Dolphin Emulator Steam'de süresiz olarak ertelendi

Nintendo geçtiğimiz günlerde Valve veDolphin Emulator geliştirme ekibine, Dolphin Emulator'ın Steam'de yayınlanmasını engelleyen Dijital Milenyum Telif Hakkı Yasası'nı(DMCA) gerekçe göstererek yayından kaldırma bildirimi gönderdi.
Dolphin Emulator'ün 2 seçeneği var
Nintendo'nun hukuk ekibi, emülatörün şirketin fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğini iddia ederek Valve'den Dolphin'i Steam'den kaldırmasını istedi. İhbarla birlikte Dolphin ekibinin nasıl ilerleyeceği konusunda iki seçeneği var; ya emülatörün DMCA'yı ihlal etmediğini savunarak dava açabilir ya da yayından kaldırma bildirimine uymayı seçebilir.
Ekip karşı bildirimde bulunursa, Nintendo'nun dava açıp açmayacağına karar vermek için iki haftası olacak. Şirketin Dolphin'e karşı gerçekten yasal işlem başlatıp başlatmayacağı belli değil. Bununla birlikte, eğer bir dava mahkemeye giderse, emülatörler için geniş kapsamlı etkileri olabilir.
Büyük hayal kırıklığı ile duyurmak zorundayız
Dolphin Emulator tarafından yapılan açıklamada, "Dolphin'in Steam'de yayınlanmasının süresiz olarak ertelendiğini büyük bir hayal kırıklığıyla duyurmak zorundayız. Valve tarafından Nintendo'nun, Dolphin'in Steam sayfasına karşı DMCA'yı gerekçe göstererek bir ihtarname yayınladığı ve konu çözülene kadar Dolphin'i Steam'den kaldırdığı konusunda bilgilendirildik. Şu anda seçeneklerimizi araştırıyoruz ve yakın gelecekte daha ayrıntılı bir yanıt vereceğiz." denildi.Kaynakça https://gamerant.com/nintendo-valve-steam-dmca-takedown-dolphin-emulator/?newsletter_popup=1 https://www.engadget.com/dolphin-emulator-steam-release-delayed-indefinitely-following-nintendo-dmca-notice-194601894.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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