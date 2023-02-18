Tam Boyutta Gör Kısa süre önce fiyat-performans odaklı POCO X5 serisini piyasaya süren POCO, uygun fiyatlı C serisine de çok yakında yeni bir model ekleyecek.Bu kapsamda bir süredir sızıntılarla gündemden düşmeyen POCO C55 modelinin tasarımı ve çıkış tarihiaçıklandı.

POCO C55'in tasarımı ve çıkış tarihi belli oldu

Bugün resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan POCO, POCO C55’in 21 Şubat’tan itibaren Hindistan pazarında piyasaya sürüleceğini duyurdu. Bununla birlikte yayınlanan tanıtım görseli, akıllı telefonun arka kısımda suni deri kaplama veçift kameraya sahip olacağını doğruluyor.

Poco, Poco C55’in teknik özelliklerini henüz açıklamadı. Mevcut sızıntılar ise, yaklaşan akıllı telefonun Redmi 12C modelini temel alacağını söylüyor. Buna göre MediaTek Helio G85 işlemci, 6,71 inç boyutlarında HD+ LCD ekran ve 5.000mAh pile sahip olacağı belirtilen cihaza, 6GB’a kadar RAM ve 128 GB dahili depolama eşlik edecek.

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POCO C55’in Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği henüz açıklanmadı. Ancak hatırlayacak olursak POCO C40, markanın Türkiye’de ürettiği ilk telefonlardan biri olma niteliği taşıyordu. Bu nedenle POCO C55’te de benzer bir durumla karşılaşabiliriz.

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Bütçe telefonu POCO C55'in tasarımı ve çıkış tarihi belli oldu