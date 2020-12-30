BluTV yılbaşında indirime giriyor

Dijital içerik platformu BluTV, yılbaşına özel bir kampanya düzenliyor. 31 Aralık – 3 Ocak tarihleri arasında yıllık üyelik peşin 119 TL ya da 12 taksitle aylık 9,90 TL olacak.İlginizi Çekebilir Turkcell TV+ bu hafta sonu herkese ücretsiz
Yılbaşında Exxen ve GAİN ismindeki yerli platformlar yayına başlayacak. Bu platformların başlayacak olması şimdiden yerli platformlar arasındaki rekabeti artırdı. BluTV 4 günlüğüne indirime girecek.
Ayrıca Bkz. "Exxen'de yayınlanacağı kesinleşen dizi, film ve programlar"
BluTV, Aralık ayının başında uygulanan ilk sokağa çıkma yasağında 3 günlüğüne ücretsiz olarak yayın yapmıştı. O gün deneyip fiyatı beğenmediyseniz yılbaşındaki kampanya ilginizi çekebilir. BluTV’nin yıllık üyeliği, Efsane Cuma döneminde Hepsiburada ve Trendyol’da 137 TL’ye kadar düşmüştü.
BluTV’ye Aralık ayında eklenen yapımlar arasında Friends, The Big Bang Theory, Shameless, Joker, Aquaman, Fringe, Cold War, A Star Is Born, We Are Who We Are, Sokağın Çocukları 2. sezon, Efsane T yapımları öne çıkıyor. Ayrıca yılbaşı gecesi Ata Demirer Gazinosu, Aynen Aynen ve Boom’un yılbaşı özel programları yayınlanacak.
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salak salak uğraşlar, o kadar insan o ışıklarda boşuna mı bekliyor mk
İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.
Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)
Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...
Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.
Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.
5 senelik haber tebrikler
Asdaşlskjdapda çok iyi be