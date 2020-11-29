Çin'in yüksek bütçeli bilim kurgu filmi The Wandering Earth'in devamı geliyor

Çin sinemalarına damgasını vuran yüksek bütçeli bilim kurgu filmi The Wandering Earth'ün devamı geliyor. Bugün yapılan resmi açıklamaya göre devam filmi için çalışmalar resmen başladı. Çinli yapımcılar yeni filmin 2023'ün başlarında yayınlanacağını duyurdu.
The Wandering Earth II'nin yönetmen koltuğunda, ilk filmin de başındaki isim olan Guo Fan yer alacak. Filmin temel aldığı aynı isimli kitabın yazarı Liu Cixin ise devam filminde de yönetici yapımcı rolüne devam edecek.
2019 yılında yayınlanan The Wandering Earth filmi özellikle Çin'de büyük yankı uyandırmıştı. Son yıllarda büyük atılım gösteren Çin sinemasının ilk yüksek bütçeli bilim kurgu yapımı olarak dikkat çeken The Wandering Earth, sadece Çin'de 4,68 milyar yuan (710 milyon dolar) hasılat yaparak müthiş bir başarıya imza attı. Şu anda Çin'de en çok hasılat yapan üçüncü film konumunda bulunuyor.İlginizi Çekebilir Netflix duyurdu: Ünlü bilim kurgu serisi 'Üç Cisim Problemi' dizi oluyor
Ayrıca Bkz. "Netflix duyurdu: Ünlü bilim kurgu serisi 'Üç Cisim Problemi' dizi oluyor"
The Wandering Earth'ün dünya genelindeki yayın haklarını ise Netflix satın almıştı. Şu anda Türkiye de dahil olmak üzere tüm dünyada film Netflix üzerinden izlenebiliyor.
The Wandering Earth, yıldızımız Güneş'in kararlılığını kaybettiği apokaliptik bir gelecekte geçiyor. Filmde belirtilen öngörülere göre herhangi bir önlem alınmaması durumunda Güneş sadece 100 yıl içerisinde Dünya'yı yutacak. 300 yıl içerisindeyse tüm Güneş Sistemi'nin sonu gelecek. Bu problemle yüzleşmek için Çin hükümeti liderliğinde bir araya gelen dünya liderleriyse ilginç bir çözüm önerisi ortaya atıyor: Devasa iticilerle Dünya'yı başka bir güneş sistemine taşımak.
Kitabın yazarı Liu Cixin daha çok bildiğiniz gibi Üç Cisim Problemi (The Three Body Problem) serisiyle tanınıyor. Çin bilim kurgu edebiyatının en önemli ismi olan Liu Cixin, Üç Cisim Problemi serisiyle 2015'te Hugo ödülünü almış ve bunu başaran ilk Asyalı yazar olmuştu. Üç Cisim Problemi'nin şu anda Netflix tarafından bir uyarlama dizisi çekiliyor.
http://www.xinhuanet.com/english/2020-11/28/c_139549704.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri
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Merhaba. bayanlar sms atabilir
Burayı nasıl kapatıyoruz?
hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎
Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.
Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.
Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.
o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha
ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)
Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.
Şimdi ise bu iş Çine mi geçecek.
Gerçi gerçekte amerika super savaş oyuncakları ve politik dalavereleriyle milyonların ölümüne sebebiyet verdi
Çin de bu işi süper virüs leriyle yapıyor
Galiba bu iki devlet olmasa dünya şöyle bir rahat nefes alacak