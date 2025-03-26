Tam Boyutta Gör Discord, masaüstü uygulaması ve katmanı için büyük bir güncelleme duyurdu. Popüler uygulamanın hemen hemen her yönüyle ilgili iyileştirmeler söz konusu.

En iyi Discord benzeri uygulamalar 1 gün önce eklendi

Discord masaüstü uygulamasına gelen yenilikler

Tam Boyutta Gör Katman, en dikkat çekici yenilik. Discord, yaygın olarak kullanılan bu özelliğin kullanıcıların en sevdiği oyunları oynarken arkadaşlarıyla sohbet etmeyi her zamankinden daha akıcı hale getirmek için sıfırdan yeniden oluşturulduğunu söylüyor. En büyük değişiklik, katmanın işleyiş şekli. Öncesinde, katman doğrudan oyunun penceresine bağlanarak çalışıyordu ve bu süreçte oyun performansını etkiliyordu. Katmanın yeni sürümü kullanıcıların en çok önem verdiği şeylere odaklanan daha hızlı bir deneyim sunuyor.

Yeni overlay, widget tabanlı ve ayarları ayırıyor. Böylece kullanıcı bunları ekranda herhangi bir yere yerleştirebiliyor. Yeni eylem çubuğu ayrıca kullanıcıların ses ve video kontrollerini, canlı yayınları ve sesli aramalara katılmayı hızlı bir şekilde kontrol etmelerini sağlıyor. Diğer Discord kullanıcılarının yayınları bile artık açılır pencere olarak katmanın içinde oynatılabiliyor.

Discord, bu güncellemeyle masaüstü istemcinin tasarımını da yeniledi. Light, Ash, Dark ve Onyx olmak üzere üç tema seçeneği mevcut. Bu arada, kanaldaki yeniden boyutlandırılabilir sunucular, daha görünür ses ve video ayarları ve tüm uygulama için yenilenmiş bir renk şeması da geldi.

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Discord masaüstü uygulamasına büyük güncelleme: İşte yenilikler