Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bill Gates Elon Musk'ı koronavirüs hakkındaki cahilce yorumları sebebiyle kınadı

    Microsoft'un kurucu ortağı ve son yılların ünlü hayırseveri Bill Gates, Elon Musk'ın yeni tip koronavirüs hakkında dayanağı olmayan, cahilce yorumlar yapmasını kınadı.
    52 dk.
    404
    43
    6
    Zamazingo
    Abone ol
    Zeynep Yolcu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Bill Gates Elon Musk'ı koronavirüs hakkındaki cahilce yorumları sebebiyle kınadı
    Tam Boyutta Gör

    Son günlerde hayatını yardım kuruluşlarına faal olarak destek vermekle geçiren Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, CNBC'de yayınlanan Squawk Box programının geçtiğimiz gün yayınlanan bölümünde eleştirilerinin hedefine ünlü girişimci Elon Musk'ın COVID-19 hakkında yapmış olduğu çirkin yorumları aldı.

    Gates Elon Musk'la ilgili "Aşılarla pek ilgi alakası yok. Harika elektrikli arabalar yapıyor ve roketleri de bayağı iyi çalışıyor. Bunları dile getirme, bu konularda yorum yapma hakkına sahip. Umarım bunlardan ziyade hakim olmadığı konular hakkında konuşarak kafa karışıklığına sebep olmaya son verir" yorumlarında bulundu.

    Ayrıca Bkz. "Sosyal medya düzenlemesi yasalaştı! İşte yasanın tüm detayları"

    Bill Gates'in Elon Musk hakkındaki iğneleyici yorumları pek de yersiz sayılmaz. Salgının ilk günlerinden itibaren başarılı girişimci virüs hakkında aşırıya kaçan, yanıltıcı, ciddiyetsiz fikirleri sebebiyle yoğun tepki alıyordu. 

    Bunlardan bir tanesi 30 Haziran'da atmış olduğu "Vaka sayılarında yanılsamaya sebep olan birçok yanlış pozitif sonuç var." konulu tweetiydi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Google çalışanları Haziran 2021'e kadar evden çalışmaya devam edecekler

    Musk tweet dizisinde "Doğruluk oranları %50'ye kadar düşen gülünç miktarda hatalı test sonucu var. Yanlış pozitif sonuçlar, testlerin sayısı ile doğrusal olarak ölçeklendiriliyor. Bu, hastaneye yatışlar ve ölüm oranları azalırken neden vakaların arttığının en büyük ispatı. Test sonucu pozitif çıkan herkes tekrardan test yaptırmalı" ifadelerini kullandı.

    Tweet'i yayınladığı sırada ABD salgının en zorlu günlerinden birini yaşıyordu. 24 saat içerisinde 48.000 yeni pozitif COVID-19 vakası olduğu duyurulmuştu ve bu o zamanların günlük vaka sayısı rekoruydu. 

    Ayrıca Mart ayında attığı bir tweette de "Çocuklar zaten bağışıklığa sahip, içerisinde bulundukları koşullar sebebiyle yaşlılar savunmasız." sözlerini dile getirmişti. Birçok çocuğun yetişkenlere kıyasla virüsten biraz daha az etkileniyor olması sebebiyle çocukların virüs kapmayacağı halk arasında çok yaygın bir düşünce ancak çocuklar da enfekte olabiliyor, hastalığı başka insanlara bulaştırabiliyor ve virüsü kendileri için ölümcül hale getirecek kronik rahatsızlıklara sahip olabiliyorlar. Büyük kitleler tarafından takip edilen kişilerin böyle yanıltıcı ve dayanaksız fikirlerini paylaşması içerisinde bulunduğumuz süreçte çok tehlikeli.

    Musk ayrıca vaka sayısında zirvedeki isimlerden bir tanesi olan Teksas'taki işletmelerin Nisan ayı sonunda tekrar işbaşı yapabilecekleri duyurulduktan sonra bu kararı Twitter hesabı üzerinden kutladı. 

    Teksas'taki restoranlar, mağazalar ve diğer işletmelerin yeniden açılacağını dile getiren bir paylaşımı alıntılayarak "Bravo Teksas" şeklinde bir tweet paylaştı. CNBC'ye göre bu tweet Tesla'nın Fremont tesisindeki çalışanlarını işe geri çağırma planlarını askıya almak zorunda kalışından hemen sonra geldi.

    Tüm bunların haricinde Bill Gates, görüşme sırasında sosyal medyayı da eleştiri yağmuruna tuttu ve yanlış bilgilerin sosyal platformlarda ne kadar büyük bir hızlı yayılabileceğinin özellikle altını çizdi.

    Gates konuyla ilgili "İnsanlara toplu olarak iletişim kurma fırsatı verdiğinizde apaçık yanlış olan bazı yargıların gerçeklere kıyasla çok daha hızlı yayılabileceğini göze almak gerekiyor. Bu durumla konu aşılar olduğunda da hep karşılaşıyoruz." sözlerini kullandı.



    https://www.businessinsider.com/bill-gates-elon-musk-covid-19-comments-outrageous-2020-7 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    YouTube Kids'te 100 farklı film ve yapım ücretsiz olarak kullanıma açılacak
    15 sa.
    Google çalışanları Haziran 2021'e kadar evden çalışmaya devam edecekler
    19 sa.
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    eski_nesil 3 dk.
    Microsoft'u oldum olası sevmiyorum. Nedense yaptıkları her işte bir art niyet varmış gibi geliyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Akordiyon 17 dk.
    bill gates in kendisi niye aşılarla ilgileniyormuş o zaman, kafayı yemiş bir sapkın çünkü
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ezicioyuncu (Bora ) 19 dk.
    he her pisliğin başrolüsün bi de laf ediyorsun millete.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    danlabilic (Danla Bilic) 20 dk.
    gayet haklı
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mokoko_TR 47 dk.
    ula bili bili aşı konusunda en son konuşacak adamsın hayır işlerine bakıyormuş :) siyonist
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TITAN (S K) 49 dk.
    Elon Musk'ı yedirmeyiz diyenler +
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 22 dk. 39. İstanbul Film Festivali’nin en iyileri belli oldu 37 dk. 1000 yıl önce Dünya'ya çarpan Mars taşı, evine geri dönüyor 52 dk. GÖRÜNTÜLENEN Bill Gates Elon Musk'ı koronavirüs hakkındaki cahilce yorumları sebebiyle kınadı Sonraki Google AR arama sonuçlarına çeşitli böcekler eklendi 1 sa. 2021 Skoda Enyaq iV'nin kabininden ilk görüntü geldi 2 sa. Red Magic tam kablosuz oyuncu kulaklıkları duyuruldu 3 sa. Ekran kartsız oyun oynatabiliyor | Ryzen 4000 APU'lar sonunda geldi 3 sa. Google yediği ceza nedeniyle Türkiye'deki reklamlarını durduruyor 3 sa. TikTok ve pek çok iOS uygulaması halen panoya erişim sağlıyor 3 sa. iOS 14'teki arkaya dokunma özelliği MIUI 12'ye geliyor 4 sa. Makyajlı Peugeot 3008 böyle mi görünecek? İlk görseller paylaşıldı 4 sa. Horizon Zero Dawn PC sistem gereksinimleri açıklandı 5 sa. CES 2021 fuarı da iptal ediliyor 6 sa. Sosyal medya düzenlemesi yasalaştı! İşte yasanın tüm detayları 6 sa. Kamu çalışanlarının WhatsApp ve Telegram kullanması yasaklandı [Güncelleme] 7 sa. Emmy Ödüllerine Netflix damga vurdu: Tam 160 adaylık! 14 sa. Sony Alpha 7S III tam kare aynasız fotoğraf makinesi tanıtıldı 15 sa. YouTube Kids'te 100 farklı film ve yapım ücretsiz olarak kullanıma açılacak 17 sa. Gabe Newell tercihini Xbox Series X konsolundan yana yaptı 17 sa. Xbox Live Gold Ağustos 2020 oyunları açıklandı 18 sa. TSMC, Intel’i uzun vadeli bir müşteri olarak görmüyor: ek kapasite kurmayabilir 19 sa. Ryzen 7 4700G testleri: Ekran kartsız 1080p50 deneyimi 19 sa. Google çalışanları Haziran 2021'e kadar evden çalışmaya devam edecekler Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız