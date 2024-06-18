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    Brad Pitt'in başrolünde olacağı Formula 1 filmi geliyor

    Apple Original Films'in üstlendiği, Brad Pitt'in başrol oynadığı Formula 1 konulu film Haziran 2025'te vizyona girecek. Lewis Hamilton bu projede yapımcı olarak çalışıyor.
    Brad Pitt'in başrolünde olacağı Formula 1 filmi geliyor Tam Boyutta Gör
    Lewis Hamilton'ın yapımına yardımcı olduğu başrolünde Brad Pitt'in yer aldığı Formula 1'den ilham alan film, Haziran 2025'te vizyona girecek. Adı henüz onaylanmayan uzun metrajlı film Apple Original Films tarafından Formula 1 işbirliğiyle yapılacak.

    Hamilton: Gerçek hızda çekim insanları şaşkına çevirecek

    Film, Joseph Kosinski ile Jerry Bruckheimer'ın Top Gun: Maverick yönetmen-yapımcı kombinasyonunu içeriyor. Apple Original Films ve Formula 1, Salı günü ortak bir bildiri yayınlayarak filmin uluslararası gösterim tarihinin 25 Haziran 2025 olduğunu açıkladı. Filmin Kuzey Amerika'da ise iki gün sonra vizyona gireceğini doğruladı.

    Açıklamada, "Film, dünya çapındaki Grand Prix sırasında gerçek zamanlı olarak çekilen ve 10 takımın tamamı, sürücüler, FIA ve yarış organizatörleri de dahil olmak üzere Formula 1 camiasını kapsayan, spor ve sinema için bir dönüm noktasıdır" denildi.

    Yeni uzun metrajlı film, Formula 1'in heyecan verici ve sinematik dünyasında geçiyor. Formula 1'deki inanılmaz rekabet mücadelesini ve sürücülerin becerilerini çok yakından izleme fırsatı bulacaksınız.vBu filmde Brad Pitt, Formula 1'e dönen eski bir pilotu, Damson Idris ise onun griddeki kurgusal bir takım olan APXGP'de mücadele eden çaylak takım arkadaşını canlandıracak.

    2023'te başlayan filmin prodüksiyonu bu yılki Britanya Grand Prix'sinde ve diğer birçok yarışta devam edecek ve Aralık ayında sezon sonu Abu Dhabi Grand Prix'sinde tamamlanacak. Yedi kez dünya şampiyonu olan Hamilton, ilk günlerinden beri projeye katılıyor ve yakın zamanda projenin neden izleyicileri büyülemesini beklediğini açıkladı. Hamilton, YouTube dizisi Hot Ones'da yer aldığı sırada "Yarış filmleri, onları yakalamanın çok çok zor olduğunu düşünüyorum" demişti.

    "Biliyorsunuz, her yıl arkasında kamera olan bir kamyonu takip ettiğiniz yerde çekim yapmak zorundasınız, bu nedenle hızı yakalayan bir şeyi yakalamak zordur. Bizi saatte 200 mil hızla filme çeken bir kamyon olamaz, bu yüzden her şey daha düşük bir hızda sahte ve onlar da onu hızlandırıyorlar. Ama bunların hepsi gerçek zamanlı, gerçek hız" dedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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