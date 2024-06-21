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    Anlık Bildirim

    ABD’de mahkemeler Meta’nın müşteri hizmetlerine dönüştü

    Çalınan hesaplar konusunda Meta’nın robotik müşteri hizmetleri araçları ile haşır neşir olmak istemeyen kullanıcılar, soluğu mahkeme salonlarında alıyor.        
    Facebook Tam Boyutta Gör
    Sosyal mecralarda bir kullanıcının başına gelebilecek en kötü olay şüphesiz hesabının çalınması. Böyle bir durumda kullanıcının hesabı geri alma araçları ile uzun süren bir macerası başlıyor. Sosyal medya devlerinin milyarlara varan kullanıcı sayısı nedeniyle haliyle canlı bir müşteri hizmeti yok. Bunun yerine yapay zeka veya robotik araçlara yatırım yapılıyor. Elbette kullanıcı bu durumdan memnun değil.

    Mahkemeleri bekleyen yeni tehlike

    Canı yanan kullanıcılar canlı bir müşteri hizmetiyle görüşmenin en büyük hakkı olduğunu düşünüyor ve farklı yollara başvurmaya çalışıyor. Geçmiş dönemde ABD’de eyalet savcılıklarına yapılan şikâyetler sorun olmuş ve genel savcılık kurumu müşteri hizmetlerine döndüklerini belirterek Meta’ya çağrı yapmıştı.

    Son dönemde ise ABD’de 10 bin dolar tazminat sınırına kadar olan suçların görüşüldüğü kabahatler mahkemesi mağdur kullanıcıların son durağı oldu. Canlı bir Meta temsilcisi ile görüşmenin tek çaresinin mahkeme olduğunu düşünen kullanıcılar birer birer dava açmaya başladı.

    Hızlı bir süreçten geçerek dava açıldığı için kullanıcılar çok beklemeden hakim karşısına çıkıyor. Çalınan hesapları nedeniyle maddi zarara uğrayanlar, müşteri hizmetleri araçlarından bir cevap alamayanlar Meta’yı tazminata mahkum etmeye çalışıyor.

    Yapılan araştırmalara göre pek çok davacı bizzat Meta temsilcileri ile görüşerek hesaplarını kurtarmış. Bazı kullanıcılar tazminat almaya da hak kazanmış. Bazı davalar ise evrak eksikliği nedeniyle reddedilmiş. Kaynaklar kabahatler mahkemelerine açılan hesap kurtarma davalarının giderek arttığını belirtiyor. Adalet Bakanlığı’nın bu artan yüke karşı nasıl bir çözüm bulacağı merak konusu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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