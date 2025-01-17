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    Elon Musk’ın patlayan roketi bazı uçuşların aksamasına neden oldu

    Elon Musk’ın SpaceX’ine ait Starship roketinin üst kademesinin havada patladı. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ise patlamanın bazı uçuşların aksamasına neden olduğunu bildirdi.
    Elon Musk’ın patlayan roketi bazı uçuşların aksamasına neden oldu Tam Boyutta Gör
    Tarihin en büyük ve en güçlü roketi Starship, Türkiye saati ile 01:37’de gerçekleştirilen test uçuşunda yedinci kez havalandı. Super Heavy ve Starship olarak iki kademeden oluşan 123 metrelik roketin Starship kademesi, yörünge tırmanışında patladı. Yeryüzüne düşen enkazlar ise bazı uçuşların aksamasına neden oldu.

    Starship patlaması uçuşları etkiledi

    52 metre uzunluğundaki Starship kademesi, fırlatılışından yaklaşık 8,5 dakika sonra Turks ve Caicos Adaları yakınlarında okyanusu üzerinde patladı. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), SpaceX'in Starship roketinin test uçuşu sırasında patlaması sonrası bir dizi uçağın rotasını değiştirmek ve havada bekleme yapmasını sağlamak zorunda kaldığını açıkladı.

    Elon Musk’ın patlayan roketi bazı uçuşların aksamasına neden oldu Tam Boyutta Gör
    Bu olay, başta Miami Uluslararası Havalimanı olmak üzere çeşitli havalimanlarında gecikmelere neden oldu. FAA'nın web sitesine göre Miami Uluslararası Havalimanı “roket fırlatma anomalisi” nedeniyle 30 dakikalık bir gecikme uyarısı yayınladı. Benzer şekilde, Florida'daki Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havalimanı da kısa süreli gecikmelere sahne oldu.

    Puerto Rico yakınlarında düşen enkaz parçalarının görüldüğü bölgede birden fazla uçuşun Flightradar24'ün verilerine göre rotalarını tamamen değiştirdiği belirtildi. FAA, patlamanın ardından normal hava trafiği operasyonlarına geri dönüldüğünü belirtti.

    Bir başarı, bir başarısızlık

    SpaceX, dev Starship roketini Teksas'taki Starbase’den fırlattı. Roketin devasa güçlendiricisi, inişi sırasında fırlatma kulesi tarafından ikinci kez başarılı bir şekilde yakalanırken, Starship bölümü patladı. Şirket, bu test uçuşunda yeni ekipman ve geliştirmeleri denemeyi amaçlıyordu.

    SpaceX CEO’su Elon Musk, sosyal medya platformu X'te paylaştığı bir videoyla olay hakkında esprili bir yorum yaparak “Başarı belirsiz ama eğlence garanti” dedi.

    Öte yandan bu test uçuşları insanlığın Ay'a ve Mars'a yerleşmesine yardımcı olmak için gerçekleştiriliyor. SpaceX, bu yıl çok daha fazla test uçuşu yapacağını belirtirken 2025 yılı içinde araç üzerinde ciddi ilerlemeler kaydetmeyi hedefliyor.

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