ChatGPT üreticisi OpenAI, Avrupa'dan ayrılma planı olmadığını söyledi

ChatGPT, Avrupa'da kalacak
OpenAI’ın Avrupa'dan ayrılma tehdidi, AB endüstri şefi Thierry Breton ve bir dizi diğer milletvekilinin eleştirilerine neden olmuştu. Öte yandan Altman geçtiğimiz haftayı Avrupa'yı dolaşarak geçirdi. Fransa, İspanya, Polonya, Almanya ve İngiltere'de üst düzey politikacılarla bir araya gelerek yapay zekanın geleceğini ve ChatGPT'nin ilerlemesini tartıştı. Altman, turunu "Avrupa'da YZ'nin en iyi şekilde nasıl düzenleneceği konusunda çok verimli bir görüşme haftası!" olarak nitelendirdi.
OpenAI, en son yapay zeka modeli GPT-4 için eğitim verilerini açıklamadığı için eleştirilere maruz kalmıştı. Şirket ayrıntıları açıklamamak için "rekabet ortamı ve güvenlikle ilgili çıkarımları" gerekçe göstermişti. Yapay Zeka Yasası taslağını tartışan AB milletvekilleri, ChatGPT gibi üretken araçlar kullanan şirketleri, eğitimde kullanılan ve telif hakkıyla korunan materyalleri açıklamaya zorlayacak kuralları taslağa ekledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)