Çevreci örgütler benzin pompalarının üzerine etiket yapıştırılmasını önerdi

Dünya'mızda her geçen gün küresel ısınmanın etkileri artıyor ve Dünya'nın iklimi gün geçtikçe değişiyor. Sivil toplum kuruluşları ile çevreci örgütler çeşitli projeler ile bu durumu önleyeme veya bu durumun etkilerini azaltmak için çalışıyor.

Çevreci bir örgüt değişen iklim sebebiyle benzinlikte bulunan gaz pompalarının üzerine aynı sigara etiketlerinde olduğu gibi uyarı etiketleri yapıştırmayı önerdi. Böylece kullanıcılar her gün benzin alırken benzin tüketiminin neden olduğu küresel değişimleri ve tüketimin dünyaya verdiği zararları görebilecek.

İlginizi Çekebilir

İklim değişikliğine yeni çözüm : Balinalar

Davranış değişikliklerine neden olabilir

Tam Boyutta Gör

Uzmanlar etiketler hayata geçirilirse birçok kişinin davranış biçiminin değişeceğini düşünüyor. Kişilerin araç kullanımını azaltması için uyarı etiketlerinden daha fazlasının gerektiği bildirilmekle birlikte yeni adımın bir ilk teşkil etmesi büyük bir adım olarak görülüyor.

Ayrıca Bkz. "Koronavirüs salgınında 1 milyon eşiği aşıldı"

Yeni projenin uygulamaya geçirilip geçirilmeyeceği, kabul görüp görmeyeceği henüz kesin değil.

https://futurism.com/the-byte/climate-experts-tobacco-warnings-gas-pumps

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.