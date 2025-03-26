Discord masaüstü uygulamasına büyük güncelleme: İşte yenilikler

Discord masaüstü uygulamasına gelen yenilikler
Yeni overlay, widget tabanlı ve ayarları ayırıyor. Böylece kullanıcı bunları ekranda herhangi bir yere yerleştirebiliyor. Yeni eylem çubuğu ayrıca kullanıcıların ses ve video kontrollerini, canlı yayınları ve sesli aramalara katılmayı hızlı bir şekilde kontrol etmelerini sağlıyor. Diğer Discord kullanıcılarının yayınları bile artık açılır pencere olarak katmanın içinde oynatılabiliyor.
Discord, bu güncellemeyle masaüstü istemcinin tasarımını da yeniledi. Light, Ash, Dark ve Onyx olmak üzere üç tema seçeneği mevcut. Bu arada, kanaldaki yeniden boyutlandırılabilir sunucular, daha görünür ses ve video ayarları ve tüm uygulama için yenilenmiş bir renk şeması da geldi.Kaynakça https://discord.com/blog/player-release-q12025 https://www.neowin.net/news/discord-unveils-brand-new-overlay-for-pc-promises-better-game-support-and-performance/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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