağını söylüyor. Microsoft’un Avrupa Komisyonu’nun endişelerini giderdiğinin ve sağlam argümanlar sunduğunun altı çiziliyor.

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Microsoft, "Avrupa Komisyonu'nun endişelerini gideren etkili ve kolayca uygulanabilir çözümler sunmaya kararlı olduğunu" söylerken bir Microsoft sözcüsü "Sony, Steam, Nvidia ve diğerlerine Call of Duty'ye uzun vadeli yüzde 100 eşit erişim sağlama taahhüdümüz, anlaşmanın oyunculara ve geliştiricilere sağladığı faydaları koruyor ve pazardaki rekabeti artırıyor" dedi.

Microsoft, vermiş olduğu Activision savaşının bir cephesini kazanmak üzere gibi görünüyor. Avrupa Komisyonu'nu kesin kararını 25 Nisan’da açıklayacak. Ancak riskler bitmiş değil zira Birleşik Krallık rekabet kurumu ve ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun (FTC) şimdilik bu birleşmeye hiç sıcak bakmıyor.

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Avrupa, Microsoft ve Activision birleşmesini onaylayacak