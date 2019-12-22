Boeing'in 'yanlış yörüngeye giren' uzay kapsülü, Dünya'ya geri döndü

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Boeing'in yeni nesil uzay kapsülü Starliner, yörüngede iki gün kaldıktan sonra Yeryüzü'ne geri dönüş yaptı. Starliner, geçtiğimiz Cuma günü ilk kez uzaya fırlatılmış ancak yanlış yörüngeye girdiği için Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşamamıştı.

Starliner'ın iniş süreci NASA TV tarafından canlı olarak yayınlandı. Uzay kapsülü bugün Türkiye saatiyle 15.57'de ABD'nin New Mexico eyaletine indi. İnişin ardından bazı açıklamalar yapan NASA, Starliner'ın tamamıyla kontrollü bir şekilde indirildiğini söyledi ve iniş sürecini insanlı uçuşların geleceği için büyük bir başarı olarak nitelendirdi.

Starliner aslen sekiz günlük bir görev için uzaya fırlatılmıştı. Kapsülün yaklaşık bir hafta Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kalması ve ardından Dünya'ya geri dönmesi bekleniyordu. Ancak yörüngeye giriş sırasında yaşanan yazılımsal bir problem Starliner'ın ISS ile buluşmasına engel oldu. NASA, yörünge ayarlamaları için yeterli yakıtın kalmadığını ve kapsülün Dünya'ya zorunlu erken dönüş yapacağını açıkladı.

Starliner, SpaceX'in Crew Dragon uzay aracıyla birlikte NASA'nın önümüzdeki yıllarda uzaya insan taşımak için kullanmayı planladığı iki kapsülden birisi. NASA, SpaceX ve Boeing ile 2014 yılında bu iki kapsülün geliştirilmesi için anlaşma yapmıştı. SpaceX 2,6 milyar dolar, Boeing ise 4,2 milyar dolar ödeme aldı. Her iki şirketin de 2021 yılında resmi uçuşlara başlaması bekleniyor.

https://www.theverge.com/2019/12/22/21033757/boeing-cst-100-starliner-landing-success-oft-rough-flight