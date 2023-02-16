Samsung'un yeni Galaxy Watch patenti ortaya çıktı: Entegre bir projektör içeriyor

Tam Boyutta Gör Akıllı saat pazarının öncü isimlerinden Samsung, bu alanda yenilikçi fikirler üretmeye devam ediyor. Şimdi de Güney Koreli dev, projektör içeren bir Galaxy Watch için ABD Patent ve Ticari Marka Ofisine başvuruda bulundu. Yeni tasarım, akıllı saatlerin kullanım alanını genişletebilir.

Yeni Galaxy Watch entegre bir projektörle gelebilir

Patent başvurusuna göre Samsung, saat kayışına yerleştirilecek bir projektör ile görüntülerin el yüzeyine yansıtılmasını sağlayacak. Bu da sürekli hareket halinde olan kullanıcılar için, kullanımı kolay ve pratik hale getirecek diyebiliriz. Patent ayrıca, saatte bulunan bir dizi sensör yardımıyla yansıtılan görüntünün odak ve açısının otomatik olarak değiştirebileceğini gösteriyor. Ancak, görüntünün doğru bir şekilde sunulabilmesi için bileğinizi düz tutmanız gerekebilir.

Tam Boyutta Gör Yeni patent ile Samsung, akıllı saatlere farklı işlevler de kazandırabilir. Zira patent dosyasında şirket, "yansıtma ekranında görüntülenen bilgiler, görüntü modülünde görüntülenen bilgilerden farklı olabilir" diyor. Bu bağlamda yeni konsept, entegre bir kamera ile saatin görüntülü arama ve farklı işlevler için kullanılmasına olanak tanıyabilir.

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Günümüzde birçok teknoloji devi, gelecek planları doğrultusunda yeni patent başvurularında bulunuyor. Ancak çoğu fikir, hayata geçirilmeden rafa kaldırılmakta. Yeni patentin Galaxy Watch modellerinde kullanılıp kullanılmayacağı ise henüz bilinmiyor. Bunu görmek için biraz daha beklememiz gerekecek.

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