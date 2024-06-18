Brad Pitt'in başrolünde olacağı Formula 1 filmi geliyor

Tam Boyutta Gör Lewis Hamilton'ın yapımına yardımcı olduğu başrolünde Brad Pitt'in yer aldığı Formula 1'den ilham alan film, Haziran 2025'te vizyona girecek. Adı henüz onaylanmayan uzun metrajlı film Apple Original Films tarafından Formula 1 işbirliğiyle yapılacak.

Hamilton: Gerçek hızda çekim insanları şaşkına çevirecek

Film, Joseph Kosinski ile Jerry Bruckheimer'ın Top Gun: Maverick yönetmen-yapımcı kombinasyonunu içeriyor. Apple Original Films ve Formula 1, Salı günü ortak bir bildiri yayınlayarak filmin uluslararası gösterim tarihinin 25 Haziran 2025 olduğunu açıkladı. Filmin Kuzey Amerika'da ise iki gün sonra vizyona gireceğini doğruladı.

Açıklamada, "Film, dünya çapındaki Grand Prix sırasında gerçek zamanlı olarak çekilen ve 10 takımın tamamı, sürücüler, FIA ve yarış organizatörleri de dahil olmak üzere Formula 1 camiasını kapsayan, spor ve sinema için bir dönüm noktasıdır" denildi.

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Yeni uzun metrajlı film, Formula 1'in heyecan verici ve sinematik dünyasında geçiyor. Formula 1'deki inanılmaz rekabet mücadelesini ve sürücülerin becerilerini çok yakından izleme fırsatı bulacaksınız.vBu filmde Brad Pitt, Formula 1'e dönen eski bir pilotu, Damson Idris ise onun griddeki kurgusal bir takım olan APXGP'de mücadele eden çaylak takım arkadaşını canlandıracak.

2023'te başlayan filmin prodüksiyonu bu yılki Britanya Grand Prix'sinde ve diğer birçok yarışta devam edecek ve Aralık ayında sezon sonu Abu Dhabi Grand Prix'sinde tamamlanacak. Yedi kez dünya şampiyonu olan Hamilton, ilk günlerinden beri projeye katılıyor ve yakın zamanda projenin neden izleyicileri büyülemesini beklediğini açıkladı. Hamilton, YouTube dizisi Hot Ones'da yer aldığı sırada "Yarış filmleri, onları yakalamanın çok çok zor olduğunu düşünüyorum" demişti.

"Biliyorsunuz, her yıl arkasında kamera olan bir kamyonu takip ettiğiniz yerde çekim yapmak zorundasınız, bu nedenle hızı yakalayan bir şeyi yakalamak zordur. Bizi saatte 200 mil hızla filme çeken bir kamyon olamaz, bu yüzden her şey daha düşük bir hızda sahte ve onlar da onu hızlandırıyorlar. Ama bunların hepsi gerçek zamanlı, gerçek hız" dedi.

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Brad Pitt'in başrolünde olacağı Formula 1 filmi geliyor