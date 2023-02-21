ChatGPT, Amazon’da yapay zeka ile yazılmış kitaplarda patlama yarattı

New York’ta bir satıcı olan Brett Schickler, ChatGPT yapay zeka robotunu fark ettiğinde “Bir kitap yazma fikri nihayet mümkün göründü ve 'Bunu yapabilirim” diye düşündüm.” ifadelerini kullandı. Schickler, ChatGPT’yi kullanarak basit istemlere dayalı 30 sayfalık çocuklar için resimli e-kitaplar oluşturdu ve bunları Ocak ayından itibaren Amazon üzerinden yayınladı.
Saatler içinde üretilip yayınlanıyor
Amazon Kindle mağazasında 2,99 dolara veya basılı versiyonu 9,99 dolara satılan "The Wise Little Squirrel: A Tale of Saving and Investing" adlı kitap Schickler'a 100 dolar kadar kazandırdı. Bu kulağa düşük gibi gelse de Schickler, yazılımın kendisine ilham kaynağı olduğun söylüyor.
Gerçek yazarlar için bir tehdit mi?
Çaba sarf etmeden Amazon'un Kindle Direct Publishing kolu aracılığıyla ChatGPT veya benzeri sistemler tarafından yazılan e-kitaplar, bildiğimiz kitap endüstrisini altüstü edebilir. Özellikle resimli çocuk kitapları, diyet tavsiyeleri, kodlama ipuçları veya yemek tarifleri gibi genele hitap eden konular ön plana çıkıyor gibi görünüyor.
Authors Guild’in yazarlar grubu icra direktörü Mary Rasenberger, "Bu gerçekten endişelenmemiz gereken bir şey, bu kitaplar piyasayı dolduracak ve birçok yazar işsiz kalacak" dedi. Bu endişeye ek olarak bu kitapların kim tarafından oluşturulduğu da belirsiz durumda. Dolayısıyla daha fazla şeffaflığın gerekli olduğu belirtiliyor. Bir kalite kontrol mekanizmasına da ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.