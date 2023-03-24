Elon Musk, geçmişte ChatGPT’nin yaratıcısı OpenAI’ı ele geçirmeye çalıştı

Musk, OpenAI'ı ele geçirmek istedi
Takvimler 2015 yılını gösterdiğinde Musk, OpenAI’ı kuran küçük, kar amacı gütmeyen grubun bir parçasıydı. 2018 yılına gelindiğinde ise Musk'ın OpenAI yönetim kurulundan ayrılma kararı almıştı. Bundan hemen sonra ise Musk, şimdilerde OpenAI CEO’su olan Sam Altman'a Google’ın bu alanda firmayı geçeceğini ve bu nedenle şirketi devralmak istediğini söylemiş. Semafor’un raporu, o dönemde başta Altman olmak üzere şirketin başkanı Greg Brockman ve de diğer kurucuların Musk’ın bu teklifini reddettiğini gösteriyor.
Semafor, Musk'ın ayrıca 1 milyar dolarlık fon sağlama sözünden de caydığını ve ayrılmadan önce sadece 100 milyon dolar katkıda bulunduğunu söylüyor. Bu durum OpenAI'ı bir sorunla karşı karşıya bıraktı çünkü görüntü üreticisi DALL-E ve metin üreten GPT serisi gibi büyük ölçekli yapay zeka modelleri gelişimlerinin başında yüklü faturalara neden oluyordu. Bu nedenle 2019 yılına gelindiğinde OpenAI, araştırmalarını finanse etmek için yeni bir kâr amacı gütmeyen kuruluş oluşturduğunu duyurdu. Yine 2019 yılında OpenAI, milyarlarca fon ve kaynak sağlayan Microsoft ile yakın ilişki içine girdi. Bunu kesin olarak söyleyemesek de, OpenAI’ın “kar amacı güden” bir şirket haline bürünmesinde Musk’ın parmağı olabilir.
OpenAI, kar amacı güden bir şirkete dönüştü
Öte yandan Musk, OpenAI'ın yörüngesindeki bu değişiklikten duyduğu rahatsızlığı birçok kez dile getirdi. Şubat ayında attığı bir tweet'te OpenAI'ın "Microsoft tarafından etkin bir şekilde kontrol edilen, kapalı kaynak kodlu, azami kâr amacı güden bir şirket haline geldiğini" söylemiş ve "niyetim hiç de bu değildi" diye eklemişti. Geçtiğimiz Cuma günü, "İnsanoğlunun bugüne kadar yarattığı en güçlü araç olan yapay zekanın artık acımasız bir şirket tekelinin elinde olduğunu fark ediyorum" başlıklı bir tweet attı.
Musk geçen hafta attığı bir tweet’te ise şunları söyledi: “Hâlâ 100 milyon dolar bağışladığım bir kâr amacı gütmeyen kuruluşun nasıl olup da 30 milyar dolar piyasa değerine sahip bir kâr amacı güden kuruluş haline geldiği konusunda kafam karışık. Eğer bu yasalsa neden herkes bunu yapmıyor?”Kaynakça https://www.semafor.com/article/03/24/2023/the-secret-history-of-elon-musk-sam-altman-and-openai https://www.theverge.com/2023/3/24/23654701/openai-elon-musk-failed-takeover-report-closed-open-source Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)