BluTV yılbaşında indirime giriyor

Dijital içerik platformu BluTV, yılbaşına özel bir kampanya düzenliyor. 31 Aralık – 3 Ocak tarihleri arasında yıllık üyelik peşin 119 TL ya da 12 taksitle aylık 9,90 TL olacak.

Yılbaşında Exxen ve GAİN ismindeki yerli platformlar yayına başlayacak. Bu platformların başlayacak olması şimdiden yerli platformlar arasındaki rekabeti artırdı. BluTV 4 günlüğüne indirime girecek.

BluTV, Aralık ayının başında uygulanan ilk sokağa çıkma yasağında 3 günlüğüne ücretsiz olarak yayın yapmıştı. O gün deneyip fiyatı beğenmediyseniz yılbaşındaki kampanya ilginizi çekebilir. BluTV’nin yıllık üyeliği, Efsane Cuma döneminde Hepsiburada ve Trendyol’da 137 TL’ye kadar düşmüştü.

BluTV’ye Aralık ayında eklenen yapımlar arasında Friends, The Big Bang Theory, Shameless, Joker, Aquaman, Fringe, Cold War, A Star Is Born, We Are Who We Are, Sokağın Çocukları 2. sezon, Efsane T yapımları öne çıkıyor. Ayrıca yılbaşı gecesi Ata Demirer Gazinosu, Aynen Aynen ve Boom’un yılbaşı özel programları yayınlanacak.

