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    Çevreci örgütler benzin pompalarının üzerine etiket yapıştırılmasını önerdi

    Çevreci bir örgüt değişen iklim sebebiyle benzinlikte bulunan gaz pompalarının üzerine aynı sigara etiketlerinde olduğu gibi uyarı etiketleri yapıştırmayı önerdi.
    5 gün
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Dünya'mızda her geçen gün küresel ısınmanın etkileri artıyor ve Dünya'nın iklimi gün geçtikçe değişiyor. Sivil toplum kuruluşları ile çevreci örgütler çeşitli projeler ile bu durumu önleyeme veya bu durumun etkilerini azaltmak için çalışıyor.

    Çevreci bir örgüt değişen iklim sebebiyle benzinlikte bulunan gaz pompalarının üzerine aynı sigara etiketlerinde olduğu gibi uyarı etiketleri yapıştırmayı önerdi. Böylece kullanıcılar her gün benzin alırken benzin tüketiminin neden olduğu küresel değişimleri ve tüketimin dünyaya verdiği zararları görebilecek.

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    Davranış değişikliklerine neden olabilir

    Uzmanlar etiketler hayata geçirilirse birçok kişinin davranış biçiminin değişeceğini düşünüyor. Kişilerin araç kullanımını azaltması için uyarı etiketlerinden daha fazlasının gerektiği bildirilmekle birlikte yeni adımın bir ilk teşkil etmesi büyük bir adım olarak görülüyor.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs salgınında 1 milyon eşiği aşıldı"

    Yeni projenin uygulamaya geçirilip geçirilmeyeceği, kabul görüp görmeyeceği henüz kesin değil.

     



    https://futurism.com/the-byte/climate-experts-tobacco-warnings-gas-pumps Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ozeba (onur ) 5 gün en beğenilen
    O şeylere biz Türk milleti olarak gaz pompası demiyoruz. Belki Google translate GAS kelimesini doğrudan çevirmiş olabilir dikkat edin. Biz gaz pompası diyince olsa olsa LPG dolumunda kullanılan pompayı anlarız.
    O şeylere biz Türk milleti olarak gaz pompası demiyoruz. Belki Google translate GAS kelimesini doğrudan çevirmiş olabilir dikkat edin. Biz gaz pompası diyince o...
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    MrKattchup 5 gün
    Bu çevrecilerin herhangi bir içten yanmalı araç, uçak veya gemiye bir daha binmeyeceklerine dair taahhüt vermelerine karşılık uygulanabilir bence.
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    darkaura 4 gün
    anlasilan oki onumuzdeki 10 yilda fosil yakitlar sigara tutun muamelesi gorecek
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    khytr89 (Hakan ) 4 gün
    bizim böyle şeylere ihtiyacımız yok çünkü ülkede sanayi diğer ülkeler kadar gelişmiş durumda değil. çin ve avrupada hava kirliliği oranı çok yüksek, bizde hava kalitesi en kötü iller kocaeli, zonguldak, bursa ve istanbul.. zonguldak a yapacak bir şey yok ama kocaeli ve bursadaki fabrikalar ülkenin dört bir yanına dağıtılsa ve aynı şekilde istanbulun nüfusu da, o zaman doğanın kendini yenileyebilme özelliğiyle sorunsuz yaşarız
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    ozeba (onur ) 5 gün en beğenilen
    O şeylere biz Türk milleti olarak gaz pompası demiyoruz. Belki Google translate GAS kelimesini doğrudan çevirmiş olabilir dikkat edin. Biz gaz pompası diyince olsa olsa LPG dolumunda kullanılan pompayı anlarız.
    Yanıtla +5
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    MrKattchup 5 gün
    Bu çevrecilerin herhangi bir içten yanmalı araç, uçak veya gemiye bir daha binmeyeceklerine dair taahhüt vermelerine karşılık uygulanabilir bence.
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    Bay Robot ( tunc) 5 gün
    Bizim millet ucuzluğuna bakar. Kim ipler çevreyi...
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