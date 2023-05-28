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    Anlık Bildirim

    Dolphin Emulator Steam'de süresiz olarak ertelendi

    GameCube ve Wii gibi oyunların PC, Android, Xbox One ve Xbox Series X/S'te oynanmasını sağlayan oyun konsolu emülatorü Dolphin Emulator, Nintendo yüzünden Steam'de süresiz olarak ertelendi.
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    Dolphin Emulator Steam sürümü süresiz olarak ertelendi Tam Boyutta Gör
    Dolphin Emulator, GameCube ve Wii oyunlarının PC, Android, Xbox One ve Xbox Series X/S'te oynanmasına olanak tanıyan bir oyun konsolu emülatörü olarak tasarlandı ve Dolphin Emulator, 2023'ün ikinci çeyreğinde Valve'ın Steam hizmetinde yayınlanacaktı.

    Nintendo geçtiğimiz günlerde Valve veDolphin Emulator geliştirme ekibine, Dolphin Emulator'ın Steam'de yayınlanmasını engelleyen Dijital Milenyum Telif Hakkı Yasası'nı(DMCA) gerekçe göstererek yayından kaldırma bildirimi gönderdi.

    Dolphin Emulator'ün 2 seçeneği var

    Nintendo'nun hukuk ekibi, emülatörün şirketin fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğini iddia ederek Valve'den Dolphin'i Steam'den kaldırmasını istedi. İhbarla birlikte Dolphin ekibinin nasıl ilerleyeceği konusunda iki seçeneği var; ya emülatörün DMCA'yı ihlal etmediğini savunarak dava açabilir ya da yayından kaldırma bildirimine uymayı seçebilir.

    Ekip karşı bildirimde bulunursa, Nintendo'nun dava açıp açmayacağına karar vermek için iki haftası olacak. Şirketin Dolphin'e karşı gerçekten yasal işlem başlatıp başlatmayacağı belli değil. Bununla birlikte, eğer bir dava mahkemeye giderse, emülatörler için geniş kapsamlı etkileri olabilir.

    Büyük hayal kırıklığı ile duyurmak zorundayız

    Dolphin Emulator tarafından yapılan açıklamada, "Dolphin'in Steam'de yayınlanmasının süresiz olarak ertelendiğini büyük bir hayal kırıklığıyla duyurmak zorundayız. Valve tarafından Nintendo'nun, Dolphin'in Steam sayfasına karşı DMCA'yı gerekçe göstererek bir ihtarname yayınladığı ve konu çözülene kadar Dolphin'i Steam'den kaldırdığı konusunda bilgilendirildik. Şu anda seçeneklerimizi araştırıyoruz ve yakın gelecekte daha ayrıntılı bir yanıt vereceğiz." denildi.

    Kaynakça https://gamerant.com/nintendo-valve-steam-dmca-takedown-dolphin-emulator/?newsletter_popup=1 https://www.engadget.com/dolphin-emulator-steam-release-delayed-indefinitely-following-nintendo-dmca-notice-194601894.html
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