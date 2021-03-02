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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çin ikinci el yonga üretim ekipmanlarını adeta yağmaladı

    ABD kaynaklı ekipman kullanan firmalar ile ilişiği kesilen Çinli üreticiler çareyi ikinci el yonga ekipmanı satın almakta buldu. Stoklar tükendi ve fiyatlar üçe katlandı.
    02 Mart 2021, 18:30 (5 gün)
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    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Çin ikinci el yonga üretim ekipmanlarını adeta yağmaladı
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    ABD ambargosunun ağır bir şekilde devam etmesi Çinli yonga tasarımcılarını ve üreticilerini adeta kilitledi. Huawei’nin rekorlar kıran HiSilicon iştiraki sessizliğe gömülürken Çin’nin en büyük dökümcüsü SMIC de kara listeye girdi. Çin buna farklı bir yöntem bulmaya çalışıyor.

    Bit pazarına nur yağıyor

    Yonga sektöründe son dönemde stok sıkıntısı yaşanıyor ve üreticiler yonga bulmakta zorlanıyor. Sektörün iki dev ismi TSMC ve Samsung yoğun talepleri yetiştiremese de gelirlerini önemli ölçüde arttırmış durumda.

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    Madalyonun diğer yüzünde ise Çin var. Ağır ambargolar neticesinde Huawei gibi devler artık yonga tasarımı yapamıyor. SMIC gibi dökümcüler ise kara listeye girdi ve ABD ekipmanı kullanan hiç bir firma ile ticaret ilişkisine giremiyor.

    Bu darboğazdan çıkabilmek adına Çinli firmalar ikinci el yonga üretim ekipmanlarına yöneldi. Gelen bilgilere göre ikinci el Japon yonga üretim ekipmanları adeta yağmalanıyor. İkinci el platformlarından alındığı için ambargoya takılmayan ekipmanların stoklarının tamamen bittiği ifade ediliyor.

    Çin ikinci el yonga üretim ekipmanlarını adeta yağmaladı
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    Gelen bilgilere göre ikinci el yonga üretim ekipmanlarının neredeyse yüzde 90’ı Çin’e satılıyor. Fiyatların 3 katına çıktığı ifade edilen ekipmanlardan pek para etmeyenlerin bile 1 milyon dolara kadar çıktığı vurgulanıyor. Haliyle bugüne kadar vitrinlerde sistemlerini yatıran Japon satıcıların yüzü de gülüyor.

    Kaynaklar Çin’in kendi yonga döküm sistemlerini kurabilmek için büyük çaba sarf ettiğini belirtiyor. SMIC gibi girişimlerin ikinci el sistemler üzerinden giderek en azından bir yerden işe başlama niyeti var. Hali hazırda yeni ekipman satın almak mümkün değil. Yine de ABD teknolojileri olmadan yonga tasarlamak ve üretmek Çin’in bile baş edebileceği bir konu değil gibi.



    https://wccftech.com/china-has-been-buying-used-semiconductor-manufacturing-equipment-at-a-higher-rate-in-an-attempt-to-avoid-us-restrictions/
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    R Rock_Rage (Onur Kaynar) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bugün olmaz yarın olur bunuda aşarlar
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    serafon 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Zorluk ve rakebet güçlendirir. Bizim yapmamız gerekenleri hep çinin yaptığını görüyoruz daha biz düşüncesini bile taşımıyoruz, bırak yapmayı.
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    woltmer 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Adamlar azimli doğruya doğru. 3-5 yıla kalmadan bu işin üstesinden geleceklerdir.
    Hatırlayın 10 yıl önce made in china yazan hiç bir ürünü istemiyorduk, çakma diyorduk, adamlar gerçekten kötü ürünler üretiyorlardı, o algı artık tamamen kayboldu adamlar nereden nereye geldi. İlk etapta kopyalamak daha kalitesiz olsa da üretmek çokta mantıksız değilmiş.
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    Fortune 4 5 gün ( Mesaj Silindi ) woltmer
    Hicbir seyin üstesinden gelemezler.. Uzakdoğuluların özellikle cinlilerin, kendilerine ait teknolojisi falan yok o islemcilerin patentleri hep avrupalı ve amerikalılarda.. Tasarlayan, çizen, icat eden ve gidip çin'de ürettiren ingilizler, amerikalılar bilmemne avrupalılar yani o adamlar.. Çinliler birer köle isciden başka bir sey değil.. Böyle seyleri onlar düsünüp tasarlayıp üretemezler.. Bu tarz düsünebilen, üretebilen, hayal edebilen, yoktan var eden avrupalılar ve aynı soydan kültürden gelen amerikalılardır.. Cinlilerin efendileri, islemci yonga hatta onu geçelim yazılım bile vermezse hicbir sey yapamazlar cünkü bu capta düsünmeye onların aklı yetmez.. ancak belki kötü sekilde kopyalayabilirler ama o kopya da bes para etmez.. zaten de onun icin telefonlarda qualcomm tabanlı olmayan kendi islemci mimarilerini falan üretip kullanamıyorlar.. yapamazlar.. yapamadıklarını da gördünüz.. Tüm dünya gördü..
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    R Rock_Rage (Onur Kaynar) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bugün olmaz yarın olur bunuda aşarlar
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    E Elektrikliarabasever 5 gün ( Mesaj Silindi ) Rock_Rage
    Kolay sanıyorsunuz herhalde bu işleri şuanda tüm kaynağını oraya ayırsa en az 10 sene sonra çıkarır teknolojisini o da iyi ihtimalle bu zaman kadar kopyalaya kopyalaya bir şeyler yapmış Çin tamamen özgün üretim yöntemi bulamazda neyse. Hadi diyelim üretti bu sürede Çin 10 sene dayanabilir mi peki? Huawei atlatır yaa diyordunuz burada %60 üretimi azalttı bu sene iç pazara ürün sürmekle olmuyor bu işler gördük sonucunda ne olduğunu Çin istesede karşılık veremez ABD'ye Apple'ı yasaklıyorum dese Samsung Koreli TSMC Tayvanlı Açarlar bir fabrika Hindistanda Hindistan'daki vergi indiriminden de yararlanır orada satar telefonlarını. Çin'in elinde hiçbir koz yok kısacası.
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    mezun2021itü 5 gün ( Mesaj Silindi ) Rock_Rage
    çin geliyor diyordum bende fakat bu pandemi bayağı köşeye şıkıştırdı çinlileri herkes üretimi başka ülkelere kaydırmak için plan yapmaya başladı
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    2022bakani 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) Rock_Rage
    Adam haklı
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