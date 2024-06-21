ABD’de mahkemeler Meta’nın müşteri hizmetlerine dönüştü

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Tam Boyutta Gör Sosyal mecralarda bir kullanıcının başına gelebilecek en kötü olay şüphesiz hesabının çalınması. Böyle bir durumda kullanıcının hesabı geri alma araçları ile uzun süren bir macerası başlıyor. Sosyal medya devlerinin milyarlara varan kullanıcı sayısı nedeniyle haliyle canlı bir müşteri hizmeti yok. Bunun yerine yapay zeka veya robotik araçlara yatırım yapılıyor. Elbette kullanıcı bu durumdan memnun değil.

Mahkemeleri bekleyen yeni tehlike

Canı yanan kullanıcılar canlı bir müşteri hizmetiyle görüşmenin en büyük hakkı olduğunu düşünüyor ve farklı yollara başvurmaya çalışıyor. Geçmiş dönemde ABD’de eyalet savcılıklarına yapılan şikâyetler sorun olmuş ve genel savcılık kurumu müşteri hizmetlerine döndüklerini belirterek Meta’ya çağrı yapmıştı.

YouTube Premium kullanıcıları dikkat 1 gün önce eklendi

Son dönemde ise ABD’de 10 bin dolar tazminat sınırına kadar olan suçların görüşüldüğü kabahatler mahkemesi mağdur kullanıcıların son durağı oldu. Canlı bir Meta temsilcisi ile görüşmenin tek çaresinin mahkeme olduğunu düşünen kullanıcılar birer birer dava açmaya başladı.

Hızlı bir süreçten geçerek dava açıldığı için kullanıcılar çok beklemeden hakim karşısına çıkıyor. Çalınan hesapları nedeniyle maddi zarara uğrayanlar, müşteri hizmetleri araçlarından bir cevap alamayanlar Meta’yı tazminata mahkum etmeye çalışıyor.

Yapılan araştırmalara göre pek çok davacı bizzat Meta temsilcileri ile görüşerek hesaplarını kurtarmış. Bazı kullanıcılar tazminat almaya da hak kazanmış. Bazı davalar ise evrak eksikliği nedeniyle reddedilmiş. Kaynaklar kabahatler mahkemelerine açılan hesap kurtarma davalarının giderek arttığını belirtiyor. Adalet Bakanlığı’nın bu artan yüke karşı nasıl bir çözüm bulacağı merak konusu.

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Çalınan Meta hesapları mahkemede geri alınıyor