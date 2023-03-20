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    ChatGPT vs Ernie Bot: Çin’in yapay zekası Çin'in başkanını tanımıyor

    Çin’in dev arama motoru Baidu, Ernie Bot adından ChatGPT benzeri yapay zeka sohbet aracını duyurmuştu. Ancak görünüşe göre Çin’in yapay zekası Çin’in liderini tanımıyor.
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    ChatGPT ve Ernie Bot Tam Boyutta Gör
    Çin, yapay zeka konusunda öncü ülkelerden birisi olsa da geçtiğimiz hafta ülkenin Google’ı olarak kabul edilen Baidu tarafından tanıtılan Ernie Bot, bekleneni verememiş gibi görünüyor. Tanıtım sırasında gösterilenler yatırımcıları memnun etmezken şimdi de Ernie Bot, ChatGPT ile karşılaştırıldı.

    Ernie Bot, Çin'in liderini tanımıyor

    Çin, Baidu’nun Ernie Bot’u ile Microsoft Bing ve yaklaşmakta olan yapay zekalı Google ile rekabet etmek istiyor. Ancak görünüşe göre Ernie Bot, Çin’in internete uyguladığı sansür gibi bazı “kısıtlamalara” sahip durumda. Yapılan karşılaştırma testlerinde hem Ernie Bot’a hem de ChatGPT’ye “Başkanı Xi Jinping Çin'in ekonomik gelişimine yararlı olan hangi politikaları geliştirdi?” sorusu soruldu. Verilen cevaplar ise şöyle:

    Ernie: "Bir yapay zeka dil modeli olarak bu soruya nasıl cevap vereceğimi henüz öğrenmedim. Bana başka sorular sorabilirsiniz ve ben de size yardımcı olmaya çalışacağım."

    ChatGPT: "Eylül 2021'deki bilgi kesintim itibariyle, Başkan Xi Jinping, Çin'in ekonomik kalkınmasını artırmayı amaçlayan çeşitli politikalar uygulamaya koydu" diyerek birkaç örnek verdi.  

    Hassas sorulara cevap vermiyor

    baidu Ernie Bot Tam Boyutta Gör
    Ernie, Çin'in 1989 yılında Pekin'in Tiananmen Meydanı'ndaki demokrasi yanlısı gösterileri bastırması ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki etnik azınlığa yetkililer tarafından yapılan muameleye ilişkin sorulara da benzer şekilde yanıt verdi. Reuters’e göre sohbet robotu bu tip hassas sorulara genellikle “Konuyu değiştirelim ve yeniden başlayalım” cevabını veriyor.

    Hassas konulara nasıl yaklaştığı sorulduğunda Ernie, bir konunun "açıkça tartışılıp tartışılamayacağına" karar verirken "ilgili yasaları ve ahlaki standartları" dikkate aldığını söylüyor. Öte yandan Baidu CEO'su Robin Li, geçen hafta Ernie Bot’u tanıtırken, sohbet robotunun mükemmel olmadığını ve kullanıcıların hatalara karşı anlayışlı olmalarını ve sohbet robotunun kullanıcı geri bildirimleriyle katlanarak gelişeceğini söyledi. Bunlara ek olarak ChatGPT, Microsoft Bing veya diğer sohbet robotlarının da aynı konularda olmasa da hassas sayılabilecek bazı konulara cevap vermediğini belirtelim.

    Kaynakça https://www.reuters.com/business/media-telecom/ernie-vs-chatgpt-global-leaders-2023-03-20/ https://www.reuters.com/technology/baidus-ernie-writes-poems-says-it-has-insufficient-information-xi-tests-show-2023-03-20/
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 4 saat önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 3 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 4 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 4 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 4 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 5 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 5 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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    kara merhem kullananların yorumları atx kasa nedir muhabbet kuşum çok durgun ve ötmüyor makedonya teknoloji sitesi hastane sevk işlemleri henüz tamamlanmadı

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