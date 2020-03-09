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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bu gece Süper Ay var

    Bu gece Ay'ın 2020'de Dünya'ya en yakın olduğu gece. Ay, normalden daha büyük ve daha parlak bir şekilde görünecek. Ay'ın hangi bölgelerden daha rahat gözlemleneceğinin bilgisi haberimizde.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    1
    14
    Uzay
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Bu gece Süper Ay var
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    Ay, Dünya etrafında elips şeklinde bir yörüngede döngüsünü tamamlıyor. Elips yapıdan dolayı yılın belirli dönemlerinde Dünya'ya normalden daha fazla yaklaşıyor. Bu yakınlaşmalarda Ay'ın Dolunay görünümünde olduğu haline ise Süper Ay adı veriliyor.

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    Süper Ay, normal Ay’a göre yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak gözükecek. Bu gece Ay’ı her zamankinden daha etkileyici bir şekilde seyredebileceğiz. Fotoğrafçıların objektifinden büyüleyici fotoğraflar ortaya çıkacaktır.

    Bu gece Süper Ay var
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    Meteoroloji’nin paylaştığı bilgilere göre bu gece 00.00’dan itibaren Türkiye’nin batı kesiminde sağanak yağışlı hava olması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın açık veya az bulutlu olması bekleniyor. Süper Ay, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde daha rahat bir şekilde izlenebilecek. 2020 yılının diğer Süper Ay’ları 8 Nisan ve 7 Mayıs’ta gerçekleşecek.

    Önceki yıllarda çekilmiş Süper Ay fotoğraflarına aşağıdaki galeriden ulaşabilirsiniz.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    kuasudba 1 hf. en beğenilen
    deprem
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    Mogolo (mogolo cris) 5 gün
    çekirgeler krono yu yiyip öldürmek icin geliyor cegirgeleride deprem öldürecek .
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    Askaparta 5 gün
    Gece harikaydı, ışığa gerek kalmadı.
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    CeyKalDa 1 hf.
    yarasalar erken çıktı

    en son 21 eylülde olmuştu
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    gzegen (lider turk) 1 hf.
    balkonu kanatlı karıncalar sarmıs en son 17 agustosta olmustu garip bir durum deprem olsa sasırmam
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    RaptorFX 1 hf.
    Deprem olayına ciddi ciddi dikkat etmek lazım.
    1 Yanıt Yanıtla
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    drjacob (... ) 1 hf.
    Makinayı sattım , ay parlıyor , hay böyle şansa , Canon 6D’m olacaktı ki :)
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    Kanatlandırmayan_Redbull 1 hf.
    Bu gece arabada yatmak en mantiklisi
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    Galatas4ray (ENVER A.) 1 hf.
    Eskiler ay yaklaşınca bir felaket olacak derlerdi.
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    Mion 1 hf.
    Ayın bundan haberi var mı?
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    kuasudba 1 hf. en beğenilen
    deprem
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