Haftaya BİM marketlerde akıllı telefon geçidi var

Tam Boyutta Gör

Bu sıralar uygun fiyatlı akıllı telefon arayan tüketiciler için haftaya BİM marketler zincirinde Xiaomi, Oppo ve Alcatel markasına ait farklı modeller bulmak mümkün. Ayrıca KUBA elektrikli bisiklet de yer alıyor.

9 Eylül BİM aktüel teknoloji ürünleri

9 Eylül BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Redmi 10 2022 akıllı telefon modeli yer alıyor. 6.5 inçlik Full HD+ ekran, Helio G88 yonga seti, 4GB RAM, 64GB depolama, 5000mAh batarya, 50MP+8MP+2MP+2MP arka kamera, 8MP ön kamera gibi özelliklerle 4499TL fiyat etiketine sahip.

ŞOK aktüel ürünler neler? 5 gün önce eklendi

Redmi 9C akıllı telefon modeli 6.53 inçlik HD+ ekran, Helio G35 yonga seti, 3GB RAM, 64GB depolama, 13MP+2MP+2MP arka kamera, 5MP ön kamera, 5000mAh batarya gibi özelliklerle 3599TL olarak satılıyor.

Oppo A16 akıllı telefon modeli 6.52 inçlik ekran, Helio G35 yonga seti, 4GB RAM, 64GB depolama, 13MP+2MP+2MP arka kamera, 8MP ön kamera, 5000mAh batarya gibi özelliklerle 3899TL fiyat etiketi belirlemiş.

Alcatel GO1 akıllı telefon modeli ise 5 inçlik SD ekran, 4 çekirdekli MediaTek işlemci, 1GB RAM, 16GB depolama, 5MP arka kamera, 2MP ön kamera, 2000mAh batarya, Android 11 Go işletim sistemi özellikleriyle 1299TL olarak satılacak.

Son olarak KUBA markasına ait 25-35Km menzil, 25km/h hız, 16 inç jant, 124Kg maksimum ağırlık, 3-4 saat şarj süresi gibi özellikler sunan S15 elektrikli bisiklet ise 6999TL fiyat etiketine sahip.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.