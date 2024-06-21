ABD’de mahkemeler Meta’nın müşteri hizmetlerine dönüştü

Mahkemeleri bekleyen yeni tehlike
Canı yanan kullanıcılar canlı bir müşteri hizmetiyle görüşmenin en büyük hakkı olduğunu düşünüyor ve farklı yollara başvurmaya çalışıyor. Geçmiş dönemde ABD’de eyalet savcılıklarına yapılan şikâyetler sorun olmuş ve genel savcılık kurumu müşteri hizmetlerine döndüklerini belirterek Meta’ya çağrı yapmıştı.
Son dönemde ise ABD’de 10 bin dolar tazminat sınırına kadar olan suçların görüşüldüğü kabahatler mahkemesi mağdur kullanıcıların son durağı oldu. Canlı bir Meta temsilcisi ile görüşmenin tek çaresinin mahkeme olduğunu düşünen kullanıcılar birer birer dava açmaya başladı.
Hızlı bir süreçten geçerek dava açıldığı için kullanıcılar çok beklemeden hakim karşısına çıkıyor. Çalınan hesapları nedeniyle maddi zarara uğrayanlar, müşteri hizmetleri araçlarından bir cevap alamayanlar Meta’yı tazminata mahkum etmeye çalışıyor.
Yapılan araştırmalara göre pek çok davacı bizzat Meta temsilcileri ile görüşerek hesaplarını kurtarmış. Bazı kullanıcılar tazminat almaya da hak kazanmış. Bazı davalar ise evrak eksikliği nedeniyle reddedilmiş. Kaynaklar kabahatler mahkemelerine açılan hesap kurtarma davalarının giderek arttığını belirtiyor. Adalet Bakanlığı’nın bu artan yüke karşı nasıl bir çözüm bulacağı merak konusu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.