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    Bütçe telefonu POCO C55'in tasarımı ve çıkış tarihi belli oldu

    Poco yeni bütçe telefonu POCO C55'in lansman ve tanıtım tarihini açıkladı. İlk olarak Hindistan pazarında satışa çıkacak telefon neler sunacak? İşte bildiklerimiz 
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    Bütçe telefonu POCO C55'in tasarımı ve çıkış tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör
     Kısa süre önce fiyat-performans odaklı POCO X5 serisini piyasaya süren POCO, uygun fiyatlı C serisine de çok yakında yeni bir model ekleyecek.Bu kapsamda bir süredir sızıntılarla gündemden düşmeyen POCO C55 modelinin tasarımı ve çıkış tarihiaçıklandı.

    POCO C55'in tasarımı ve çıkış tarihi belli oldu

    Bugün resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan POCO, POCO C55’in 21 Şubat’tan itibaren Hindistan pazarında piyasaya sürüleceğini duyurdu. Bununla birlikte yayınlanan tanıtım görseli, akıllı telefonun arka kısımda suni deri kaplama veçift kameraya sahip olacağını doğruluyor.

    Poco, Poco C55’in teknik özelliklerini henüz açıklamadı. Mevcut sızıntılar ise, yaklaşan akıllı telefonun Redmi 12C modelini temel alacağını söylüyor. Buna göre MediaTek Helio G85 işlemci, 6,71 inç boyutlarında HD+ LCD ekran ve 5.000mAh pile sahip olacağı belirtilen cihaza, 6GB’a kadar RAM ve 128 GB dahili depolama eşlik edecek. 

    POCO C55’in Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği henüz açıklanmadı. Ancak hatırlayacak olursak POCO C40, markanın Türkiye’de ürettiği ilk telefonlardan biri olma niteliği taşıyordu. Bu nedenle POCO C55’te de benzer bir durumla karşılaşabiliriz.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 3 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 5 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 1 hafta önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 1 hafta önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 1 hafta önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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