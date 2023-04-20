Elon Musk, Microsoft’u dava etmekle tehdit etti

Tam Boyutta Gör 25 Nisan'dan itibaren Microsoft'un sosyal medya yönetim aracını kullanan reklamverenler artık Twitter'a kontrol panellerinden erişemeyecekler. Microsoft’un yaptığı açıklamadan anlaşılıyor ki reklam platformundan Twitter’ı kaldırma nedeni sosyal medyanın API’sinde ve ücretlerinde değişiklik yapması.

İşte en çok izlenen Türk Twitch, Youtube ve Instagram fenomenleri 15 sa. önce eklendi

Musk'tan Microsoft'a tehdit

Elon Musk ise bu durumdan rahatsız gibi görünüyor. Musk, paylaşmış olduğu bir tweet’te “Twitter verilerini kullanarak yasadışı eğitim verdiler. Dava zamanı.” ifadelerini kullandı. Musk'ın tehdidi belirsiz olmakla birlikte, OpenAI'nin ChatGPT gibi ürünlerin arkasındaki büyük dil modelini eğitmek için Twitter verilerini kullanması üzerine olduğu anlaşılıyor. Kağıt üstünde OpenAI, Microsoft’un olmasa da firma, 2019’dan bu yana şirkete yatırım yapıyor ve birkaç ay önce yatırımın boyutunu ciddi oranda arttırdılar. Bing, Edge ve Microsoft 365 hizmetlerine OpenAI’ın araçlarını ekleyen Microsoft, görünüşe göre ipleri elinde tutuyor.

Musk'ın bu noktada Microsoft'u gerçekten dava edip etmeyeceği belli değil, zira geçmişte @ElonJet Twitter hesabının yaratıcısı da dahil olmak üzere hiç gerçekleşmeyen yasal işlemlerle başkalarını tehdit ettiğini görmüştük. Microsoft'un reklam platformunun destek sayfasının üst kısmında yer alan bir mesajda şirket, 25 Nisan 2023'ten itibaren "Twitter'ı artık desteklemeyeceğini" söylüyor; bu da şirketlerin artık tweetlerini veya etkileşimlerini yönetmek için Microsoft'un platformunu kullanamayacağı anlamına geliyor. Twitter'ın yeni fiyatlandırma düzenlemesine göre, Microsoft gibi büyük şirketler Twitter'ın API'sine erişmek için ayda 42.000 dolara kadar ödeme yapmak zorunda kalabilir. Yeni fiyatlandırma sistemi, Tweetbot üreticisi Tapbots gibi bazı küçük geliştiricilerin platformu terk etmesine de neden oldu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

Elon Musk, Microsoft’u dava etmekle tehdit etti