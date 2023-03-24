Elon Musk, geçmişte ChatGPT’nin yaratıcısı OpenAI’ı ele geçirmeye çalıştı

Tam Boyutta Gör Semafor tarafından yayınlanan yeni rapora göre Elon Musk 2018'de ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI'yi ele geçirmeye çalıştı ancak bu hamlesinde başarısız oldu. O tarihten sonra OpenAI şirketi daha kurumsal yatırımcılara yönelerek çalışmalarına devam etti ve şimdilerde dünyayı kasıp kavuran ChatGPT ve gelişmiş GPT-4 modeli ortaya çıktı.

Musk, OpenAI'ı ele geçirmek istedi

Takvimler 2015 yılını gösterdiğinde Musk, OpenAI’ı kuran küçük, kar amacı gütmeyen grubun bir parçasıydı. 2018 yılına gelindiğinde ise Musk'ın OpenAI yönetim kurulundan ayrılma kararı almıştı. Bundan hemen sonra ise Musk, şimdilerde OpenAI CEO’su olan Sam Altman'a Google’ın bu alanda firmayı geçeceğini ve bu nedenle şirketi devralmak istediğini söylemiş. Semafor’un raporu, o dönemde başta Altman olmak üzere şirketin başkanı Greg Brockman ve de diğer kurucuların Musk’ın bu teklifini reddettiğini gösteriyor.

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Semafor, Musk'ın ayrıca 1 milyar dolarlık fon sağlama sözünden de caydığını ve ayrılmadan önce sadece 100 milyon dolar katkıda bulunduğunu söylüyor. Bu durum OpenAI'ı bir sorunla karşı karşıya bıraktı çünkü görüntü üreticisi DALL-E ve metin üreten GPT serisi gibi büyük ölçekli yapay zeka modelleri gelişimlerinin başında yüklü faturalara neden oluyordu. Bu nedenle 2019 yılına gelindiğinde OpenAI, araştırmalarını finanse etmek için yeni bir kâr amacı gütmeyen kuruluş oluşturduğunu duyurdu. Yine 2019 yılında OpenAI, milyarlarca fon ve kaynak sağlayan Microsoft ile yakın ilişki içine girdi. Bunu kesin olarak söyleyemesek de, OpenAI’ın “kar amacı güden” bir şirket haline bürünmesinde Musk’ın parmağı olabilir.

OpenAI, kar amacı güden bir şirkete dönüştü

Tam Boyutta Gör OpenAI'nin Microsoft ile yakınlaşmasından bu yana, iki şirket hızla yapay zeka hizmetleri ve ürünleri piyasaya sürüyor ve Microsoft OpenAI'nin teknolojisini Windows ve Office paketine entegre ediyor. Çok kısa bir süre önce ise OpenAI, ChatGPT’nin internete bağlanmasını sağlayan yeni eklenti araçlarını bile duyurdu. Uzmanlar, OpenAI'ın artık hiç de "açık" olmadığını ve artık herhangi bir bilgiyi paylaşmadığı söylüyor. GPT-4 duyurusu sırasında paylaşılan teknik dökümanda da OpenAI aslında bunu resmen kabul ediyor.

Öte yandan Musk, OpenAI'ın yörüngesindeki bu değişiklikten duyduğu rahatsızlığı birçok kez dile getirdi. Şubat ayında attığı bir tweet'te OpenAI'ın "Microsoft tarafından etkin bir şekilde kontrol edilen, kapalı kaynak kodlu, azami kâr amacı güden bir şirket haline geldiğini" söylemiş ve "niyetim hiç de bu değildi" diye eklemişti. Geçtiğimiz Cuma günü, "İnsanoğlunun bugüne kadar yarattığı en güçlü araç olan yapay zekanın artık acımasız bir şirket tekelinin elinde olduğunu fark ediyorum" başlıklı bir tweet attı.

Musk geçen hafta attığı bir tweet’te ise şunları söyledi: “Hâlâ 100 milyon dolar bağışladığım bir kâr amacı gütmeyen kuruluşun nasıl olup da 30 milyar dolar piyasa değerine sahip bir kâr amacı güden kuruluş haline geldiği konusunda kafam karışık. Eğer bu yasalsa neden herkes bunu yapmıyor?”

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Elon Musk, geçmişte OpenAI’ı ele geçirmeye çalıştı