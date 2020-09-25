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    Bu güvenlik kamerası devriye de atıyor

    Ring Always Home Cam güvenlik kamerası bir Drone üzerine entegre ve istediğiniz güzergahta evinizi sürekli olarak izleyebiliyor. Böylece farklı açılardan da evinizi görebiliyorsunuz.
    4 sa.
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    Video Kameralar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Bu güvenlik kamerası devriye de atıyor
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    Teknolojinin gelişmesi ile birlikte güvenlik kameraları da büyük değişikliklere uğradı. Bir dönem sadece sabit kayıt yapan kameralar artık yapay zeka ile nesneleri analiz ediyor, kullanıcısının telefonuna uyarı gönderiyor veya evdeki diğer akıllı güvenlik sistemlerini kontrol edebiliyor. Şimdi sırada devriye görevi var.

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    Ring Always Home Cam özellikleri ve fiyatı

    Ring Always Home Cam sabit bir güvenlik kamerasından ziyade Drone aracına entegre edilmiş bir güvenlik kamerası. Kullanıcı isterse evinde bir güzergah belirleyerek devriye şeklinde uçurabiliyor veya Drone kendisi otonom bir şekilde engellerden kaçınarak tüm evi gezebiliyor. Ya da bir ihlal tespit edildiği zaman kamera bu noktaya doğru uçabiliyor. Açık unutulan kapı, ütü veya ocak gibi durumlarda da net görüntü alabiliyorsunuz.

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    Firma yeni konsepti için iki yıl boyunca yoğun bir çaba harcamış. Güvenlik kamerası alanında oldukça da iddialılar. Bununla birlikte Ring Always Home Cam aracı yuvasına oturduğunda kayıt yapmıyor. Yani kayıt için uçar halde olması gerekiyor. Bu bakımdan evdeki ana güvenlik kameraları ile kullanılmak üzere tasarlanmış. Ring Always Home Cam uçan kamera modeli 250$ fiyat etiketi ile gelecek yıl satışa sunulacak. Amazon’un belirli güvenlik ürünlerini ülkemize de getireceği belirtiliyor.



    https://wccftech.com/rings-latest-security-camera-is-an-autonomous-drone-that-flies-around-for-multiple-viewpoints/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    mchief 7 dk.
    Hirsiz bunu evde dolanirken gorse bir tokatta duvara yapistirir
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    Xtrud (Harun Yahya) 2 sa.
    Devriye atmak?
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