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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    BluTV yılbaşında indirime giriyor

    BluTV'nin yıllık abonelik paketi aylık 9,90 TL'ye düşüyor. Kampanya 31 Aralık gecesi başlayacak ve 3 Ocak'ta sona erecek.
    31 dk.
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    Sinema ve Dizi
    Abone ol
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    3

    BluTV yılbaşında indirime giriyor
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    Dijital içerik platformu BluTV, yılbaşına özel bir kampanya düzenliyor. 31 Aralık – 3 Ocak tarihleri arasında yıllık üyelik peşin 119 TL ya da 12 taksitle aylık 9,90 TL olacak.

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    Yılbaşında Exxen ve GAİN ismindeki yerli platformlar yayına başlayacak. Bu platformların başlayacak olması şimdiden yerli platformlar arasındaki rekabeti artırdı. BluTV 4 günlüğüne indirime girecek.

    Ayrıca Bkz. "Exxen'de yayınlanacağı kesinleşen dizi, film ve programlar"

    BluTV, Aralık ayının başında uygulanan ilk sokağa çıkma yasağında 3 günlüğüne ücretsiz olarak yayın yapmıştı. O gün deneyip fiyatı beğenmediyseniz yılbaşındaki kampanya ilginizi çekebilir. BluTV’nin yıllık üyeliği, Efsane Cuma döneminde Hepsiburada ve Trendyol’da 137 TL’ye kadar düşmüştü.

    BluTV’ye Aralık ayında eklenen yapımlar arasında Friends, The Big Bang Theory, Shameless, Joker, Aquaman, Fringe, Cold War, A Star Is Born, We Are Who We Are, Sokağın Çocukları 2. sezon, Efsane T yapımları öne çıkıyor. Ayrıca yılbaşı gecesi Ata Demirer Gazinosu, Aynen Aynen ve Boom’un yılbaşı özel programları yayınlanacak.



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    Trafiği ezip geçen araç: Hum Rider

    mehmetyilmaztruck

    salak salak uğraşlar, o kadar insan o ışıklarda boşuna mı bekliyor mk

    6 saat önce
    ÖzdalDoğru

    İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.

    18 saat önce
    homebird

    Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)

    1 gün önce
    buraxus

    Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...

    1 gün önce
    ilkerinanç

    Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.

    1 gün önce
    _Kullanıcı_Adı_

    Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.

    1 gün önce
    Xtrud

    5 senelik haber tebrikler

    1 gün önce
    V4LKyR

    Asdaşlskjdapda çok iyi be

    1 gün önce
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    MrCaner (Caner Karadağ) 6 dk. ( Mesaj Silindi )
    Blutvdeki game of thrones sansürlü mü ?
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    Onurmsq (--- ----) 11 dk. ( Mesaj Silindi )
    exxenden korktular
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    ptmustafa 13 dk. ( Mesaj Silindi )
    Rekabetin artması, içeriği de zamanla zenginleştirir, fiyatları da düşürür. Olumlu
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    glory34 16 dk. ( Mesaj Silindi )
    Acun'un sektöre girmesinin etkileri...
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    uyaran (baybars vatan) 24 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yerli dizileri güzel.
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    catik (çağatay atik) 24 dk. ( Mesaj Silindi )
    ve sahsiyet de bluebtv deydi galiba... cok ovuyorum o dizi de
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    catik (çağatay atik) 26 dk. ( Mesaj Silindi )
    9.90 alinir... big bang teory icin bile alinir 😂😂
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