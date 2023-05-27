ChatGPT üreticisi OpenAI, Avrupa'dan ayrılma planı olmadığını söyledi

Tam Boyutta Gör ChatGPT’nin arkasındaki firma olan OpenAI ve onun CEO'su Sam Altman, bir süre önce yaptığı açıklamada, yapay zeka konusunda çıkarılacak yasalara uyum sağlamanın çok zor olması halinde Avrupa pazarından çekilebileceklerini söylemişti. Ancak yapılan yeni bir açıklamada bu söylemden geri adım atılmış gibi duruyor.

ChatGPT, Avrupa'da kalacak

Tam Boyutta Gör AB, yapay zekayı yönetmek için küresel olarak ilk kurallar dizisi olabilecek düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Sam Altman, daha önceki söylemlerinde AB Yapay Zeka Yasası'nın mevcut taslağının "aşırı düzenleyici" olduğunu söylemişti. Ancak CEO’nun atmış olduğu bir tweet’te "Burada faaliyet göstermeye devam etmekten heyecan duyuyoruz ve elbette ayrılmak gibi bir planımız yok" ifadeleri kullanıldı. Dolayısıyla OpenAI ve ChatGPT için Avrupa’dan ayrılmak şimdilik bir seçenek değil.

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OpenAI’ın Avrupa'dan ayrılma tehdidi, AB endüstri şefi Thierry Breton ve bir dizi diğer milletvekilinin eleştirilerine neden olmuştu. Öte yandan Altman geçtiğimiz haftayı Avrupa'yı dolaşarak geçirdi. Fransa, İspanya, Polonya, Almanya ve İngiltere'de üst düzey politikacılarla bir araya gelerek yapay zekanın geleceğini ve ChatGPT'nin ilerlemesini tartıştı. Altman, turunu "Avrupa'da YZ'nin en iyi şekilde nasıl düzenleneceği konusunda çok verimli bir görüşme haftası!" olarak nitelendirdi.

OpenAI, en son yapay zeka modeli GPT-4 için eğitim verilerini açıklamadığı için eleştirilere maruz kalmıştı. Şirket ayrıntıları açıklamamak için "rekabet ortamı ve güvenlikle ilgili çıkarımları" gerekçe göstermişti. Yapay Zeka Yasası taslağını tartışan AB milletvekilleri, ChatGPT gibi üretken araçlar kullanan şirketleri, eğitimde kullanılan ve telif hakkıyla korunan materyalleri açıklamaya zorlayacak kuralları taslağa ekledi.

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ChatGPT üreticisi OpenAI: Avrupa'dan ayrılma planımız yok