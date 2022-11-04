Elon Musk, Twitter çalışanlarını kovmaya başladı: Çalışanlar ise dava ediyor

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Twitter, 4 Kasım Cuma günü çalışanlarına “küresel iş gücünü azaltacağını” bildirdi. Bu bildiri, Elon Musk’ın Twitter’ın yeni sahibi olması ve büyük işten çıkarmaların olacağına yönelik çıkan ilk haberlerden sadece bir hafta sonrasında geldi.

Twitter tarafından çalışanlara gönderilen e-posta’da bildirilenle göre, çalışanlar 4 Kasım günü işten çıkarılıp çıkarılmadıklarına dair bir e-posta alacaklar. Ayrıca bildiride işten çıkarılan çalışanların ofis giriş kartları da bir süreliğine askıya alınacak.

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Çalışanlara gönderilen bildiri metninde kaş kişinin çıkarılacağına dair bir bilgi yer almıyor. Öte yandan Musk’ın Twitter’da çalışan 7.500 kişilik işgücünün yaklaşık yarısını işten çıkarması bekleniyor. İşten çıkarmalar, Musk’ın Twitter’ı para kazanan bir platform haline getirme çabalarından sadece biri. Bildiğiniz gibi Twitter Blue aboneliği de genele yayılmış ve aylık ücreti 8 dolara çıkarılmıştı.

Çalışanlar Twitter’ı dava etmeye başladı

İşten çıkarmalar devam ederken Twitter’ın yapmış olduğu eylemlerin ABD İşçi Düzenleme ve Yeniden Eğitim Bildirimi (WARN) yasasına aykırı olduğu aktarılıyor. Bloomberg’e göre çalışanlar San Francisco federal mahkemesinde şirkete karşı toplu dava açmış durumda. İş kanununa göre, 100 veya daha fazla çalışanı olan şirketlerin toplu işten çıkarmaları 60 gün önceden bildirmeleri gerekiyor.

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Elon Musk, Twitter çalışanlarını kovmaya başladı