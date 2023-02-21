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    ChatGPT, Amazon’da yapay zeka ile yazılmış kitaplarda patlama yarattı

    Yapay zekanın pek çok şeyi kolaylaştırması bekleniyor. Görünüşe göre bu beklenti artık bir realite haline gelmiş durumda zira yapay zeka tarafından yazılan kitap satışları adeta patlamış durumda.
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    ChatGPT, yapay zeka ile yazılmış kitap satışlarını patlattı Tam Boyutta Gör
    Bir kitap yazmak ve düşündüklerini diğer insanlarla paylaşmak belki de birçok insanın hayali olabilir. Ancak kitap yazmak ve yayınlamak sanıldığı kadar kolay bir şey değil. Öte yandan görünüşe göre yapay zeka bu alanda hayalleri gerçekleştiriyor gibi duruyor.

    New York’ta bir satıcı olan Brett Schickler, ChatGPT yapay zeka robotunu fark ettiğinde “Bir kitap yazma fikri nihayet mümkün göründü ve 'Bunu yapabilirim” diye düşündüm.” ifadelerini kullandı. Schickler, ChatGPT’yi kullanarak basit istemlere dayalı 30 sayfalık çocuklar için resimli e-kitaplar oluşturdu ve bunları Ocak ayından itibaren Amazon üzerinden yayınladı.

    Saatler içinde üretilip yayınlanıyor

    Amazon Kindle mağazasında 2,99 dolara veya basılı versiyonu 9,99 dolara satılan "The Wise Little Squirrel: A Tale of Saving and Investing" adlı kitap Schickler'a 100 dolar kadar kazandırdı. Bu kulağa düşük gibi gelse de Schickler, yazılımın kendisine ilham kaynağı olduğun söylüyor.

    ChatGPT, yapay zeka ile yazılmış kitap satışlarını patlattı Tam Boyutta Gör
    Elbette ChatGPT tarafından yazılan e-kitaplar bununla sınırlı değil. Şubat ayı itibariyle Amazon’un Kindle mağazasında 200’den fazla ChatGPT tarafından yazılan e-kitap bulunuyor. Bu kitapların sayısı ise her gün artmaya devam ediyor. Hatta Amazon'da yeni bir alt tür bile var: Tamamen ChatGPT tarafından yazılmış, ChatGPT kullanımıyla ilgili kitaplar. Ek olarak bu tür kitapların üretiminden yayınlanmasına ihtiyaç duyulan süre sadece saatlerle ifade ediliyor.

    Gerçek yazarlar için bir tehdit mi?

    Çaba sarf etmeden Amazon'un Kindle Direct Publishing kolu aracılığıyla ChatGPT veya benzeri sistemler tarafından yazılan e-kitaplar, bildiğimiz kitap endüstrisini altüstü edebilir. Özellikle resimli çocuk kitapları, diyet tavsiyeleri, kodlama ipuçları veya yemek tarifleri gibi genele hitap eden konular ön plana çıkıyor gibi görünüyor.

    Authors Guild’in yazarlar grubu icra direktörü Mary Rasenberger, "Bu gerçekten endişelenmemiz gereken bir şey, bu kitaplar piyasayı dolduracak ve birçok yazar işsiz kalacak" dedi. Bu endişeye ek olarak bu kitapların kim tarafından oluşturulduğu da belirsiz durumda. Dolayısıyla daha fazla şeffaflığın gerekli olduğu belirtiliyor. Bir kalite kontrol mekanizmasına da ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    ardicli2000 14 saat önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 21 saat önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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