Twitter'ın COVID-19 politikası değişti: Dezenformasyon serbest!

Tam Boyutta Gör Elon Musk'ın Twitter için aldığı kararlar ve sergilediği eylemler sorgulanmaya devam ediyor. COVID-19 politikası konusunda sıfır tolerans tavrı ile ön plana çıkan bu sosyal medya mecrasının genel af ile askıya alınan hesapları affetmesi birçok kişiyi endişelendiriyor.

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Twitter'ın yeni COVID-19 politikası ne?

2020 yılında COVID-19 ile ilgili yanlış bilgilerin yayılmasına izin vermemeyi bir görev telakki eden popüler sosyal medya sitesinden yayımlanan yeni bir açıklamaya göre bu tavır artık geçerli değil. 23 Kasım 2022 tarihinde alınan bu karar tam anlamıyla uygulanmaya başlandı.

Bu bildirinin üst tarafında ise insanların COVID-19 salgınıyla ilgili güvenilir bilgileri bulmasına ve bu konuyla ilgili başkalarıyla bağlantı kurmasına yardımcı olduğunu söyleyen Twitter'ın bu ikircikli beyanı kafaları karıştırdı.

Tam Boyutta Gör Twitter, Elon Musk'tan önce, COVID-19 hakkındaki doğru bilgileri çarpıtan kişileri ya uyarıyor ya da bu yolu seçen kişilerin profilini askıya alıyordu. Dezenformasyonla mücadele etmek için şirket politikasında çeşitli güncellemeler yapan Twitter'ın Elon Musk'ın yönetimi altında böyle bir kararı alması doğru olmayan bilgilerin yayılmasına çanak tutacak.

Konuşma özgürlüğü ilkesi konusunda çok hassas olan deneyimli yöneticinin böyle bir kararı hayata geçirmesi kendi içerisinde tutarlı bir tavır olarak değerlendiriliyor. Twitter kullanıcılarının aşı veya COVID-19 hakkında istediği nitelikte paylaşım yapması serbest. İlgili bilginin doğru veya yanlış olmasının bir önemi kalmadı.

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