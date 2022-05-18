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    Intel XeSS destekli ilk oyun DOLMEN olacak

    Algoritmalar ile görüntü kalitesini ölçeklendirebilen Intel XeSS teknolojisini destekleyecek ilk oyun DOLMEN ayrıca Nvidia DLSS ve AMD FSR çözümlerine de destek sunuyor. 
    Oy Ver

    Intel XeSS

    Oyunlarda algoritma tabanlı ölçeklendirme yaparak daha kaliteli görseller elde edebilen Nvidia DLSS ve AMD FSR teknolojilerine rakip Intel XeSS teknolojisi de kısa süre içerisinde kullanıma sunulacak.

    DOLMEN bir ilke imza atıyor

    20 Mayıs itibariyle PC, Xbox One, PS 4, Xbox Series X/S ve PS5 konsolları için satışa çıkacak olan DOLMEN, Intel XeSS destekli ilk oyun ünvanına sahip. Uyumlu Intel grafik birimlerine sahip oyuncular yüksek ölçeklendirme teknolojisinin keyfine varabilecekler. Ayrıca uyumlu diğer ekran kartları da belirli ölçekte bundan faydalanabilecek. Oyunun ilk gün yamasında Intel XeSS desteğinin sunulacağı belirtiliyor.

    Revion Prime adındaki uzaylı dünyasında Dolmen adındaki özel kristalleri aradığınız DOLMEN oyunu tek oyunculu rol yapma tarzında hazırlanmış. Gelişmiş grafikler ile görsel şölen sunan oyun Nvidia DLSS 2.X ve AMD FSR 1.0 uyumlu. Yakın zamanda 2.0 sürümüne güncellenecek. Oyun Steam mağazasında 61TL olarak ön siparişe açıldı.

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    supervisorberk 2 saat önce

    Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun

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    Sarı Mucit 1 gün önce

    [resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş

    U
    uberburak 2 gün önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 2 gün önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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