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    ASELSAN iştiraki BİTES, yapay zeka teknolojili 'depreme hazırlık' simülasyonu geliştirdi

    Deprem ve acil durum hazırlıklarının test edilebilmesi için yapay zeka teknolojili Deprem ve Acil Durum Simülasyon Uygulaması geliştirdildi.                     
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    BİTES, yapay zeka teknolojili deprem simülasyonu geliştirdi Tam Boyutta Gör
    ASELSAN iştiraki BİTES Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri, afet ve acil durumların yönetimine hazırlık için yapay zeka teknolojili Deprem ve Acil Durum Simülasyon Uygulaması geliştirildi. Geliştirilen simülasyon, kamu ve özel kuruluşlardaki yetkili birimlerin acil durumlara hazırlık, prosedür provası ve acil durum planlamalarını doğru şekilde yapabilmesini sağlayacak.

    Yapay zeka teknolojili simülasyon; çevre, altyapı, nüfus ve senaryoya dahil olan tüm aktörlerin etkilerini değerlendirerek ilgili birimlerin afet ve beklenmedik durumlara gerçekçi şekilde hazırlanmasını sağlıyor. Personel, araç, ekipman, malzeme, prosedür ve davranışların hazırlanması konusunda katkı sağlayacak. Örneğin büyük ölçekli bir deprem sonrasında ihtiyaç duyulan ekiplerin hasarlı bölgelere en hızlı şekilde gitmesi, depremzedelere müdahale edilmesi, kayıpların hızlı ve etkin çalışmayla en aza indirilmesi için çeşitli senaryoların simülasyon ortamında test edilmesine yardımcı oluyor.

    Geliştirilen simülasyon teknolojisi hakkında açıklamalarda bulunan BİTES Genel Müdürü Uğur Coşkun, “Afette oluşacak durumlar ve bunlara müdahale edecek ekiplerin doğru planlanması, sevkiyatı, lojistik planlamaları, bunların sahada hangi yolları kullanacağı, nasıl intikal edeceği, ekiplerin birlikte nasıl çalışacağı, uluslararası destek ve yardım ekiplerinin nasıl organize edileceğine kadar bütün senaryoların içerisinde koşulabileceği bir altyapı. Farklı saatlerde, hava şartlarında ve afetlerin büyüklükleri değiştirilerek egzersizler yapılabilecek.”

    İstanbul depremi için hazırlık simülasyonu üzerinden örnek veren BİTES Oyun Teknolojileri ve Uygulama Yazılımları Grup Lideri Çağatay Çelik, şu ifadeleri kullandı:

    “Öncelikle bir deprem yaratılıyor. Bu deprem hangi bölge ya da bölgeleri etkileyecekse haritada belirleyebiliyorsunuz. Depremin olası etkilerini görebilmek için helikopter ve İHA'ları bölgeye gönderebiliyoruz. Alınan görüntülerle depremin olası etkilerini merkeze iletiyoruz. Depremde etkilenen yollar belirleniyor. Yolların açılabilmesi ve ilgili ekiplerin hızlıca bölgeye ulaşabilmesini sağlamak için Karayolları gibi birimleri yönlendirip yollar ulaşıma açılıyor. Ardından arama-kurtarma, sağlık ekiplerini yönlendiriyoruz. Sonrasında kalabalıkları güvenli bir bölgeye taşıyoruz. Bu senaryoyu İstanbul'da koşturduğumuz gibi Türkiye'nin herhangi bir yerinde ya da dünya genelinde koşturabiliriz. Senaryo ve ekipleri belirleme yanında gerçek ortamda yapamayacağınız, senaryoyu defalarca oynatma, hataları görme mümkün oluyor. Böylece olası depreme ekipleri en hazır hale getirmeyi amaçlıyoruz.”

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 3 saat önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 3 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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