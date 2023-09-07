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    Baldur's Gate 3, Playstation'a çıkar çıkmaz zamlandı

    6 Ağustos'ta PlayStation oyuncuları ile buluşan Baldur's Gate 3, platforma çıktığı gibi zamlandı. Oyunun hem Standart hem de Deluxe sürümüne yüzde 80 civarı zam geldi. İşte yeni fiyatlar..
    Baldur's Gate 3, Playstation'a çıkar çıkmaz zamlandı! Tam Boyutta Gör
    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Larian Studios'un yaptığı sıra tabanlı açık dünya rol yapma oyunu Baldur's Gate 3, kısa süre içindebu yıl çıkan en iyi oyunlardan biri olmayı başardı. Bugün ise Playstation kullanıcıları ile buluşan yapım, çıkar çıkmaz PS Store'da zamlandı.

    Baldur's Gate 3, Playstation'a çıkar çıkmaz zamlandı

    Bilmeyenler için 2020 yılında erken erişime açılan Baldur's Gate 3, özellikle Dungeons & Dragons hayranları ve türkçe dil desteği ile olumlu geri dönüşler almayı başarmıştı. Oyunun 3 Ağustos PC'de erişime açılan kararlı sürümü ise, Metacritic üzerinden 96 puan alarak ''2023'ün en iyi PC oyunu'' seçildi. Bugünse Playstation'da erişime açılan yapım sürpriz bir zammı da beraberinde getirdi. Baldur's Gate 3'ün fiyatında yüzde 80 civarı artış yapıldı.

    Baldur's Gate 3, Playstation'a çıkar çıkmaz zamlandı! Tam Boyutta Gör
    Baldur's Gate 3'ün çıkışından önce PS Store'da makul bir fiyatlandırmaya sahip olduğunu hatırlatalım. Öyle ki oyuna 699 TL'den başlayan fiyatlar ile ulaşılabiliyordu. Ancak fiyat güncellemesinin ardından oyunun standart sürümü 699 TL'den 1.249 TL'ye, Deluxe sürümü ise 799 TL'den 1.439 TL'ye çıktı. Bu noktada oyunun PC sürümünün 799 TL olduğunu belirtmekte fayda var.

    Ayrıca Baldur's Gate 3'e ek olarak PS Plus fiyatlarında da önemli bir fiyat artış yaşandığını hatırlatalım. Öyle ki abonelik fiyatları yüzde 600 oranında zamlandı. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 2 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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