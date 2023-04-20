Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elon Musk, Microsoft’u dava etmekle tehdit etti

    Microsoft, bir süre önce Twitter’da artık reklam vermeyi bırakacağını duyurmuştu. Twitter CEO’su Elon Musk ise bu duyurudan hemen sonra Microsoft'u dava etmekle tehdit etti.
    Oy Ver
    Elon Musk, Microsoft’u dava etmekle tehdit etti Tam Boyutta Gör
    25 Nisan'dan itibaren Microsoft'un sosyal medya yönetim aracını kullanan reklamverenler artık Twitter'a kontrol panellerinden erişemeyecekler. Microsoft’un yaptığı açıklamadan anlaşılıyor ki reklam platformundan Twitter’ı kaldırma nedeni sosyal medyanın API’sinde ve ücretlerinde değişiklik yapması.

    Musk'tan Microsoft'a tehdit

    Elon Musk ise bu durumdan rahatsız gibi görünüyor. Musk, paylaşmış olduğu bir tweet’te “Twitter verilerini kullanarak yasadışı eğitim verdiler. Dava zamanı. ifadelerini kullandı. Musk'ın tehdidi belirsiz olmakla birlikte, OpenAI'nin ChatGPT gibi ürünlerin arkasındaki büyük dil modelini eğitmek için Twitter verilerini kullanması üzerine olduğu anlaşılıyor. Kağıt üstünde OpenAI, Microsoft’un olmasa da firma, 2019’dan bu yana şirkete yatırım yapıyor ve birkaç ay önce yatırımın boyutunu ciddi oranda arttırdılar. Bing, Edge ve Microsoft 365 hizmetlerine OpenAI’ın araçlarını ekleyen Microsoft, görünüşe göre ipleri elinde tutuyor.

    Musk'ın bu noktada Microsoft'u gerçekten dava edip etmeyeceği belli değil, zira geçmişte @ElonJet Twitter hesabının yaratıcısı da dahil olmak üzere hiç gerçekleşmeyen yasal işlemlerle başkalarını tehdit ettiğini görmüştük. Microsoft'un reklam platformunun destek sayfasının üst kısmında yer alan bir mesajda şirket, 25 Nisan 2023'ten itibaren "Twitter'ı artık desteklemeyeceğini" söylüyor; bu da şirketlerin artık tweetlerini veya etkileşimlerini yönetmek için Microsoft'un platformunu kullanamayacağı anlamına geliyor. Twitter'ın yeni fiyatlandırma düzenlemesine göre, Microsoft gibi büyük şirketler Twitter'ın API'sine erişmek için ayda 42.000 dolara kadar ödeme yapmak zorunda kalabilir. Yeni fiyatlandırma sistemi, Tweetbot üreticisi Tapbots gibi bazı küçük geliştiricilerin platformu terk etmesine de neden oldu.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Taşınabilir mikrodalga fırın

    Profil resmi
    emrahmt 1 saat önce

    [resim] mükemmel

    M
    Mehmet Akif 007 5 saat önce

    www.chatgpt4.com.tr

    M
    Mehmet Akif 007 5 saat önce

    www.chat.chatgpt4.com.tr Turkey OpenAI

    Profil resmi
    KiLLeR© 1 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kimlik denetimi hatası nasıl düzeltilir wifi icloud çıkış yapamıyorum yüze tüy dökücü krem sürdüm yanıyor peugeot 407 yorum kuba 50 cc motor yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11
    Xiaomi Redmi Note 11
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    HP 68N33EA
    HP 68N33EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    ARC-750
    ARC-750
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız