Otelz depremzedelerin ücretsiz konaklayabileceği otellerin listesini yayınladı

Tam Boyutta Gör Online otel rezervasyon platformu Otelz, depremden etkilenen vatandaşlara ücretsiz konaklama imkanı sağlayan otellerin listesini yayınladı. Tüm Türkiye’de afetzedelerin ücretsiz konaklayabileceği oteller için listeyi kontrol edebilirsiniz.

https://www.otelz.com/gecmisolsunturkiyem

Listede şu an için 396 farklı otel ve konaklama tesisi yer alıyor. Afetzedelere ayrılan oda sayısı iki bine yaklaşmış durumda. Hangi otelde ne kadar ücretsiz müsait oda kaldığı görülebiliyor. Listeye her geçen saat yeni oteller ekleniyor.

Kargo şirketleri deprem yardımlarını ücretsiz taşıyacak 3 sa. önce eklendi

Karayolu ulaşımındaki tıkanıklığın giderilmesi için Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da 48 saatliğine araç girişinin yasaklandı. Deprem bölgesinden komşu şehirlere gidecek depremzedelerimizin daha fazla mağduriyet yaşamaması adına yetkili merciler tarafından yapılan açıklamalara göre hareket etmesinde fayda var.

https://www.otelz.com/gecmisolsunturkiyem

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Depremzedelerin ücretsiz konaklayabileceği otellerin listesi