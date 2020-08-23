Boeing, uçakları ultraviyole ışık kullanarak dezenfekte edecek

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Bu yıl Koronavirüs pandemisi nedeniyle hacmi büyük ölçüde azalan hava taşımacılığı sektöründeki şirketler, yolcuları güvenli bir şekilde taşımak için yeni yollar bulmaya çalışıyor. Bunlardan biri olan havacılık devi Boeing, uçakları dezenfekte etmek için ultraviyole ışık saçan çubuk geliştirdi.

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Sonbaharda kullanılmaya başlanacak

Havayolu çalışanları ve yolcularının COVID-19'un yayılmasıyla ilgili endişeleri, Boeing'in yeni bir teknoloji üretmesinin de önünü açtı. Şirket bundan böyle uçak yüzeylerini ve yolcu koltuklarını elektrostatik dezenfektanlarla temizlediğini açıkladı. Boeing'in geliştirdiği ve ultraviyole ışık saçan çubuk, yüzeyle doğrudan temas gerektirmeden virüsleri ve bakterileri öldürüyor ve bu da süreci büyük ölçüde hızlandırıyor.

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Boeing'in ecoDemonstrator programının baş mühendisi Rae Lutters konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalarda, ultraviyole teknolojisi ile dezenfekte işleminin, hassas elektronik ekipmana zarar verebilecek alkol veya diğer dezenfektanlar kullanma ihtiyacını da ortadan kaldıracağını söyledi. Öte yandan Boeing, ultraviyole ışınla dezenfekte teknolojisini lisanslamak ve önümzüdeki sonbahar aylarında kullanıma sokmak istiyor.

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-boeing-cleaning/boeing-testing-hand-held-uv-wand-to-sanitize-cockpits-cabins-idUSKBN25H2RM

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