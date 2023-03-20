Ernie Bot, Çin'in liderini tanımıyor
Çin, Baidu’nun Ernie Bot’u ile Microsoft Bing ve yaklaşmakta olan yapay zekalı Google ile rekabet etmek istiyor. Ancak görünüşe göre Ernie Bot, Çin’in internete uyguladığı sansür gibi bazı “kısıtlamalara” sahip durumda. Yapılan karşılaştırma testlerinde hem Ernie Bot’a hem de ChatGPT’ye “Başkanı Xi Jinping Çin'in ekonomik gelişimine yararlı olan hangi politikaları geliştirdi?” sorusu soruldu. Verilen cevaplar ise şöyle:
Ernie: "Bir yapay zeka dil modeli olarak bu soruya nasıl cevap vereceğimi henüz öğrenmedim. Bana başka sorular sorabilirsiniz ve ben de size yardımcı olmaya çalışacağım."
ChatGPT: "Eylül 2021'deki bilgi kesintim itibariyle, Başkan Xi Jinping, Çin'in ekonomik kalkınmasını artırmayı amaçlayan çeşitli politikalar uygulamaya koydu" diyerek birkaç örnek verdi.
Hassas sorulara cevap vermiyor
Hassas konulara nasıl yaklaştığı sorulduğunda Ernie, bir konunun "açıkça tartışılıp tartışılamayacağına" karar verirken "ilgili yasaları ve ahlaki standartları" dikkate aldığını söylüyor. Öte yandan Baidu CEO'su Robin Li, geçen hafta Ernie Bot’u tanıtırken, sohbet robotunun mükemmel olmadığını ve kullanıcıların hatalara karşı anlayışlı olmalarını ve sohbet robotunun kullanıcı geri bildirimleriyle katlanarak gelişeceğini söyledi. Bunlara ek olarak ChatGPT, Microsoft Bing veya diğer sohbet robotlarının da aynı konularda olmasa da hassas sayılabilecek bazı konulara cevap vermediğini belirtelim.Kaynakça https://www.reuters.com/business/media-telecom/ernie-vs-chatgpt-global-leaders-2023-03-20/ https://www.reuters.com/technology/baidus-ernie-writes-poems-says-it-has-insufficient-information-xi-tests-show-2023-03-20/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)