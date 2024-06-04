Elon Musk, 300 bin adet Nvidia B200 yapay zeka GPU’su alacak

Musk, xAI için dönemlerde 300 bin adet Nvidia B200 alacak
Musk, sahip olduğu X’te bir gönderiye verdiği yanıtta xAI için önümüzdeki birkaç ay içinde 100 adet Nvidia H100 GPU’sunun çevrimiçi haline geleceğini açıkladı. Ancak Musk, yapay zekadaki ve teknolojideki ilerlemeler göz önüne alındığında veri merkezlerinin büyük kısmını H100’ler ile doldurmak istemiyor.
Musk bunun yerine önümüzdeki yaza kadar Nvidia'nın en yeni Blackwell B200 GPU'larından 300.000 adet satın almak istediğini açıkladı. Nvidia CEO’su yeni Blackwell AI GPU’ların fiyatını geçtiğimiz aylarda açıkladı. CEO Huang’e göre bu GPU’ların tanesi 30 bin ila 40 bin dolar arasında değişiyor. Bu bağlamda 300.000 adet Blackwell B200’ün maliyeti en az 9 milyar dolar olacak.
xAI, Musk’ın OpenAI ile rekabet etmesi için kurduğu açık bir yapay zeka şirketi. Firma halihazırda Grok olarak adlandırılan bir yapay zeka robotuna sahip ve bunu X’te kullanıma sunuyor. Grok, X üzerinden anlık bilgilere ulaşabiliyor ve diğerlerine göre biraz daha esprili bir yapay zeka. Nvidia'nın yeni Blackwell B200'ü, H100'e kıyasla dört kat daha fazla eğitim performansı ve 30 kat daha fazla çıkarım performansı sunuyor. Bu işlem gücü xAI’ın model eğitimleri için oldukça önemli.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.