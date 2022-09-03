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    Haftaya BİM marketlerde akıllı telefon geçidi var

    9 Eylül BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Redmi 10 2022, Redmi 9C, Oppo A16 ve Alcatel GO1 akıllı telefon modelleri yer alıyor. Ayrıca KUBA S15 elektrikli bisiklet de var.
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    BİM aktüel
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    Bu sıralar uygun fiyatlı akıllı telefon arayan tüketiciler için haftaya BİM marketler zincirinde Xiaomi, Oppo ve Alcatel markasına ait farklı modeller bulmak mümkün. Ayrıca KUBA elektrikli bisiklet de yer alıyor.

    9 Eylül BİM aktüel teknoloji ürünleri

    9 Eylül BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Redmi 10 2022 akıllı telefon modeli yer alıyor. 6.5 inçlik Full HD+ ekran, Helio G88 yonga seti, 4GB RAM, 64GB depolama, 5000mAh batarya, 50MP+8MP+2MP+2MP arka kamera, 8MP ön kamera gibi özelliklerle 4499TL fiyat etiketine sahip.

    Redmi 9C akıllı telefon modeli 6.53 inçlik HD+ ekran, Helio G35 yonga seti, 3GB RAM, 64GB depolama, 13MP+2MP+2MP arka kamera, 5MP ön kamera, 5000mAh batarya gibi özelliklerle 3599TL olarak satılıyor.

    Oppo A16 akıllı telefon modeli 6.52 inçlik ekran, Helio G35 yonga seti, 4GB RAM, 64GB depolama, 13MP+2MP+2MP arka kamera, 8MP ön kamera, 5000mAh batarya gibi özelliklerle 3899TL fiyat etiketi belirlemiş.

    Alcatel GO1 akıllı telefon modeli ise 5 inçlik SD ekran, 4 çekirdekli MediaTek işlemci, 1GB RAM, 16GB depolama, 5MP arka kamera, 2MP ön kamera, 2000mAh batarya, Android 11 Go işletim sistemi özellikleriyle 1299TL olarak satılacak.

    Son olarak KUBA markasına ait 25-35Km menzil, 25km/h hız, 16 inç jant, 124Kg maksimum ağırlık, 3-4 saat şarj süresi gibi özellikler sunan S15 elektrikli bisiklet ise 6999TL fiyat etiketine sahip.

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