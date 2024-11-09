Dünyanın en büyük yüzer güneş enerjisi santrali kuruldu: Tam 373 MW!

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Tam Boyutta Gör Tayvan, yenilenebilir enerji alanında önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Singapur merkezli enerji şirketi HEXA Renewables, Tayvan hükümeti ve küresel altyapı fonu I Squared Capital’in desteğiyle, dünyanın en büyük açık deniz yüzer güneş enerjisi tesisini Tayvan’ın Changhua bölgesinde devreye aldı.

74 bin eve elektrik sağlayacak

347 hektar alanı kapsayan ve dört farklı alana yayılan bu 373 MWac kapasiteli tesis, yüzer güneş enerjisi teknolojisinde çığır açan bir proje olarak değerlendiriliyor. Bu büyük çaplı projenin ilk aşaması, I Squared Capital’ın bir yan kuruluşu olan Chenya Energy tarafından 2020 yılında 181 MW kapasite ile başlatıldı. Chenya Energy’nin devri sonrasında, HEXA Renewables ikinci aşamayı üstlenerek Tayvan hükümetiyle iş birliği içinde kapasiteyi 192 MW daha artırdı. Böylelikle proje toplamda 373 MW’lık kapasiteye ulaştı ve dünyanın en büyük açık deniz yüzer güneş enerjisi tesisi unvanını kazandı.

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Bu yüzer güneş enerjisi tesisi, Tayvan’ın 2025 yılına kadar 20 GW yenilenebilir enerji kapasitesine ulaşma ve 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedeflerine önemli de bir katkı sağlayacak. HEXA Renewables’ın açıklamalarına göre, tesis her yıl yaklaşık 136.000 ton karbondioksit salınımını engelleyecek. Tesis aynı zamanda 74.000 evin enerji ihtiyacını da tek başına karşılayacak.

Yüzer güneş enerjisi santralleri özellikle sınırlı veya uygunsuz araziye sahip olan bölgelerde giderek daha fazla önem kazanıyor. Güneydoğu Asya’nın bu anlamda oldukça fazla potansiyeli bulunuyor.

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