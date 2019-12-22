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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Boeing'in 'yanlış yörüngeye giren' uzay kapsülü, Dünya'ya geri döndü

    Starliner, yörüngede iki gün kaldıktan sonra Yeryüzü'ne dönüş yaptı. Kapsülün iniş süreci herhangi bir problem olmadan tamamlandı.
    3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
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    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Boeing'in 'yanlış yörüngeye giren' uzay kapsülü, Dünya'ya geri döndü
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    Boeing'in yeni nesil uzay kapsülü Starliner, yörüngede iki gün kaldıktan sonra Yeryüzü'ne geri dönüş yaptı. Starliner, geçtiğimiz Cuma günü ilk kez uzaya fırlatılmış ancak yanlış yörüngeye girdiği için Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşamamıştı.

    Starliner'ın iniş süreci NASA TV tarafından canlı olarak yayınlandı. Uzay kapsülü bugün Türkiye saatiyle 15.57'de ABD'nin New Mexico eyaletine indi. İnişin ardından bazı açıklamalar yapan NASA, Starliner'ın tamamıyla kontrollü bir şekilde indirildiğini söyledi ve iniş sürecini insanlı uçuşların geleceği için büyük bir başarı olarak nitelendirdi.

    Starliner aslen sekiz günlük bir görev için uzaya fırlatılmıştı. Kapsülün yaklaşık bir hafta Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kalması ve ardından Dünya'ya geri dönmesi bekleniyordu. Ancak yörüngeye giriş sırasında yaşanan yazılımsal bir problem Starliner'ın ISS ile buluşmasına engel oldu. NASA, yörünge ayarlamaları için yeterli yakıtın kalmadığını ve kapsülün Dünya'ya zorunlu erken dönüş yapacağını açıkladı.

    Starliner, SpaceX'in Crew Dragon uzay aracıyla birlikte NASA'nın önümüzdeki yıllarda uzaya insan taşımak için kullanmayı planladığı iki kapsülden birisi. NASA, SpaceX ve Boeing ile 2014 yılında bu iki kapsülün geliştirilmesi için anlaşma yapmıştı. SpaceX 2,6 milyar dolar, Boeing ise 4,2 milyar dolar ödeme aldı. Her iki şirketin de 2021 yılında resmi uçuşlara başlaması bekleniyor.



    https://www.theverge.com/2019/12/22/21033757/boeing-cst-100-starliner-landing-success-oft-rough-flight Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Silent Guardian 1 sa.
    Şu 1969 geyiğiniz bitmedi gitti arkadaş ya



    Bakın arkadaşlar, çok basit bir şey söyleyeyim; ayın üstünde kullanılan araçlar teleskopla hala görünüyor.



    Ek olarak ayın üzerine lazer yansıtıcılar bırakıldı. Bu yansıtıcılara lazer tutunca Dünya’ya geri yansıyor. Bunlar da gözle görülmekte.



    Son olarak yığınla kaynağı olan KGB, bu oyunu göremedi ama siz gördünüz? Tebrik ederim.



    Yani özetle tüm kanıt deliller gidildiği yönünde.



    Amma velakin bugün hala bu konuda başarılı olunamaması, o gün ki teknolojinin darlığı vs. derken benim de aklımda bir soru işareti yok değil





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    DigitalKral 2 sa.
    1969 'da Aya astonot yollayan NASA 2019'da ISS 'e insansız kapsül bile yollayamıyor.
    İlginç.
    Yoksa Ay'a hiç gidilmedi mi?
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    [__Zahid__] 1 sa. DigitalKral
    ay muhtemelen iss'den daha büyüktür. ondan tutturması daha kolaydır diye tahmin ediyorum.
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    isosonsuz 25 dk. DigitalKral
    Aya gönderen kurum NASA, haberde adı geçen kurum BOEING. NASA’nın dağ gibi tecrübesi var. Özel şirketler SpaceX ve BOEING gibi, devletlerin yaptığı ve milyar dolar harcayarak yaptığı işleri milyon dolar gibi çok az paralarla ve işe sıfırdan başlayarak yapmaya çalışıyorlar. İyi bile yapılıyor.
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