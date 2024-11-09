Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dünyanın en büyük yüzer güneş enerjisi santrali kuruldu: Tam 373 MW!

    Singapur merkezli enerji şirketi HEXA Renewables, Tayvan hükümeti ile ortaklaşa yürüttüğü projede dünyanın en büyük açık deniz yüzer güneş enerjisi santralini devreye aldı.
    Dünyanın en büyük yüzer güneş enerjisi santrali kuruldu Tam Boyutta Gör
    Tayvan, yenilenebilir enerji alanında önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Singapur merkezli enerji şirketi HEXA Renewables, Tayvan hükümeti ve küresel altyapı fonu I Squared Capital’in desteğiyle, dünyanın en büyük açık deniz yüzer güneş enerjisi tesisini Tayvan’ın Changhua bölgesinde devreye aldı.

    74 bin eve elektrik sağlayacak

    347 hektar alanı kapsayan ve dört farklı alana yayılan bu 373 MWac kapasiteli tesis, yüzer güneş enerjisi teknolojisinde çığır açan bir proje olarak değerlendiriliyor. Bu büyük çaplı projenin ilk aşaması, I Squared Capital’ın bir yan kuruluşu olan Chenya Energy tarafından 2020 yılında 181 MW kapasite ile başlatıldı. Chenya Energy’nin devri sonrasında, HEXA Renewables ikinci aşamayı üstlenerek Tayvan hükümetiyle iş birliği içinde kapasiteyi 192 MW daha artırdı. Böylelikle proje toplamda 373 MW’lık kapasiteye ulaştı ve dünyanın en büyük açık deniz yüzer güneş enerjisi tesisi unvanını kazandı.

    Bu yüzer güneş enerjisi tesisi, Tayvan’ın 2025 yılına kadar 20 GW yenilenebilir enerji kapasitesine ulaşma ve 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedeflerine önemli de bir katkı sağlayacak. HEXA Renewables’ın açıklamalarına göre, tesis her yıl yaklaşık 136.000 ton karbondioksit salınımını engelleyecek. Tesis aynı zamanda 74.000 evin enerji ihtiyacını da tek başına karşılayacak.

    Yüzer güneş enerjisi santralleri özellikle sınırlı veya uygunsuz araziye sahip olan bölgelerde giderek daha fazla önem kazanıyor. Güneydoğu Asya’nın bu anlamda oldukça fazla potansiyeli bulunuyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ağınız dengesiz ne demek askerde zaman nasıl geçer pasaportun arkasındaki barkod yırtıldı twitter"da engellediğim kişinin tweetlerini görebilir miyim pasif öğrenci ikinci üniversite okuyabilir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S23
    Samsung Galaxy S23
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS 15.6&quot; X515EA EJ310
    ASUS 15.6" X515EA EJ310
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız