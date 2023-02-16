Samsung'un yeni Galaxy Watch patenti ortaya çıktı: Entegre bir projektör içeriyor

Yeni Galaxy Watch entegre bir projektörle gelebilir
Patent başvurusuna göre Samsung, saat kayışına yerleştirilecek bir projektör ile görüntülerin el yüzeyine yansıtılmasını sağlayacak. Bu da sürekli hareket halinde olan kullanıcılar için, kullanımı kolay ve pratik hale getirecek diyebiliriz. Patent ayrıca, saatte bulunan bir dizi sensör yardımıyla yansıtılan görüntünün odak ve açısının otomatik olarak değiştirebileceğini gösteriyor. Ancak, görüntünün doğru bir şekilde sunulabilmesi için bileğinizi düz tutmanız gerekebilir.
Günümüzde birçok teknoloji devi, gelecek planları doğrultusunda yeni patent başvurularında bulunuyor. Ancak çoğu fikir, hayata geçirilmeden rafa kaldırılmakta. Yeni patentin Galaxy Watch modellerinde kullanılıp kullanılmayacağı ise henüz bilinmiyor. Bunu görmek için biraz daha beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah