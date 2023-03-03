Oyuncular için iyi haber: Microsoft ve Activision için mutlu son yaklaşıyor

Avrupa'dan Microsoft'a yeşil ışık
Reuters’in özel olarak sunduğu rapora göre Microsoft'un Call of Duty'yi rakip platformlara getirme konusundaki son teklifi, Avrupa Komisyonu düzenleyicilerini tatmin etmek ve birleşmenin onaylanması için yeterli olacak gibi görünüyor. Günler önce Microsoft yetkilileri, Activision birleşmesinin kilit noktalarını tartışmak için düzenleyicilerle bir araya geldi. Görüşme sırasında Microsoft, rakipleriyle çalışmaya istekli olduğunu göstermek için Nintendo ve Nvidia’ya kapsamlı 10 yıllık anlaşmaları sundu. Bu hamle Microsoft’un oyunu kazanması için yeterli olarak görülüyor.
Microsoft, "Avrupa Komisyonu'nun endişelerini gideren etkili ve kolayca uygulanabilir çözümler sunmaya kararlı olduğunu" söylerken bir Microsoft sözcüsü "Sony, Steam, Nvidia ve diğerlerine Call of Duty'ye uzun vadeli yüzde 100 eşit erişim sağlama taahhüdümüz, anlaşmanın oyunculara ve geliştiricilere sağladığı faydaları koruyor ve pazardaki rekabeti artırıyor" dedi.
Microsoft, vermiş olduğu Activision savaşının bir cephesini kazanmak üzere gibi görünüyor. Avrupa Komisyonu'nu kesin kararını 25 Nisan’da açıklayacak. Ancak riskler bitmiş değil zira Birleşik Krallık rekabet kurumu ve ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun (FTC) şimdilik bu birleşmeye hiç sıcak bakmıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez