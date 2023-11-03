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    Elon Musk’ın yeni girişimi xAI, ilk yapay zekasını piyasaya sürüyor

    Elon Musk, geçtiğimiz dönemlerde xAI adlı yeni bir şirket kurmuştu. Musk, bugün yaptığı açıklamada, yapay zeka şirketi xAI'ın ilk yapay zekasını Cumartesi günü piyasaya süreceğini söyledi.
    Elon Musk’ın xAI şirketi ilk yapay zekasını piyasaya sürüyor Tam Boyutta Gör
    Elon Musk, xAI şirketini ChatGPT, Bard ve Claude gibi önde gelen sohbet robotlarının arkasındaki OpenAI, Google ve Anthropic gibi şirketlerle rekabet edecek şekilde konumlandırıyor gibi görünüyor. Musk, bugün yaptığı açıklamada, yapay zeka şirketi xAI'ın ilk yapay zekasını cumartesi günü piyasaya süreceğini söyledi.

    Musk, xAI ile rekabete dahil oluyor

    Musk, eskiden Twitter olarak bilinen X'te "Yarın, xAI ilk yapay zekasını seçkin bir gruba sunacak" diye yazarken modelin, “Bazı önemli açılardan, şu anda var olanların en iyisi.” Olacağını aktardı. Musk'ın temmuz ayında duyurduğu yapay zeka girişimi, web sitesine göre "evrenin gerçek doğasını anlamayı" amaçlıyor ve Musk, ChatGPT, Bard ve Claude gibi önde gelen sohbet robotlarının arkasındaki OpenAI, Google ve Anthropic gibi şirketlerle rekabet etmek için konumlanıyor gibi duruyor.

    Geçtiğimiz aylarda Musk'ın Nvidia'dan mevcut üretken yapay zeka araçlarında kullanılanlar gibi büyük bir dil modeli oluşturmak için binlerce yüksek güçlü GPU işlemcisi temin ettiği bildirilmişti. Henüz isimlendirme belli olmasa da bu yılın başarında "TruthGPT" adı ortaya çıkmıştı. xAI'nin kurucu ortağı Greg Yang'a göre girişim, yapay zekanın bir yönü olan derin öğrenmenin matematiğini araştıracak ve yapay zekayı "bir sonraki seviyeye" taşımak amacıyla büyük sinir ağları için 'her şeyin teorisini' geliştirecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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