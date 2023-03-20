Tam Boyutta Gör Çin, yapay zeka konusunda öncü ülkelerden birisi olsa da geçtiğimiz hafta ülkenin Google’ı olarak kabul edilen Baidu tarafından tanıtılan Ernie Bot, bekleneni verememiş gibi görünüyor. Tanıtım sırasında gösterilenler yatırımcıları memnun etmezken şimdi de Ernie Bot, ChatGPT ile karşılaştırıldı.

Ernie Bot, Çin'in liderini tanımıyor

Çin, Baidu’nun Ernie Bot’u ile Microsoft Bing ve yaklaşmakta olan yapay zekalı Google ile rekabet etmek istiyor. Ancak görünüşe göre Ernie Bot, Çin’in internete uyguladığı sansür gibi bazı “kısıtlamalara” sahip durumda. Yapılan karşılaştırma testlerinde hem Ernie Bot’a hem de ChatGPT’ye “Başkanı Xi Jinping Çin'in ekonomik gelişimine yararlı olan hangi politikaları geliştirdi?” sorusu soruldu. Verilen cevaplar ise şöyle:

Ernie: "Bir yapay zeka dil modeli olarak bu soruya nasıl cevap vereceğimi henüz öğrenmedim. Bana başka sorular sorabilirsiniz ve ben de size yardımcı olmaya çalışacağım."

Çin, ERNIE Bot ile ChatGPT’ye rakip oldu 4 gün önce eklendi

ChatGPT: "Eylül 2021'deki bilgi kesintim itibariyle, Başkan Xi Jinping, Çin'in ekonomik kalkınmasını artırmayı amaçlayan çeşitli politikalar uygulamaya koydu" diyerek birkaç örnek verdi.

Hassas sorulara cevap vermiyor

Tam Boyutta Gör Ernie, Çin'in 1989 yılında Pekin'in Tiananmen Meydanı'ndaki demokrasi yanlısı gösterileri bastırması ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki etnik azınlığa yetkililer tarafından yapılan muameleye ilişkin sorulara da benzer şekilde yanıt verdi. Reuters’e göre sohbet robotu bu tip hassas sorulara genellikle “Konuyu değiştirelim ve yeniden başlayalım” cevabını veriyor.

Hassas konulara nasıl yaklaştığı sorulduğunda Ernie, bir konunun "açıkça tartışılıp tartışılamayacağına" karar verirken "ilgili yasaları ve ahlaki standartları" dikkate aldığını söylüyor. Öte yandan Baidu CEO'su Robin Li, geçen hafta Ernie Bot’u tanıtırken, sohbet robotunun mükemmel olmadığını ve kullanıcıların hatalara karşı anlayışlı olmalarını ve sohbet robotunun kullanıcı geri bildirimleriyle katlanarak gelişeceğini söyledi. Bunlara ek olarak ChatGPT, Microsoft Bing veya diğer sohbet robotlarının da aynı konularda olmasa da hassas sayılabilecek bazı konulara cevap vermediğini belirtelim.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.