DuckDuckGo, kullanıcı verileri toplayan binlerce web izleyicisinin listesini yayınladı

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Son birkaç yıldır, güvenlik odaklı tarayıcı ve arama motoru DuckDuckGo tarafından web takipçilerinin veri seti oluşturuluyordu. Bugün firma tarafından yayınlanan Tracker Radar uygulaması, elde edilen verileri herkesle paylaşıyor.

Tracker Radar, içeriğinde yaygın siteler arası takipçileri ve bunlarla ilgili detayları barındırıyor. Bu detaylar arasında yaygınlık, sahiplik, çerez davranışı ve gizlilik sözleşmesi gibileri yer alıyor. CNET’e göre bu veri tabanı, 5326 alan adını içeriyor ve bu alan adları 1727 farklı firmaya bağlı. DuckDuckGo, aracının geliştiriciler tarafından takipçileri engellemede ve araştırmacıların bu takipçileri daha iyi anlamalarında kullanılacağını umut ediyor.

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Web takipçileri, web sitelerini ziyaret eden kullanıcılar hakkında konum, arama ve tarama geçmişi gibi verilere erişip bunları firmalara aktarıyorlar ve bu durumdan para kazanıyorlar. Web tarayıcılarını kontrol eden firmalar, bu gibi araçlara artık tepki gösteriyorlar ve bu araçların gücünü aldığı temelleri engellemeye başlayacaklar.

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