Çin’den Dünya Kupası’na metaverse hamlesi

İzlediği politikalarla global toplumun tepkisini çeken ve ambargolara maruz kalan Çin her şeye rağmen ilerlemeye devam ediyor. Grafik teknolojileri alanında yavaş yavaş büyümeye başlayan ülke şimdi de metaverse alanında ilerliyor.

Dünya Kupası metaverse dünyasında

Metaverse kavramını başta Meta olmak üzere Batı dünyasının hegemonyasında gibi sanıyoruz ancak Çin sessiz ama derinden çalışmalarına devam ediyor. Dünya Kupası bu çalışmalarda test alanı oldu.

Metaverse kavramı çöküyor mu? 1 ay önce eklendi

Çin hükümeti 2026 yılına kadar sanal gerçeklik alanında 48 milyar dolarlık bir sektör oluşturmak ve 25 milyon civarında kask satışına ulaşmak için yeni bir program açıklamıştı. Video platformu Migu ve TikTok çatı firması ByteDance, maçları metaverse dünyasında izletiyor.

Firmaların destekli sanal gerçeklik kaskına sahip olanlar ister tek başlarına isterlerse sanal odalarda arkadaşları ile beraber canlı olarak maçları takip edebilecekler. Firmalar zaman zaman sürpriz etkinliklerle izleyicileri şaşırtacaklarını da belirtiyor.

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Dünya Kupası sanal gerçekliğe taşındı