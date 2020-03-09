Bu gece Süper Ay var

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Ay, Dünya etrafında elips şeklinde bir yörüngede döngüsünü tamamlıyor. Elips yapıdan dolayı yılın belirli dönemlerinde Dünya'ya normalden daha fazla yaklaşıyor. Bu yakınlaşmalarda Ay'ın Dolunay görünümünde olduğu haline ise Süper Ay adı veriliyor.

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Süper Ay, normal Ay’a göre yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak gözükecek. Bu gece Ay’ı her zamankinden daha etkileyici bir şekilde seyredebileceğiz. Fotoğrafçıların objektifinden büyüleyici fotoğraflar ortaya çıkacaktır.

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Meteoroloji’nin paylaştığı bilgilere göre bu gece 00.00’dan itibaren Türkiye’nin batı kesiminde sağanak yağışlı hava olması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın açık veya az bulutlu olması bekleniyor. Süper Ay, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde daha rahat bir şekilde izlenebilecek. 2020 yılının diğer Süper Ay’ları 8 Nisan ve 7 Mayıs’ta gerçekleşecek.

Önceki yıllarda çekilmiş Süper Ay fotoğraflarına aşağıdaki galeriden ulaşabilirsiniz.

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