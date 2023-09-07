Baldur's Gate 3, Playstation'a çıkar çıkmaz zamlandı
Bilmeyenler için 2020 yılında erken erişime açılan Baldur's Gate 3, özellikle Dungeons & Dragons hayranları ve türkçe dil desteği ile olumlu geri dönüşler almayı başarmıştı. Oyunun 3 Ağustos PC'de erişime açılan kararlı sürümü ise, Metacritic üzerinden 96 puan alarak ''2023'ün en iyi PC oyunu'' seçildi. Bugünse Playstation'da erişime açılan yapım sürpriz bir zammı da beraberinde getirdi. Baldur's Gate 3'ün fiyatında yüzde 80 civarı artış yapıldı.
Ayrıca Baldur's Gate 3'e ek olarak PS Plus fiyatlarında da önemli bir fiyat artış yaşandığını hatırlatalım. Öyle ki abonelik fiyatları yüzde 600 oranında zamlandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.