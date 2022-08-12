Ekran kartı satışları yüzde 50 düşüyor: Nvidia uzun bir kış geçirecek gibi

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Hem ekonomik şartlar hem de pandemi döneminin geride kalması firmalar üzerinde büyük bir etki bırakacak gibi duruyor. Hali hazırda Intel, AMD ve Nvidia yılın geri kalanında gelir ve satış tahminlerini revize ederek kendilerini hazırlamaya çalışıyor. Bununla birlikte Nvidia ve Intel, gelir kaybı yaşamayı beklerken küresel ekran kartı satışlarının da yüzde 50 oranında düşmesi bekleniyor.

Intel ve Nvidia zorlanıyor

Intel tarafında ikinci çeyrek zorlu bir şekilde geçilmişti ve süreç zorlu devam edecek gibi duruyor. Firma gelirlerinde 8 ile 11 milyar dolar arasında bir azalma bekliyor. Ek olarak yıllık gelir hedefi de 65 - 68 milyar dolar seviyesine düşürülmüş durumda. Intel ayrıca PC satışlarında da geçtiğimiz yıla oranla yüzde 10'luk bir düşüş olacağını tahmin ediyor. Bu durum aslında süpriz değil zira COVID pandemisiyle yapay olarak artan talep artık hızlı bir şekilde normal haline dönüyor.

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Nvidia tarafında da işler parlak değil. Hem pandemi sonrası azalan talep hem de yılın başlarında yaşanan büyük kripto para çöküşü yeşilli takımı darbe vurmuş durumda.Tayvanlı grafik kartı tedarikçileri, 2022 sevkiyatlarının yüzde 40-50 arasında düşeceğini tahmi ediyor. Bunun yanında kaynaklar, Nvidia'nın gelirinin "hayal gücünün ötesinde bir hızla" düşebileceğini aktarıyor.

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Apple ve AMD'de işler yolunda

Diğer üreticiler satışlarını yükseltmek için mücadele verirken AMD ve Apple bir şekilde sekötürn genelinde bu sorunlardan sıyrılmayı başarmış gibi duruyor. Üst üste finansal çeyrek sonuçlarında rekor büyüme yakalayan AMD, yılın ikinci çeyreğinde gelirlerini yüzde 70 artırmayı başardı. Veri merkezleri tarafında Intel'den çalınan pazar paylar, Ryzen işlemcilerin başarısı ve Xilinx'in satın alınması bu gelirlerin temelini oluşturuyor. Buna rağmen AMD, satış kaybı beklentisini yüzde 7-9'dan yüzde 14-16 seviyesine yükseltti fakat kırmızılı takım, yılın üçüncü çeyreğinde gelirlerde hafif artış görmeyi beklemekte.

Apple ise Macbook tarafında ciddi bir büyüme yakalamış durumda. Yıl içerisinde 28 milyon adet satış ile bir rekor kırılacağı düşünülüyor. Intel halen daha pazarın neredeyse yüzde 80'ine sahipken Apple'ın kendi M1 ve M2 çiplerini üretmeye başlamasıyla başka bir büyük müşterisini daha kaybetmişti.

Tüketici elektroniği tarafında tek zorlanan firmalar elbette bununla sınırlı değil, Lenovo, HP, Asus ve Dell gibi firmalar da satışlarında genel bir düşüş beklemekte.

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