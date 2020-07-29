Bill Gates Elon Musk'ı koronavirüs hakkındaki cahilce yorumları sebebiyle kınadı

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Son günlerde hayatını yardım kuruluşlarına faal olarak destek vermekle geçiren Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, CNBC'de yayınlanan Squawk Box programının geçtiğimiz gün yayınlanan bölümünde eleştirilerinin hedefine ünlü girişimci Elon Musk'ın COVID-19 hakkında yapmış olduğu çirkin yorumları aldı.

Gates Elon Musk'la ilgili "Aşılarla pek ilgi alakası yok. Harika elektrikli arabalar yapıyor ve roketleri de bayağı iyi çalışıyor. Bunları dile getirme, bu konularda yorum yapma hakkına sahip. Umarım bunlardan ziyade hakim olmadığı konular hakkında konuşarak kafa karışıklığına sebep olmaya son verir" yorumlarında bulundu.

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Bill Gates'in Elon Musk hakkındaki iğneleyici yorumları pek de yersiz sayılmaz. Salgının ilk günlerinden itibaren başarılı girişimci virüs hakkında aşırıya kaçan, yanıltıcı, ciddiyetsiz fikirleri sebebiyle yoğun tepki alıyordu.

Bunlardan bir tanesi 30 Haziran'da atmış olduğu "Vaka sayılarında yanılsamaya sebep olan birçok yanlış pozitif sonuç var." konulu tweetiydi.

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Musk tweet dizisinde "Doğruluk oranları %50'ye kadar düşen gülünç miktarda hatalı test sonucu var. Yanlış pozitif sonuçlar, testlerin sayısı ile doğrusal olarak ölçeklendiriliyor. Bu, hastaneye yatışlar ve ölüm oranları azalırken neden vakaların arttığının en büyük ispatı. Test sonucu pozitif çıkan herkes tekrardan test yaptırmalı" ifadelerini kullandı.

Tweet'i yayınladığı sırada ABD salgının en zorlu günlerinden birini yaşıyordu. 24 saat içerisinde 48.000 yeni pozitif COVID-19 vakası olduğu duyurulmuştu ve bu o zamanların günlük vaka sayısı rekoruydu.

Ayrıca Mart ayında attığı bir tweette de "Çocuklar zaten bağışıklığa sahip, içerisinde bulundukları koşullar sebebiyle yaşlılar savunmasız." sözlerini dile getirmişti. Birçok çocuğun yetişkenlere kıyasla virüsten biraz daha az etkileniyor olması sebebiyle çocukların virüs kapmayacağı halk arasında çok yaygın bir düşünce ancak çocuklar da enfekte olabiliyor, hastalığı başka insanlara bulaştırabiliyor ve virüsü kendileri için ölümcül hale getirecek kronik rahatsızlıklara sahip olabiliyorlar. Büyük kitleler tarafından takip edilen kişilerin böyle yanıltıcı ve dayanaksız fikirlerini paylaşması içerisinde bulunduğumuz süreçte çok tehlikeli.

Musk ayrıca vaka sayısında zirvedeki isimlerden bir tanesi olan Teksas'taki işletmelerin Nisan ayı sonunda tekrar işbaşı yapabilecekleri duyurulduktan sonra bu kararı Twitter hesabı üzerinden kutladı.

Teksas'taki restoranlar, mağazalar ve diğer işletmelerin yeniden açılacağını dile getiren bir paylaşımı alıntılayarak "Bravo Teksas" şeklinde bir tweet paylaştı. CNBC'ye göre bu tweet Tesla'nın Fremont tesisindeki çalışanlarını işe geri çağırma planlarını askıya almak zorunda kalışından hemen sonra geldi.

Tüm bunların haricinde Bill Gates, görüşme sırasında sosyal medyayı da eleştiri yağmuruna tuttu ve yanlış bilgilerin sosyal platformlarda ne kadar büyük bir hızlı yayılabileceğinin özellikle altını çizdi.

Gates konuyla ilgili "İnsanlara toplu olarak iletişim kurma fırsatı verdiğinizde apaçık yanlış olan bazı yargıların gerçeklere kıyasla çok daha hızlı yayılabileceğini göze almak gerekiyor. Bu durumla konu aşılar olduğunda da hep karşılaşıyoruz." sözlerini kullandı.

https://www.businessinsider.com/bill-gates-elon-musk-covid-19-comments-outrageous-2020-7

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