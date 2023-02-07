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    Anlık Bildirim

    Otelz depremzedelerin ücretsiz konaklayabileceği otellerin listesini yayınladı

    Otel rezervasyon platformu Otelz, depremden etkilenen vatandaşların ücretsiz konaklayabileceği otel ve konaklama yerlerinin listesini yayınladı. Otelz'nin web sitesinden listeye ulaşabilirsiniz.
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    Depremzedelerin ücretsiz konaklayabileceği otellerin listesi Tam Boyutta Gör
    Online otel rezervasyon platformu Otelz, depremden etkilenen vatandaşlara ücretsiz konaklama imkanı sağlayan otellerin listesini yayınladı. Tüm Türkiye’de afetzedelerin ücretsiz konaklayabileceği oteller için listeyi kontrol edebilirsiniz.

    https://www.otelz.com/gecmisolsunturkiyem

    Listede şu an için 396 farklı otel ve konaklama tesisi yer alıyor. Afetzedelere ayrılan oda sayısı iki bine yaklaşmış durumda. Hangi otelde ne kadar ücretsiz müsait oda kaldığı görülebiliyor. Listeye her geçen saat yeni oteller ekleniyor.

    Karayolu ulaşımındaki tıkanıklığın giderilmesi için Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da 48 saatliğine araç girişinin yasaklandı. Deprem bölgesinden komşu şehirlere gidecek depremzedelerimizin daha fazla mağduriyet yaşamaması adına yetkili merciler tarafından yapılan açıklamalara göre hareket etmesinde fayda var.

    https://www.otelz.com/gecmisolsunturkiyem

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 5 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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