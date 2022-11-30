Twitter'ın COVID-19 politikası değişti: Dezenformasyon serbest!

Twitter'ın yeni COVID-19 politikası ne?
2020 yılında COVID-19 ile ilgili yanlış bilgilerin yayılmasına izin vermemeyi bir görev telakki eden popüler sosyal medya sitesinden yayımlanan yeni bir açıklamaya göre bu tavır artık geçerli değil. 23 Kasım 2022 tarihinde alınan bu karar tam anlamıyla uygulanmaya başlandı.
Bu bildirinin üst tarafında ise insanların COVID-19 salgınıyla ilgili güvenilir bilgileri bulmasına ve bu konuyla ilgili başkalarıyla bağlantı kurmasına yardımcı olduğunu söyleyen Twitter'ın bu ikircikli beyanı kafaları karıştırdı.
Konuşma özgürlüğü ilkesi konusunda çok hassas olan deneyimli yöneticinin böyle bir kararı hayata geçirmesi kendi içerisinde tutarlı bir tavır olarak değerlendiriliyor. Twitter kullanıcılarının aşı veya COVID-19 hakkında istediği nitelikte paylaşım yapması serbest. İlgili bilginin doğru veya yanlış olmasının bir önemi kalmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam