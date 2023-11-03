Elon Musk’ın yeni girişimi xAI, ilk yapay zekasını piyasaya sürüyor

Musk, xAI ile rekabete dahil oluyor
Musk, eskiden Twitter olarak bilinen X'te "Yarın, xAI ilk yapay zekasını seçkin bir gruba sunacak" diye yazarken modelin, “Bazı önemli açılardan, şu anda var olanların en iyisi.” Olacağını aktardı. Musk'ın temmuz ayında duyurduğu yapay zeka girişimi, web sitesine göre "evrenin gerçek doğasını anlamayı" amaçlıyor ve Musk, ChatGPT, Bard ve Claude gibi önde gelen sohbet robotlarının arkasındaki OpenAI, Google ve Anthropic gibi şirketlerle rekabet etmek için konumlanıyor gibi duruyor.
Geçtiğimiz aylarda Musk'ın Nvidia'dan mevcut üretken yapay zeka araçlarında kullanılanlar gibi büyük bir dil modeli oluşturmak için binlerce yüksek güçlü GPU işlemcisi temin ettiği bildirilmişti. Henüz isimlendirme belli olmasa da bu yılın başarında "TruthGPT" adı ortaya çıkmıştı. xAI'nin kurucu ortağı Greg Yang'a göre girişim, yapay zekanın bir yönü olan derin öğrenmenin matematiğini araştıracak ve yapay zekayı "bir sonraki seviyeye" taşımak amacıyla büyük sinir ağları için 'her şeyin teorisini' geliştirecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.