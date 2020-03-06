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    Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    DuckDuckGo, kullanıcı verileri toplayan binlerce web izleyicisinin listesini yayınladı

    Gizlilik ve güvenlik odaklı DuckDuckGo arama motoru ve web tarayıcısı, birkaç yıldır veri topladığı web takipçileri hakkında yeni aracını geliştiricilere ve araştırmacılara sundu.
    2 hf.
    5,4b
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    Tarayıcılar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    DuckDuckGo, kullanıcı verileri toplayan binlerce web izleyicisinin listesini yayınladı
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    Son birkaç yıldır, güvenlik odaklı tarayıcı ve arama motoru DuckDuckGo tarafından web takipçilerinin veri seti oluşturuluyordu. Bugün firma tarafından yayınlanan Tracker Radar uygulaması, elde edilen verileri herkesle paylaşıyor.

    Tracker Radar, içeriğinde yaygın siteler arası takipçileri ve bunlarla ilgili detayları barındırıyor. Bu detaylar arasında yaygınlık, sahiplik, çerez davranışı ve gizlilik sözleşmesi gibileri yer alıyor. CNET’e göre bu veri tabanı, 5326 alan adını içeriyor ve bu alan adları 1727 farklı firmaya bağlı. DuckDuckGo, aracının geliştiriciler tarafından takipçileri engellemede ve araştırmacıların bu takipçileri daha iyi anlamalarında kullanılacağını umut ediyor.

    Ayrıca Bkz. "Ötegezegenler, radyoaktivite sayesinde güneş ışığı olmadan da sıvı okyanuslara sahip olabilir"

    Web takipçileri, web sitelerini ziyaret eden kullanıcılar hakkında konum, arama ve tarama geçmişi gibi verilere erişip bunları firmalara aktarıyorlar ve bu durumdan para kazanıyorlar. Web tarayıcılarını kontrol eden firmalar, bu gibi araçlara artık tepki gösteriyorlar ve bu araçların gücünü aldığı temelleri engellemeye başlayacaklar. 



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    Amd64x2 2 hf. en beğenilen
    "Bir ürün ücretsizse ürün sensindir"

    (Open source gnu gpl tenzih ederim)
    Yanıtla +7
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    smart1978 (X Y) 2 hf.
    Kaynak yoksa nasil DH ye guvenecegiz ?
    Yanıtla +4
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    formgonder2055 (regaip duman) 2 hf.
    Alsa nolacak, ne kadar gereksiz bir abartma, sırf rekabaet için çamur atacak bi şey bulmak amaç, atıyorum "en yakın eczane" yazdım aradım, bu bilgiyi satsa bana ne zararı var? Millette gerçekten zarar ediyorum sanıyor, gercekten duckduckgo'nun masum oldugunu saniyor, duckduckgo hicbir seyden para kazanmiyorsa o kadar calisan taş mı yiyor? Ya bu deveye guducen ya da bu divardan gidicen kisaca, internete giriyorsan kabul edicen yoksa köyüne donucen, bedava peynir fare kapaninda olur, kimse babasinin hayrina sizin icin server calistirmaz.
    Alsa nolacak, ne kadar gereksiz bir abartma, sırf rekabaet için çamur atacak bi şey bulmak amaç, atıyorum "en yakın eczane" yazdım aradım, bu bilgiyi satsa ban...
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    1 Yanıt Yanıtla +4
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    nick bırakmamışsınız lan 2 hf. formgonder2055
    biraz düşünmeden yazmışsınız sanki?
    fourweekmba.com/...

    nasıl para kazanıyorlar ilgili yazıyı okuyabilirsiniz.
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Vega 2 hf.

    Bu listede neden sikayetvar.com sitesinin adı var anlamadım?


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    Bu liste ile takvim.com.tr,sabah.com.tr gibi sitelere girince sayfayı tamamen bozuyor. Yanlış bir şey mi yaptım acaba? Listeyi kapatınca siteler düzeliyor. Listede "tmgrup.com.tr" isimli bir kural bulunuyor. Siteleri bozan bu sanırım.


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    Amd64x2 2 hf. en beğenilen
    "Bir ürün ücretsizse ürün sensindir"

    (Open source gnu gpl tenzih ederim)
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    formgonder2055 (regaip duman) 2 hf.
    Alsa nolacak, ne kadar gereksiz bir abartma, sırf rekabaet için çamur atacak bi şey bulmak amaç, atıyorum "en yakın eczane" yazdım aradım, bu bilgiyi satsa bana ne zararı var? Millette gerçekten zarar ediyorum sanıyor, gercekten duckduckgo'nun masum oldugunu saniyor, duckduckgo hicbir seyden para kazanmiyorsa o kadar calisan taş mı yiyor? Ya bu deveye guducen ya da bu divardan gidicen kisaca, internete giriyorsan kabul edicen yoksa köyüne donucen, bedava peynir fare kapaninda olur, kimse babasinin hayrina sizin icin server calistirmaz.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    smart1978 (X Y) 2 hf.
    Kaynak yoksa nasil DH ye guvenecegiz ?
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