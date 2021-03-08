DH ve Amazon iş birliği ile seçili aydınlatma ve hırdavat ürünlerinde 100 TL’ye varan indirim kodu

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Amazon Türkiye ve DonanımHaber iş birliği ile indirim kodu dağıtmaya devam ediyoruz. Bu defa hırdavat ve aydınlatma ürünlerinde üç farklı indirim kodumuz mevcut. Sepet tutarınıza göre 20 TL, 50 TL veya 100 TL indirim uygulayabilirsiniz.

İndirim kodu yalnızca kampanya sayfasındaki ürünlerde geçerli. Kampanya sayfasının altında bulunan “Tüm sonuçları gör” butonuyla daha fazla ürüne ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca Philips Hue ürünleri başta olmak üzere bazı ürünlerde indirim mevcut. Bu ürünlere de indirim kodu uygulayabilirsiniz.

Kampanya sayfası: https://www.amazon.com.tr/s?node=23026163031

İndirim kodları:

100 TL ve üzeri alışverişe 20 TL indirim kodu: DH20

250 TL ve üzeri alışverişe 50 TL indirim kodu: DH50

500 Tl ve üzeri alışverişe 100 TL indirim kodu: DH100

İndirimden yararlanmak için Prime üyesi olmanız gerekiyor.

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Prime üyesi olmak için tıklayın: https://www.amazon.com.tr/primeuyeligi

İndirim kodu nasıl kullanılır?

1. Adım: İndirimden yararlanmak için Prime üyesi olduğunuzdan emin olun. Prime üyesi olmak için tıklayın: https://www.amazon.com.tr/primeuyeligi

İndirimden yararlanmak için Prime üyesi olduğunuzdan emin olun. Prime üyesi olmak için tıklayın: https://www.amazon.com.tr/primeuyeligi 2. Adım: https://www.amazon.com.tr/s?node=23026163031 sayfasında bulunan, Amazon.com.tr tarafından satılan ürünlerden asgari tutar değerinde veya üzerinde ürünü sepetinize ekleyin. 20 TL indirim için 100 TL veya üzeri, 50 TL indirim için 250 TL veya üzeri, 100 TL indirim için 500 TL veya üzerinde ürünü sepetinize eklemelisiniz.

https://www.amazon.com.tr/s?node=23026163031 sayfasında bulunan, Amazon.com.tr tarafından satılan ürünlerden asgari tutar değerinde veya üzerinde ürünü sepetinize ekleyin. 20 TL indirim için 100 TL veya üzeri, 50 TL indirim için 250 TL veya üzeri, 100 TL indirim için 500 TL veya üzerinde ürünü sepetinize eklemelisiniz. 3. Adım : Ödeme adımında “ Alışverişi Tamamla ” butonuna basarak sipariş özetinizi görüntüleyin.

: Ödeme adımında “ ” butonuna basarak sipariş özetinizi görüntüleyin. 4. Adım: Ödeme sayfasının sağ tarafında, ödeme aracı altında bulunan “ Hediye kartı ya da promosyon ekle ” yazan kutuya 20 TL indirim için DH20 , 50 TL indirim için DH50 ve 100 TL indirim için DH100 kodlarından birini girin. Kodlardan sadece bir tanesini kullanabilirsiniz.

Ödeme sayfasının sağ tarafında, ödeme aracı altında bulunan “ ” yazan kutuya 20 TL indirim için , 50 TL indirim için ve 100 TL indirim için kodlarından birini girin. Kodlardan sadece bir tanesini kullanabilirsiniz. 5. Adım: Ödeme sayfasının sağ tarafında bulunan kutuda “uygulanan promosyon” ifadesinin karşısında uygulanan indirimi kontrol ederek ödemeyi tamamlayın.

Hangi tarih aralığında geçerli?

Kampanya kapsamında sunulan indirim kodlarını 9 Mart Salı 23:59'a kadar kullanabilirsiniz.

Kampanya sayfası: https://www.amazon.com.tr/s?node=23026163031

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