Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Oyuncular için iyi haber: Microsoft ve Activision için mutlu son yaklaşıyor

    Raporlar, Microsoft'un sunmuş olduğu 10 yıllık Call of Duty teklifinin işe yaradığını gösteriyor. Teklif sayesinde Avrupa Komisyonu'nun Microsoft-Activision birleşmesini onaylayabileceği söyleniyor.
    Oy Ver
    Avrupa, Microsoft ve Activision birleşmesini onaylayacak Tam Boyutta Gör
    Microsoft’un Activision’ı satın almak için 69 milyar ödeyeceğini açıklamasından sonra işler karıştı. Bu anlaşmanın olmaması için rakip şirketler seslerini yükseltirken düzenleyici kurumlar da yoğun inceleme başlatmıştı. Ancak gelinen noktada Avrupa Komisyonu'nun Microsoft-Activision birleşmesini onaylayabileceği söyleniyor.

    Avrupa'dan Microsoft'a yeşil ışık

    Reuters’in özel olarak sunduğu rapora göre Microsoft'un Call of Duty'yi rakip platformlara getirme konusundaki son teklifi, Avrupa Komisyonu düzenleyicilerini tatmin etmek ve birleşmenin onaylanması için yeterli olacak gibi görünüyor. Günler önce Microsoft yetkilileri, Activision birleşmesinin kilit noktalarını tartışmak için düzenleyicilerle bir araya geldi. Görüşme sırasında Microsoft, rakipleriyle çalışmaya istekli olduğunu göstermek için Nintendo ve Nvidia’ya kapsamlı 10 yıllık anlaşmaları sundu. Bu hamle Microsoft’un oyunu kazanması için yeterli olarak görülüyor.

    Avrupa, Microsoft ve Activision birleşmesini onaylayacak Tam Boyutta Gör
    Kaynaklar Reuters'e Avrupa Komisyonu'nun Microsoft-Activision birleşmesini artık büyük ihtimalle onaylayacağını söylüyor. Microsoft’un Avrupa Komisyonu’nun endişelerini giderdiğinin ve sağlam argümanlar sunduğunun altı çiziliyor.

    Microsoft, "Avrupa Komisyonu'nun endişelerini gideren etkili ve kolayca uygulanabilir çözümler sunmaya kararlı olduğunu" söylerken bir Microsoft sözcüsü "Sony, Steam, Nvidia ve diğerlerine Call of Duty'ye uzun vadeli yüzde 100 eşit erişim sağlama taahhüdümüz, anlaşmanın oyunculara ve geliştiricilere sağladığı faydaları koruyor ve pazardaki rekabeti artırıyor" dedi.

    Microsoft, vermiş olduğu Activision savaşının bir cephesini kazanmak üzere gibi görünüyor. Avrupa Komisyonu'nu kesin kararını 25 Nisan’da açıklayacak. Ancak riskler bitmiş değil zira Birleşik Krallık rekabet kurumu ve ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun (FTC) şimdilik bu birleşmeye hiç sıcak bakmıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

    Profil resmi
    şairane 5 saat önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 17 saat önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 19 saat önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 22 saat önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    7 kişilik kadro kur boynuna tesbih takmak günah mı istanbul antalya yol güzergahı iphone mail şifresi görme columbia woodburn 2

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM21 Plus New Edition
    General Mobile GM21 Plus New Edition
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X515EA-EJ90512
    ASUS X515EA-EJ90512
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız