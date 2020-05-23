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    Bir sonraki büyük Windows 10 güncellemesinin kod adı ortaya çıktı: Iron (Fe)

    Microsoft, 2021'de yayınlanacak bir sonraki büyük Windows 10 güncellemesi için kolları sıvadı. Iron (Fe) kod adıyla geliştirilen güncelleme yakında test sürecine girecek.
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    Windows
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Bir sonraki büyük Windows 10 güncellemesinin kod adı ortaya çıktı: Iron (Fe)
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    Windows 10 Mayıs 2020 (v2004) güncellemesinin yayınlanmasının üzerinden çok geçmeden Microsoft, bir sonraki büyük güncelleme (Windows 10 2021) için hazırlıklara başladı. Hatta yanlışlıkla kod adını bile açıkladı.

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    Şirketin resmi blog sayfasında 2021'de yayınlanması planlanan Windows 10 güncellemesinin Iron (Fe) adı altında geliştirildiği bilgisi yer aldı. Yazılım devi daha sonra bu ismi siteden kaldırsa da Google önbelleğinden silmesi mümkün olmadı.

    Bir sonraki büyük Windows 10 güncellemesinin kod adı ortaya çıktı: Iron (Fe)
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    Iron (Fe) neler getirecek?

    Iron (Fe) testinin Haziran ayında başlayacağı belirtiliyor. Güncellemenin getireceği yenilikler hakkında konuşmak için henüz çok erken ancak yeni Başlat menüsü ve Akıcı Tasarım diline sahip simgeler göreceğiz. Ayrıca canlı karolar kaldırılacak.

    Elbette, Microsoft kullanıcı arayüzünde yaptığı değişikliklerlı sınırlı kalmayacak. Bunun dışında WSL2 (Windows Subsystem for Linux 2) için DirectX desteği sunulması da bekleniyor. Önümüzdeki günlerde Iron (Fe) güncellemesiyle ilgili daha detaylı bilgilere sahip olmayı umuyoruz.



    https://wccftech.com/windows-10-2021-is-codenamed-iron-fe-deleted-text-reveals Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Whippoorwill 1 sa. en beğenilen
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    CoreXXX (fatih tat) 57 dk.
    Büyük çöküşün adı deseniz isabet olur.
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    PeYLeR. (İbrahim DEMİRCAN) 1 sa.
    Win 10 kullanmak istemiyorum. Pc aşırı kasılıyor, win 7 yüklüyorum tüm güncellemeleri kapatmama rağmen win 10' a güncelliyor. her bir gelen güncelleme daha da berbat bir hale getiriyor pc yi.
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    Whippoorwill 1 sa. en beğenilen
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