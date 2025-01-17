Elon Musk’ın patlayan roketi bazı uçuşların aksamasına neden oldu

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Tam Boyutta Gör Tarihin en büyük ve en güçlü roketi Starship, Türkiye saati ile 01:37’de gerçekleştirilen test uçuşunda yedinci kez havalandı. Super Heavy ve Starship olarak iki kademeden oluşan 123 metrelik roketin Starship kademesi, yörünge tırmanışında patladı. Yeryüzüne düşen enkazlar ise bazı uçuşların aksamasına neden oldu.

Starship patlaması uçuşları etkiledi

52 metre uzunluğundaki Starship kademesi, fırlatılışından yaklaşık 8,5 dakika sonra Turks ve Caicos Adaları yakınlarında okyanusu üzerinde patladı. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), SpaceX'in Starship roketinin test uçuşu sırasında patlaması sonrası bir dizi uçağın rotasını değiştirmek ve havada bekleme yapmasını sağlamak zorunda kaldığını açıkladı.

Tam Boyutta Gör Bu olay, başta Miami Uluslararası Havalimanı olmak üzere çeşitli havalimanlarında gecikmelere neden oldu. FAA'nın web sitesine göre Miami Uluslararası Havalimanı “roket fırlatma anomalisi” nedeniyle 30 dakikalık bir gecikme uyarısı yayınladı. Benzer şekilde, Florida'daki Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havalimanı da kısa süreli gecikmelere sahne oldu.

Puerto Rico yakınlarında düşen enkaz parçalarının görüldüğü bölgede birden fazla uçuşun Flightradar24'ün verilerine göre rotalarını tamamen değiştirdiği belirtildi. FAA, patlamanın ardından normal hava trafiği operasyonlarına geri dönüldüğünü belirtti.

Bir başarı, bir başarısızlık

SpaceX, dev Starship roketini Teksas'taki Starbase’den fırlattı. Roketin devasa güçlendiricisi, inişi sırasında fırlatma kulesi tarafından ikinci kez başarılı bir şekilde yakalanırken, Starship bölümü patladı. Şirket, bu test uçuşunda yeni ekipman ve geliştirmeleri denemeyi amaçlıyordu.

Eğlence garantili Starship fırlatması: İşte havada yakalan roket 11 sa. önce eklendi

SpaceX CEO’su Elon Musk, sosyal medya platformu X'te paylaştığı bir videoyla olay hakkında esprili bir yorum yaparak “Başarı belirsiz ama eğlence garanti” dedi.

Öte yandan bu test uçuşları insanlığın Ay'a ve Mars'a yerleşmesine yardımcı olmak için gerçekleştiriliyor. SpaceX, bu yıl çok daha fazla test uçuşu yapacağını belirtirken 2025 yılı içinde araç üzerinde ciddi ilerlemeler kaydetmeyi hedefliyor.

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