Çin'in yüksek bütçeli bilim kurgu filmi The Wandering Earth'in devamı geliyor

Tam Boyutta Gör

Çin sinemalarına damgasını vuran yüksek bütçeli bilim kurgu filmi The Wandering Earth'ün devamı geliyor. Bugün yapılan resmi açıklamaya göre devam filmi için çalışmalar resmen başladı. Çinli yapımcılar yeni filmin 2023'ün başlarında yayınlanacağını duyurdu.

The Wandering Earth II'nin yönetmen koltuğunda, ilk filmin de başındaki isim olan Guo Fan yer alacak. Filmin temel aldığı aynı isimli kitabın yazarı Liu Cixin ise devam filminde de yönetici yapımcı rolüne devam edecek.

2019 yılında yayınlanan The Wandering Earth filmi özellikle Çin'de büyük yankı uyandırmıştı. Son yıllarda büyük atılım gösteren Çin sinemasının ilk yüksek bütçeli bilim kurgu yapımı olarak dikkat çeken The Wandering Earth, sadece Çin'de 4,68 milyar yuan (710 milyon dolar) hasılat yaparak müthiş bir başarıya imza attı. Şu anda Çin'de en çok hasılat yapan üçüncü film konumunda bulunuyor.

İlginizi Çekebilir

Netflix duyurdu: Ünlü bilim kurgu serisi 'Üç Cisim Problemi' dizi oluyor

Ayrıca Bkz. "Netflix duyurdu: Ünlü bilim kurgu serisi 'Üç Cisim Problemi' dizi oluyor"

The Wandering Earth'ün dünya genelindeki yayın haklarını ise Netflix satın almıştı. Şu anda Türkiye de dahil olmak üzere tüm dünyada film Netflix üzerinden izlenebiliyor.

The Wandering Earth, yıldızımız Güneş'in kararlılığını kaybettiği apokaliptik bir gelecekte geçiyor. Filmde belirtilen öngörülere göre herhangi bir önlem alınmaması durumunda Güneş sadece 100 yıl içerisinde Dünya'yı yutacak. 300 yıl içerisindeyse tüm Güneş Sistemi'nin sonu gelecek. Bu problemle yüzleşmek için Çin hükümeti liderliğinde bir araya gelen dünya liderleriyse ilginç bir çözüm önerisi ortaya atıyor: Devasa iticilerle Dünya'yı başka bir güneş sistemine taşımak.

Kitabın yazarı Liu Cixin daha çok bildiğiniz gibi Üç Cisim Problemi (The Three Body Problem) serisiyle tanınıyor. Çin bilim kurgu edebiyatının en önemli ismi olan Liu Cixin, Üç Cisim Problemi serisiyle 2015'te Hugo ödülünü almış ve bunu başaran ilk Asyalı yazar olmuştu. Üç Cisim Problemi'nin şu anda Netflix tarafından bir uyarlama dizisi çekiliyor.

http://www.xinhuanet.com/english/2020-11/28/c_139549704.htm

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.