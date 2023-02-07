Otelz depremzedelerin ücretsiz konaklayabileceği otellerin listesini yayınladı

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Listede şu an için 396 farklı otel ve konaklama tesisi yer alıyor. Afetzedelere ayrılan oda sayısı iki bine yaklaşmış durumda. Hangi otelde ne kadar ücretsiz müsait oda kaldığı görülebiliyor. Listeye her geçen saat yeni oteller ekleniyor.
Karayolu ulaşımındaki tıkanıklığın giderilmesi için Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da 48 saatliğine araç girişinin yasaklandı. Deprem bölgesinden komşu şehirlere gidecek depremzedelerimizin daha fazla mağduriyet yaşamaması adına yetkili merciler tarafından yapılan açıklamalara göre hareket etmesinde fayda var.
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?