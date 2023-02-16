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    Samsung'un yeni Galaxy Watch patenti ortaya çıktı: Entegre bir projektör içeriyor

    Samsung, akıllı saat kullanımını kolaylaştıracak yeni bir konsept üzerinde çalışıyor. Yeni nesil Galaxy Watch modelleri entegre bir projektöre sahip olabilir. İşte detaylar
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    Yeni Galaxy Watch, kimsenin beklemediği bir özellikle gelebilir Tam Boyutta Gör
    Akıllı saat pazarının öncü isimlerinden Samsung, bu alanda yenilikçi fikirler üretmeye devam ediyor. Şimdi de Güney Koreli dev, projektör içeren bir Galaxy Watch için ABD Patent ve Ticari Marka Ofisine başvuruda bulundu. Yeni tasarım, akıllı saatlerin kullanım alanını genişletebilir.

    Yeni Galaxy Watch entegre bir projektörle gelebilir

    Patent başvurusuna göre Samsung, saat kayışına yerleştirilecek bir projektör ile görüntülerin el yüzeyine yansıtılmasını sağlayacak. Bu da sürekli hareket halinde olan kullanıcılar için, kullanımı kolay ve pratik hale getirecek diyebiliriz. Patent ayrıca, saatte bulunan bir dizi sensör yardımıyla yansıtılan görüntünün odak ve açısının otomatik olarak değiştirebileceğini gösteriyor. Ancak, görüntünün doğru bir şekilde sunulabilmesi için bileğinizi düz tutmanız gerekebilir.

    Yeni Galaxy Watch, kimsenin beklemediği bir özellikle gelebilir Tam Boyutta Gör
    Yeni patent ile Samsung, akıllı saatlere farklı işlevler de kazandırabilir. Zira patent dosyasında şirket,  "yansıtma ekranında görüntülenen bilgiler, görüntü modülünde görüntülenen bilgilerden farklı olabilir" diyor. Bu bağlamda yeni konsept, entegre bir kamera ile saatin görüntülü arama ve farklı işlevler için kullanılmasına olanak tanıyabilir.

    Günümüzde birçok teknoloji devi, gelecek planları doğrultusunda yeni patent başvurularında bulunuyor. Ancak çoğu fikir, hayata geçirilmeden rafa kaldırılmakta. Yeni patentin Galaxy Watch modellerinde kullanılıp kullanılmayacağı ise henüz bilinmiyor. Bunu görmek için biraz daha beklememiz gerekecek. 

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 1 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 3 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 5 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 5 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 1 hafta önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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