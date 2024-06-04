Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elon Musk, 300 bin adet Nvidia B200 yapay zeka GPU’su alacak

    Nvidia’nın yapay zeka GPU’ları üzerindeki yoğun talep devam ediyor. Bu bağlamda Elon Musk, yapay zeka şirketi xAI için ilerleyen dönemlerde 300 bin adet Nvidia B200 almayı planladığını duyurdu.
    Elon Musk, 300 bin adet Nvidia B200 yapay zeka GPU’su alacak Tam Boyutta Gör
    Hem Nvidia hem de AMD artık yapay zeka GPU’larında bir yıllık ürün döngüsüne geçiyor. Bu, üretken yapay zekada talebin üst seviye kalacağının bir göstergesi. Öte yandan şirket ile özellikle Nvidia’nın çözümleri için adeta sıraya giriyor. Nvidia, H100, H200 ve yeni nesil Blackwell B200 ve B100 gibi GPU’larını yüzlerce değil, binlerce hiç değil, yüzbinlerce adetlerle satıyor. Bu bağlamda Elon Musk ise yapay zeka şirketi xAI için ilerleyen dönemlerde 300 bin adet Nvidia B200 almayı planladığını duyurdu.

    Musk, xAI için dönemlerde 300 bin adet Nvidia B200 alacak

    Musk, sahip olduğu X’te bir gönderiye verdiği yanıtta xAI için önümüzdeki birkaç ay içinde 100 adet Nvidia H100 GPU’sunun çevrimiçi haline geleceğini açıkladı. Ancak Musk, yapay zekadaki ve teknolojideki ilerlemeler göz önüne alındığında veri merkezlerinin büyük kısmını H100’ler ile doldurmak istemiyor.

    Musk bunun yerine önümüzdeki yaza kadar Nvidia'nın en yeni Blackwell B200 GPU'larından 300.000 adet satın almak istediğini açıkladı. Nvidia CEO’su yeni Blackwell AI GPU’ların fiyatını geçtiğimiz aylarda açıkladı. CEO Huang’e göre bu GPU’ların tanesi 30 bin ila 40 bin dolar arasında değişiyor. Bu bağlamda 300.000 adet Blackwell B200’ün maliyeti en az 9 milyar dolar olacak.

    xAI, Musk’ın OpenAI ile rekabet etmesi için kurduğu açık bir yapay zeka şirketi. Firma halihazırda Grok olarak adlandırılan bir yapay zeka robotuna sahip ve bunu X’te kullanıma sunuyor. Grok, X üzerinden anlık bilgilere ulaşabiliyor ve diğerlerine göre biraz daha esprili bir yapay zeka. Nvidia'nın yeni Blackwell B200'ü, H100'e kıyasla dört kat daha fazla eğitim performansı ve 30 kat daha fazla çıkarım performansı sunuyor. Bu işlem gücü xAI’ın model eğitimleri için oldukça önemli.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kulağımı temizlerken tıkandı 3 numara saç kimlere yakışır 44 nerenin kodu dolandırıcılığı citroen c1 yorum göbek deliğinde kıl birikmesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6.000-8.000 TL Arası Telefonlar
    infinix HoT 30
    infinix HoT 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Casper Excalibur G870.1245-BVA0X-B
    Casper Excalibur G870.1245-BVA0X-B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız