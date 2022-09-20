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    Elon Musk’tan, Starlink uydularını hedef alan Rusya’ya yanıt geldi!

    SpaceX kurucusu ve CEO'su Elon Musk, Starlink uydularını bir tehdit olarak nitelendiren Rusya'ya yanıt verdi. Ünlü milyarder, uydu karşıtı füzelerin işe yaramayacağını düşünüyor.
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    Elon Musk, Starlink uydularını hedef alan Rusya’ya yanıt verdi!
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    Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim devam ederken, SpaceX kurucusu ve CEO'su Elon Musk açıklamaları ile tekrar gündeme geldi. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta düzenlenen Birleşmiş Milletler oturumunda Rusya, Elon Musk'ın Starlink hizmeti bir tehdit olarak nitelendirdi ve uyduların hedef olabileceğini belirtti. Şimdi de Elon Musk, Business Insider'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    'Uyduları füzelerden daha hızlı göndeririz'

    Açıklamalarında Rusya ve Ukrayna gerilimine vurgu yaparak bu tür bir savaşın artık moda olmadığını belirten Elon Musk, Rusya'nın tehdidine karşı “Starlink'i ortadan kaldırmaya çalışırsanız, bu kolay değil çünkü 2000 uydu var” açıklamasında bulundu. Ayrıca böyle bir tehdidin çok sayıda uydu karşıtı füze ile sonuçlanacağını söyleyen ünlü milyarder, ''Starlink uydularını uydu karşıtı füzeleri fırlatabileceklerinden daha hızlı fırlatabileceğimizi düşünüyorum." sözlerini dile getirdi.

    Yeni açıklamalar ile beraber Rusya ile Elon Musk arasında yaşanan gerilim daha da artacak gibi gözüküyor. Ayrıca SpaceX'i bir tehdit olarak nitelendiren sadece Rusya da değil. Geçtiğimiz Mayıs ayında Çin hükümetine bağlı araştırmacılar tarafından paylaşılan bir makalede, ülkenin gizli tehlikeler getiren uyduların yok edilmesi konusunda yöntemler geliştirmesi gerektiği vurgulandı.

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    M
    makine26 23 saat önce

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