Elon Musk’ın yeni girişimi xAI, ilk yapay zekasını piyasaya sürüyor

Tam Boyutta Gör Elon Musk, xAI şirketini ChatGPT, Bard ve Claude gibi önde gelen sohbet robotlarının arkasındaki OpenAI, Google ve Anthropic gibi şirketlerle rekabet edecek şekilde konumlandırıyor gibi görünüyor. Musk, bugün yaptığı açıklamada, yapay zeka şirketi xAI'ın ilk yapay zekasını cumartesi günü piyasaya süreceğini söyledi.

Musk, xAI ile rekabete dahil oluyor

Musk, eskiden Twitter olarak bilinen X'te "Yarın, xAI ilk yapay zekasını seçkin bir gruba sunacak" diye yazarken modelin, “Bazı önemli açılardan, şu anda var olanların en iyisi.” Olacağını aktardı. Musk'ın temmuz ayında duyurduğu yapay zeka girişimi, web sitesine göre "evrenin gerçek doğasını anlamayı" amaçlıyor ve Musk, ChatGPT, Bard ve Claude gibi önde gelen sohbet robotlarının arkasındaki OpenAI, Google ve Anthropic gibi şirketlerle rekabet etmek için konumlanıyor gibi duruyor.

Tamamıyla yapay zeka kullanılarak oyun geliştirildi 1 gün önce eklendi

Geçtiğimiz aylarda Musk'ın Nvidia'dan mevcut üretken yapay zeka araçlarında kullanılanlar gibi büyük bir dil modeli oluşturmak için binlerce yüksek güçlü GPU işlemcisi temin ettiği bildirilmişti. Henüz isimlendirme belli olmasa da bu yılın başarında "TruthGPT" adı ortaya çıkmıştı. xAI'nin kurucu ortağı Greg Yang'a göre girişim, yapay zekanın bir yönü olan derin öğrenmenin matematiğini araştıracak ve yapay zekayı "bir sonraki seviyeye" taşımak amacıyla büyük sinir ağları için 'her şeyin teorisini' geliştirecek.

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Elon Musk’ın xAI şirketi ilk yapay zekasını piyasaya sürüyor