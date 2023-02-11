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    Yeni araştırma: Denizaltı fiber optik kablolarla depremler daha hızlı tespit edilebilir

    Yeni araştırmalar, deniz altında internet erişimi için kullanılan fiber optik kablolar ile depremin mevcut yöntemlere kıyasla yarım saat önceden tespit edilebileceğini ortaya çıkardı.
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    denizaltı fiber optik kablo deprem uyarısı Tam Boyutta Gör
    Dünyanın önde gelen bilim dergisi Nature Scientific Reports’da yayınlanan bir araştırma, deniz altında internet erişimini sağlamak için kullanılan mevcut fiber optik kabloların denizden gelen depremleri mevcut yöntemlerden otuz dakika önce tespit edebildiğini ortaya çıkardı. Ticari iletişim şirketlerine ait fiberler dahil optik iletişim fiberlerinin deprem erken uyarı sistemleri sağlayabileceği gösterildi.

    HU’nun Yer Bilimleri Enstitüsünden Dr. Itzhak Lior, “Deniz yatağının altında veya algılayıcı olmayan alanlarda meydana gelen depremler, mevcut teknolojilerle gecikmeli algılanabiliyor; bu da depreme hazırlanmayı engelliyor. Son zamanlarda, internet iletişimi için dünya çapında kullanılanlar dahil fiber optik kablolarla depremler izlenebilir. Bu çalışmada, özellikle denizde meydana gelen depremlerde erken uyarı sağlamak için geleneksel sensörler yerine optik fiberlerin kullanılabileceğini gösteriyoruz.” diyor.

    Karadaki sismik ağların yoğunlaştırılması ve kablolu okyanus tabanlı algılayıcı ağlarının kurulması gibi mevcut çözümler Japonya ve Kanada'da uygulanıyor. Bu çözümler yüksek maliyetli olmalarıyla dünya genelinde uygulanamıyor. Ancak bir alternatifi var; yeni akustik algılama teknolojisini kullanarak mevcut fiber optik kabloları yoğun sismik ağlara dönüştürmek. Mevcut fiber altyapının kullanılması deprem uyarı sistemlerinin kurulmasını ve işletilmesini basitleştirip hızlandırabilecek ve uyarı sürelerini kısaltacak.

    Her yıl dünyanın her yerinde çok sayıda deprem meydana geliyor. Neyse ki bunların çoğu zayıf ve hasara yol açmıyor ancak güçlü olanlar (1999 Gölcük depremi, 2023 Kahramanmaraş depremi gibi) kitlesel felaketlere ve çok sayıda can kaybına neden olabiliyor. Mevcut deprem izleme teknolojisi, karada meydana gelen depremler için erken uyarı sağlayabiliyorken, deniz tabanlı meydana gelen depremler genellikle başladıktan on saniye sonra tespit ediliyor ve ölümle sonuçlanıyor.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    B
    barisg 9 saat önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 14 saat önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    Normandia_06 18 saat önce

    Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii

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    alfa-x 1 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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