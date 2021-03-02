Çin ikinci el yonga üretim ekipmanlarını adeta yağmaladı

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ABD ambargosunun ağır bir şekilde devam etmesi Çinli yonga tasarımcılarını ve üreticilerini adeta kilitledi. Huawei’nin rekorlar kıran HiSilicon iştiraki sessizliğe gömülürken Çin’nin en büyük dökümcüsü SMIC de kara listeye girdi. Çin buna farklı bir yöntem bulmaya çalışıyor.

Bit pazarına nur yağıyor

Yonga sektöründe son dönemde stok sıkıntısı yaşanıyor ve üreticiler yonga bulmakta zorlanıyor. Sektörün iki dev ismi TSMC ve Samsung yoğun talepleri yetiştiremese de gelirlerini önemli ölçüde arttırmış durumda.

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Madalyonun diğer yüzünde ise Çin var. Ağır ambargolar neticesinde Huawei gibi devler artık yonga tasarımı yapamıyor. SMIC gibi dökümcüler ise kara listeye girdi ve ABD ekipmanı kullanan hiç bir firma ile ticaret ilişkisine giremiyor.

Bu darboğazdan çıkabilmek adına Çinli firmalar ikinci el yonga üretim ekipmanlarına yöneldi. Gelen bilgilere göre ikinci el Japon yonga üretim ekipmanları adeta yağmalanıyor. İkinci el platformlarından alındığı için ambargoya takılmayan ekipmanların stoklarının tamamen bittiği ifade ediliyor.

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Gelen bilgilere göre ikinci el yonga üretim ekipmanlarının neredeyse yüzde 90’ı Çin’e satılıyor. Fiyatların 3 katına çıktığı ifade edilen ekipmanlardan pek para etmeyenlerin bile 1 milyon dolara kadar çıktığı vurgulanıyor. Haliyle bugüne kadar vitrinlerde sistemlerini yatıran Japon satıcıların yüzü de gülüyor.

Kaynaklar Çin’in kendi yonga döküm sistemlerini kurabilmek için büyük çaba sarf ettiğini belirtiyor. SMIC gibi girişimlerin ikinci el sistemler üzerinden giderek en azından bir yerden işe başlama niyeti var. Hali hazırda yeni ekipman satın almak mümkün değil. Yine de ABD teknolojileri olmadan yonga tasarlamak ve üretmek Çin’in bile baş edebileceği bir konu değil gibi.

https://wccftech.com/china-has-been-buying-used-semiconductor-manufacturing-equipment-at-a-higher-rate-in-an-attempt-to-avoid-us-restrictions/

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