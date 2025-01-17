Elon Musk’ın patlayan roketi bazı uçuşların aksamasına neden oldu

Starship patlaması uçuşları etkiledi
52 metre uzunluğundaki Starship kademesi, fırlatılışından yaklaşık 8,5 dakika sonra Turks ve Caicos Adaları yakınlarında okyanusu üzerinde patladı. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), SpaceX'in Starship roketinin test uçuşu sırasında patlaması sonrası bir dizi uçağın rotasını değiştirmek ve havada bekleme yapmasını sağlamak zorunda kaldığını açıkladı.
Puerto Rico yakınlarında düşen enkaz parçalarının görüldüğü bölgede birden fazla uçuşun Flightradar24'ün verilerine göre rotalarını tamamen değiştirdiği belirtildi. FAA, patlamanın ardından normal hava trafiği operasyonlarına geri dönüldüğünü belirtti.
Bir başarı, bir başarısızlık
SpaceX, dev Starship roketini Teksas'taki Starbase’den fırlattı. Roketin devasa güçlendiricisi, inişi sırasında fırlatma kulesi tarafından ikinci kez başarılı bir şekilde yakalanırken, Starship bölümü patladı. Şirket, bu test uçuşunda yeni ekipman ve geliştirmeleri denemeyi amaçlıyordu.
SpaceX CEO’su Elon Musk, sosyal medya platformu X'te paylaştığı bir videoyla olay hakkında esprili bir yorum yaparak “Başarı belirsiz ama eğlence garanti” dedi.
Öte yandan bu test uçuşları insanlığın Ay'a ve Mars'a yerleşmesine yardımcı olmak için gerçekleştiriliyor. SpaceX, bu yıl çok daha fazla test uçuşu yapacağını belirtirken 2025 yılı içinde araç üzerinde ciddi ilerlemeler kaydetmeyi hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.