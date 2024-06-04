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Tam Boyutta Gör Hem Nvidia hem de AMD artık yapay zeka GPU’larında bir yıllık ürün döngüsüne geçiyor. Bu, üretken yapay zekada talebin üst seviye kalacağının bir göstergesi. Öte yandan şirket ile özellikle Nvidia’nın çözümleri için adeta sıraya giriyor. Nvidia, H100, H200 ve yeni nesil Blackwell B200 ve B100 gibi GPU’larını yüzlerce değil, binlerce hiç değil, yüzbinlerce adetlerle satıyor. Bu bağlamda Elon Musk ise yapay zeka şirketi xAI için ilerleyen dönemlerde 300 bin adet Nvidia B200 almayı planladığını duyurdu.

Musk, xAI için dönemlerde 300 bin adet Nvidia B200 alacak

Musk, sahip olduğu X’te bir gönderiye verdiği yanıtta xAI için önümüzdeki birkaç ay içinde 100 adet Nvidia H100 GPU’sunun çevrimiçi haline geleceğini açıkladı. Ancak Musk, yapay zekadaki ve teknolojideki ilerlemeler göz önüne alındığında veri merkezlerinin büyük kısmını H100’ler ile doldurmak istemiyor.

Musk bunun yerine önümüzdeki yaza kadar Nvidia'nın en yeni Blackwell B200 GPU'larından 300.000 adet satın almak istediğini açıkladı. Nvidia CEO’su yeni Blackwell AI GPU’ların fiyatını geçtiğimiz aylarda açıkladı. CEO Huang’e göre bu GPU’ların tanesi 30 bin ila 40 bin dolar arasında değişiyor. Bu bağlamda 300.000 adet Blackwell B200’ün maliyeti en az 9 milyar dolar olacak.

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xAI, Musk’ın OpenAI ile rekabet etmesi için kurduğu açık bir yapay zeka şirketi. Firma halihazırda Grok olarak adlandırılan bir yapay zeka robotuna sahip ve bunu X’te kullanıma sunuyor. Grok, X üzerinden anlık bilgilere ulaşabiliyor ve diğerlerine göre biraz daha esprili bir yapay zeka. Nvidia'nın yeni Blackwell B200'ü, H100'e kıyasla dört kat daha fazla eğitim performansı ve 30 kat daha fazla çıkarım performansı sunuyor. Bu işlem gücü xAI’ın model eğitimleri için oldukça önemli.

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Elon Musk, 300 bin adet Nvidia B200 yapay zeka GPU’su alacak