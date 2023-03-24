Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elon Musk, geçmişte ChatGPT’nin yaratıcısı OpenAI’ı ele geçirmeye çalıştı

    Elon Musk’ın birkaç yıl önce yapay zeka sohbet aracı ChatGPT’nin yaratıcısı OpenAI’ı ele geçirmeye çalıştığı ancak bu hamlesinin başarısız olduğu iddia ediliyor.
    Oy Ver
    Elon Musk, geçmişte OpenAI’ı ele geçirmeye çalıştı Tam Boyutta Gör
    Semafor tarafından yayınlanan yeni rapora göre Elon Musk 2018'de ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI'yi ele geçirmeye çalıştı ancak bu hamlesinde başarısız oldu. O tarihten sonra OpenAI şirketi daha kurumsal yatırımcılara yönelerek çalışmalarına devam etti ve şimdilerde dünyayı kasıp kavuran ChatGPT ve gelişmiş GPT-4 modeli ortaya çıktı.

    Musk, OpenAI'ı ele geçirmek istedi

    Takvimler 2015 yılını gösterdiğinde Musk, OpenAI’ı kuran küçük, kar amacı gütmeyen grubun bir parçasıydı. 2018 yılına gelindiğinde ise Musk'ın OpenAI yönetim kurulundan ayrılma kararı almıştı. Bundan hemen sonra ise Musk, şimdilerde OpenAI CEO’su olan Sam Altman'a Google’ın bu alanda firmayı geçeceğini ve bu nedenle şirketi devralmak istediğini söylemiş. Semafor’un raporu, o dönemde başta Altman olmak üzere şirketin başkanı Greg Brockman ve de diğer kurucuların Musk’ın bu teklifini reddettiğini gösteriyor.

    Semafor, Musk'ın ayrıca 1 milyar dolarlık fon sağlama sözünden de caydığını ve ayrılmadan önce sadece 100 milyon dolar katkıda bulunduğunu söylüyor. Bu durum OpenAI'ı bir sorunla karşı karşıya bıraktı çünkü görüntü üreticisi DALL-E ve metin üreten GPT serisi gibi büyük ölçekli yapay zeka modelleri gelişimlerinin başında yüklü faturalara neden oluyordu. Bu nedenle 2019 yılına gelindiğinde OpenAI, araştırmalarını finanse etmek için yeni bir kâr amacı gütmeyen kuruluş oluşturduğunu duyurdu. Yine 2019 yılında OpenAI, milyarlarca fon ve kaynak sağlayan Microsoft ile yakın ilişki içine girdi. Bunu kesin olarak söyleyemesek de, OpenAI’ın “kar amacı güden” bir şirket haline bürünmesinde Musk’ın parmağı olabilir.

    OpenAI, kar amacı güden bir şirkete dönüştü

    Elon Musk, geçmişte OpenAI’ı ele geçirmeye çalıştı Tam Boyutta Gör
    OpenAI'nin Microsoft ile yakınlaşmasından bu yana, iki şirket hızla yapay zeka hizmetleri ve ürünleri piyasaya sürüyor ve Microsoft OpenAI'nin teknolojisini Windows ve Office paketine entegre ediyor. Çok kısa bir süre önce ise OpenAI, ChatGPT’nin internete bağlanmasını sağlayan yeni eklenti araçlarını bile duyurdu. Uzmanlar, OpenAI'ın artık hiç de "açık" olmadığını ve artık herhangi bir bilgiyi paylaşmadığı söylüyor. GPT-4 duyurusu sırasında paylaşılan teknik dökümanda da OpenAI aslında bunu resmen kabul ediyor.

    Öte yandan Musk, OpenAI'ın yörüngesindeki bu değişiklikten duyduğu rahatsızlığı birçok kez dile getirdi. Şubat ayında attığı bir tweet'te OpenAI'ın "Microsoft tarafından etkin bir şekilde kontrol edilen, kapalı kaynak kodlu, azami kâr amacı güden bir şirket haline geldiğini" söylemiş ve "niyetim hiç de bu değildi" diye eklemişti. Geçtiğimiz Cuma günü, "İnsanoğlunun bugüne kadar yarattığı en güçlü araç olan yapay zekanın artık acımasız bir şirket tekelinin elinde olduğunu fark ediyorum" başlıklı bir tweet attı.

    Musk geçen hafta attığı bir tweet’te ise şunları söyledi: “Hâlâ 100 milyon dolar bağışladığım bir kâr amacı gütmeyen kuruluşun nasıl olup da 30 milyar dolar piyasa değerine sahip bir kâr amacı güden kuruluş haline geldiği konusunda kafam karışık. Eğer bu yasalsa neden herkes bunu yapmıyor?”

    Kaynakça https://www.semafor.com/article/03/24/2023/the-secret-history-of-elon-musk-sam-altman-and-openai https://www.theverge.com/2023/3/24/23654701/openai-elon-musk-failed-takeover-report-closed-open-source
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 1 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 4 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 5 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

    Profil resmi
    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bmw 318i alınır mı depremde ranza güvenli mi airties 4430 kurulum instagram bulunabilirlik kapatma staj yeri değiştirme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11 Pro
    Xiaomi Redmi Note 11 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS VivoBook 15
    ASUS VivoBook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    DH-LION
    DH-LION
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız