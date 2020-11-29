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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çin'in yüksek bütçeli bilim kurgu filmi The Wandering Earth'in devamı geliyor

    Çin'in Hollywood'a meydan okuyan yüksek bütçeli ilk bilim kurgu filmlerinden The Wandering Earth'ün devamı duyuruldu. İkinci film 2023'de yayınlanacak.
    41 dk.
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    Sinema ve Dizi
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Çin'in yüksek bütçeli bilim kurgu filmi The Wandering Earth'in devamı geliyor
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    Çin sinemalarına damgasını vuran yüksek bütçeli bilim kurgu filmi The Wandering Earth'ün devamı geliyor. Bugün yapılan resmi açıklamaya göre devam filmi için çalışmalar resmen başladı. Çinli yapımcılar yeni filmin 2023'ün başlarında yayınlanacağını duyurdu.

    The Wandering Earth II'nin yönetmen koltuğunda, ilk filmin de başındaki isim olan Guo Fan yer alacak. Filmin temel aldığı aynı isimli kitabın yazarı Liu Cixin ise devam filminde de yönetici yapımcı rolüne devam edecek.

    2019 yılında yayınlanan The Wandering Earth filmi özellikle Çin'de büyük yankı uyandırmıştı. Son yıllarda büyük atılım gösteren Çin sinemasının ilk yüksek bütçeli bilim kurgu yapımı olarak dikkat çeken The Wandering Earth, sadece Çin'de 4,68 milyar yuan (710 milyon dolar) hasılat yaparak müthiş bir başarıya imza attı. Şu anda Çin'de en çok hasılat yapan üçüncü film konumunda bulunuyor.

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    Ayrıca Bkz. "Netflix duyurdu: Ünlü bilim kurgu serisi 'Üç Cisim Problemi' dizi oluyor"

    The Wandering Earth'ün dünya genelindeki yayın haklarını ise Netflix satın almıştı. Şu anda Türkiye de dahil olmak üzere tüm dünyada film Netflix üzerinden izlenebiliyor.

    The Wandering Earth, yıldızımız Güneş'in kararlılığını kaybettiği apokaliptik bir gelecekte geçiyor. Filmde belirtilen öngörülere göre herhangi bir önlem alınmaması durumunda Güneş sadece 100 yıl içerisinde Dünya'yı yutacak. 300 yıl içerisindeyse tüm Güneş Sistemi'nin sonu gelecek. Bu problemle yüzleşmek için Çin hükümeti liderliğinde bir araya gelen dünya liderleriyse ilginç bir çözüm önerisi ortaya atıyor: Devasa iticilerle Dünya'yı başka bir güneş sistemine taşımak.

    Kitabın yazarı Liu Cixin daha çok bildiğiniz gibi Üç Cisim Problemi (The Three Body Problem) serisiyle tanınıyor. Çin bilim kurgu edebiyatının en önemli ismi olan Liu Cixin, Üç Cisim Problemi serisiyle 2015'te Hugo ödülünü almış ve bunu başaran ilk Asyalı yazar olmuştu. Üç Cisim Problemi'nin şu anda Netflix tarafından bir uyarlama dizisi çekiliyor.



    http://www.xinhuanet.com/english/2020-11/28/c_139549704.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    1 gün önce
    hareketliperde

    Merhaba. bayanlar sms atabilir

    1 gün önce
    interwap

    Burayı nasıl kapatıyoruz?

    1 gün önce
    antique

    hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎

    1 gün önce
    ipli jeton

    Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.

    1 gün önce
    Lirikal Militan

    Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.

    1 gün önce
    &#27941;&#27874;

    Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.

    1 gün önce
    xamaximax

    o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha

    1 gün önce
    antique

    ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)

    1 gün önce
    olağan_şüpheli

    Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.

    1 gün önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    231407 (Barış Özdemir) 13 dk. ( Mesaj Silindi )
    2. Bir filmi hak ediyor
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    cand. 16 dk. ( Mesaj Silindi )
    Amcnsksnds mantık da süperdi bu filmde insanları taşımak yok gezegeni götürüyorlar
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    ihtiyar.gamer 22 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Eskiden dünyayı Amarika kurtarırdı filmlerde

    Şimdi ise bu iş Çine mi geçecek.



    Gerçi gerçekte amerika super savaş oyuncakları ve politik dalavereleriyle milyonların ölümüne sebebiyet verdi



    Çin de bu işi süper virüs leriyle yapıyor



    Galiba bu iki devlet olmasa dünya şöyle bir rahat nefes alacak
    1 Yanıt Yanıtla
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    th9 16 dk. ( Mesaj Silindi ) ihtiyar.gamer
    bunların yanında birçok teknolojik gelişimin sebebleri
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