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    Anlık Bildirim

    Elon Musk, Twitter çalışanlarını kovmaya başladı: Çalışanlar ise dava ediyor

    Elon Musk, sosyal medya devi Twitter’ı 44 milyar dolara satın aldıktan sonra çalışanların önemli kısmını işten çıkarmaya başladı. Çalışanlar ise Twitter’ı dava ediyor.
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    Elon Musk, Twitter çalışanlarını kovmaya başladı Tam Boyutta Gör

    Twitter, 4 Kasım Cuma günü çalışanlarına “küresel iş gücünü azaltacağını” bildirdi. Bu bildiri, Elon Musk’ın Twitter’ın yeni sahibi olması ve büyük işten çıkarmaların olacağına yönelik çıkan ilk haberlerden sadece bir hafta sonrasında geldi.

    Twitter tarafından çalışanlara gönderilen e-posta’da bildirilenle göre, çalışanlar 4 Kasım günü işten çıkarılıp çıkarılmadıklarına dair bir e-posta alacaklar. Ayrıca bildiride işten çıkarılan çalışanların ofis giriş kartları da bir süreliğine askıya alınacak.

    Çalışanlara gönderilen bildiri metninde kaş kişinin çıkarılacağına dair bir bilgi yer almıyor. Öte yandan Musk’ın Twitter’da çalışan 7.500 kişilik işgücünün yaklaşık yarısını işten çıkarması bekleniyor. İşten çıkarmalar, Musk’ın Twitter’ı para kazanan bir platform haline getirme çabalarından sadece biri. Bildiğiniz gibi Twitter Blue aboneliği de genele yayılmış ve aylık ücreti 8 dolara çıkarılmıştı.

    Çalışanlar Twitter’ı dava etmeye başladı

    İşten çıkarmalar devam ederken Twitter’ın yapmış olduğu eylemlerin ABD İşçi Düzenleme ve Yeniden Eğitim Bildirimi (WARN) yasasına aykırı olduğu aktarılıyor. Bloomberg’e göre çalışanlar San Francisco federal mahkemesinde şirkete karşı toplu dava açmış durumda. İş kanununa göre, 100 veya daha fazla çalışanı olan şirketlerin toplu işten çıkarmaları 60 gün önceden bildirmeleri gerekiyor.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2022/11/3/23439802/elon-musks-twitter-layoffs-start-friday-november-4 https://www.engadget.com/twitter-sued-over-mass-layoffs-102354009.html
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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    S
    sezenhancı 5 saat önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 20 saat önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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