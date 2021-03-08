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    DH ve Amazon iş birliği ile seçili aydınlatma ve hırdavat ürünlerinde 100 TL’ye varan indirim kodu

    Amazon.com.tr'deki seçili hırdavat ve aydınlatma ürünlerinde geçerli 20 TL, 50 TL ve 100 TL indirim kodu kampanyası başladı. Prime üyelerine ve DH'ye özel kampanya hakkındaki detaylar burada.
    08 Mart 2021, 11:00 (5 sa.)
    4,3b
    36
    35
    Web Siteleri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    10

    DH ve Amazon iş birliği ile seçili aydınlatma ve hırdavat ürünlerinde 100 TL’ye varan indirim kodu
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    Amazon Türkiye ve DonanımHaber iş birliği ile indirim kodu dağıtmaya devam ediyoruz. Bu defa hırdavat ve aydınlatma ürünlerinde üç farklı indirim kodumuz mevcut. Sepet tutarınıza göre 20 TL, 50 TL veya 100 TL indirim uygulayabilirsiniz.

    İndirim kodu yalnızca kampanya sayfasındaki ürünlerde geçerli. Kampanya sayfasının altında bulunan “Tüm sonuçları gör” butonuyla daha fazla ürüne ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca Philips Hue ürünleri başta olmak üzere bazı ürünlerde indirim mevcut. Bu ürünlere de indirim kodu uygulayabilirsiniz.

    Kampanya sayfası: https://www.amazon.com.tr/s?node=23026163031

    İndirim kodları:

    • 100 TL ve üzeri alışverişe 20 TL indirim kodu: DH20
    • 250 TL ve üzeri alışverişe 50 TL indirim kodu: DH50
    • 500 Tl ve üzeri alışverişe 100 TL indirim kodu: DH100

    İndirimden yararlanmak için Prime üyesi olmanız gerekiyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Amazon’da 150 TL ve üzerine 30 TL indirim!

    Prime üyesi olmak için tıklayın: https://www.amazon.com.tr/primeuyeligi

    İndirim kodu nasıl kullanılır?

    • 1. Adım: İndirimden yararlanmak için Prime üyesi olduğunuzdan emin olun. Prime üyesi olmak için tıklayın: https://www.amazon.com.tr/primeuyeligi
    • 2. Adım: https://www.amazon.com.tr/s?node=23026163031 sayfasında bulunan, Amazon.com.tr tarafından satılan ürünlerden asgari tutar değerinde veya üzerinde ürünü sepetinize ekleyin. 20 TL indirim için 100 TL veya üzeri, 50 TL indirim için 250 TL veya üzeri, 100 TL indirim için 500 TL veya üzerinde ürünü sepetinize eklemelisiniz.
    • 3. Adım: Ödeme adımında “Alışverişi Tamamla” butonuna basarak sipariş özetinizi görüntüleyin.
    • 4. Adım: Ödeme sayfasının sağ tarafında, ödeme aracı altında bulunan “Hediye kartı ya da promosyon ekle” yazan kutuya 20 TL indirim için DH20, 50 TL indirim için DH50 ve 100 TL indirim için DH100 kodlarından birini girin. Kodlardan sadece bir tanesini kullanabilirsiniz.
    • 5. Adım: Ödeme sayfasının sağ tarafında bulunan kutuda “uygulanan promosyon” ifadesinin karşısında uygulanan indirimi kontrol ederek ödemeyi tamamlayın.

    Hangi tarih aralığında geçerli?

    Kampanya kapsamında sunulan indirim kodlarını 9 Mart Salı 23:59'a kadar kullanabilirsiniz.

    Kampanya sayfası: https://www.amazon.com.tr/s?node=23026163031

    Gelecekte bu ve bunun gibi fırsatlardan anında haberdar olmak için DH mobil uygulamasını aşağıdaki bağlantılardan indirip haber bildirimlerini açabilirsiniz.

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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    G giyotinberq (Berk Kutay) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ürünlerin fiyatları yükselmiş hemen :) Amazon da bunu yapmaya başladıysa işimiz var demektir.
    Yanıtla +26
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    T Turkforce (.. ..) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Örnek ürün olarak;

    https://www.amazon.com.tr/TP-Link-Tapo-L510E-Ak%C4%B1ll%C4%B1-Ayarlanabilir-Ayd%C4%B1nlatma/dp/B087RZVBQW
    Amazon fiyatı 117.86TL

    Vatan Bilgisayarda DH Amazon iş birliği olmadan 97 TL
    https://www.vatanbilgisayar.com/tp-link-tapo-l510e-akilli-kablosuz-renkli-led-ampul.html

    Gerçekten muhteşem kampanya olmuş.
    Örnek ürün olarak; https://www.amazon.com.tr/TP-Link-Tapo-L510E-Ak%C4%B1ll%C4%B1-Ayarlanabilir-Ayd%C4%B1nlatma/dp/B087RZVBQW Amazon fiyatı 1...
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    3 Yanıt Yanıtla +24
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    b0Ni 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    50 kotalı falandır yine birazdan biter, kategori tırt gerçi.
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    4
    A akenatons 1 dk. ( Mesaj Silindi )
    36 TL’ye aldığım boş dübel seti 57 TL’ye fırlamış. Bu tip şarkı kurnazlıkları beni sinir ediyor.
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    monacomen 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aslında indirimden yararlanmak için DH üyesi değil Prime üyesi olmanız isteniyor. DH'ye her giren yukarıdaki kodları alıp Amazon'dan sipariş indirimi alabilir ama Prime üyesi olmaz ise o indirimi koklatmıyorlar. Demek ki asıl mesele Amazon Prime Üyesi yaptırma çabası. Geçiniz.
    1 Yanıt Yanıtla
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    E ekksl6 (emre k.) 47 dk. ( Mesaj Silindi ) monacomen
    prime üyesi olmak bir seferde kargo ücretsiz küçücük bişey almanızla bile karşılanıyor. Fiyatlara niye alicengiz yapmışlar anlamak mümkün değil. HB yapınca millet alıyor bizde yapsak ya, kafası sanırım bu.
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    rasmus61 (fatih demirci) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    İlk kez Amazon'nun böyle bir 3 kağıt yaptığını gördüm. Fiyatları yükseltmiş kampanya yapmış. Belkide arada influencer tarzı komisyonlarda vardır. Püüü
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    E ekksl6 (emre k.) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    kendi indirimiyle 480 e almayanı dövdükleri hue ışıklı şerit ledi 100 tl indirim yapıcaz diye 700 küsüre çıkartmışlar. Alkışlayanzi.
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    jervis (M. Kucuk) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    sıcak fırsat değil reklam olmuş gibi ?

    kurallar okunmuyor...
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    AREryilmaz (Ahmet Refik ERYILMAZ) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) jervis
    Gene de içerik süsü verilmiş itopya reklamlarından iyidir bence.
    Yanıtla
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    R RANCH SOS (Burak ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yazık gerçekten yazık. Bu hallere düşeceğini hiç düşünmezdim
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    deadlight54 (Furkan ) 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Daha önce yaptığınız sözde “işbirliği” gibi mi? Amazon ana konusunda bu sözde “işbirliğini” ortaya çıkaranları banladığınız gibi değil mi? Balık hafızalı olanlar koşa koşa gidip bu indirimden faydalanabilir.
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    obsesoz (Özkan Gülek) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    N11.com loading..(bindir indir )
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    Y yedikeresekiz 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    topu topu 102 tane ürün çok şahane kampanya olmuş canım
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    aytek66 (Aytekin Altun) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    600 liralık ürünü 700 e çıkarıp 100 tl indirim yaptık diye plasebo yapıyorsunuz. Gerek yok böyle şeylere. Diğer bir yandan da prime üyeliği kasma çalışmaları.
    Yanıtla +8
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    amazon, amazon.com.tr ve
    8 etiket daha amazon türkiye indirim kodu amazon indirim kodu sıcak fırsat kampanya aydınlatma hırdavat Internet
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