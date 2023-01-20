Dünyanın en büyük hidrojen temelli elektrikli uçağı ilk uçuşunu yaptı

Tam Boyutta Gör Birleşik Krallık Sivil Havacılık Otoritesi'nden (CAA) uçuş izni aldıktan sonra kısa bir süre sonra, ZeroAvia, 19 yolcu kapasiteli dünyanın en büyük hidrojen temelli elektrikli uçak prototipinin ilk uçuşunu başarıyla tamamladı.

Hidrojen temelli elektrikli uçaklar geliyor

ZeroAvia, sürdürülebilir havacılık için ileriye doğru büyük bir adım atarak dünyanın en büyük hidrojen temelli elektrikli uçağını uçurdu. Prototip bir hidrojen-elektrik aktarma organı ile donatılmış 19 koltuklu, çift motorlu Dornier 228 uçağı, Birleşik Krallık'taki Cotswold Havalimanı'ndan havalanarak 10 dakikalık test uçuşunu tamamladı. Ek olarak bu projenin küçük yolcu uçaklarını çevre için daha iyi hale getirmeye çalışan, devlet tarafından finanse edilen bir Ar-Ge programı olan HyFlyer II projesinin bir parçası olduğunun da altını çizelim.

Tam Boyutta Gör ZeroAvia, 2024 yılına kadar 600kW aktarma organı ile sıfır emisyonlu ticari uçak operasyonlarının geliştirilmesi için çalışıyor ve yaklaşık 480 km menzile sahip dokuz ila on dokuz koltuklu uçakların geliştirilmesini hedefliyor. Sonrasında ise bu tahrik sistemini 1126 km’lik bir menzili hedefleyen iki ila beş megavatlık 90 koltuk kapasiteli bir versiyon takip edecek.

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ZeroAvia’nın geliştirdiği uçağın güç aktarma organı, "bir elektrolizör ile üretilen sıkıştırılmış gaz halindeki hidrojen" kullanılarak beslendi. Prototip uçağın test konfigürasyonunu kabin içine yerleştirilmiş iki yakıt hücresi yığını ve lityum iyon pil paketleri sağlıyordu. Öte yandan ZeroAvia’nın aldığı destekler elbette devlet programlarıyla sınırlı değil. Şirket, United Airlines'tan 35 milyon dolar değerindeki finansmana ek olarak Alaska Air Group'tan da yatırımlar aldı.

Sıfır emisyon için hidrojen kullanımı artıyor

Tüm bunların ışığında sıfır emisyon hedeflerinde hidrojenin büyük bir faktör olarak hayatımızda olacağını söylesek yanılmayız. Havacılık alanında Rolls-Royce ve easyJet’in hidrojen yakıtlı uçak motoru testleri devam ediyor. Bir yandan ise Çin, hızlı hidrojen trenlerini geliştirirken Toyota’da hidrojen yakıtlı Hilux üzerinde çalışıyor.

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En büyük hidrojen temelli elektrikli uçak, ilk uçuşunu yaptı