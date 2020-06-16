Epic Games 17 milyar dolar değerlemeye ulaştı

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Oyun dünyasında 30 yıla yakın bir süredir faaliyet gösteren Epic Games, piyasaya sürdüğü birbirinden efsane oyunların yanında geliştirdiği Unreal Engine oyun motoru ile devrimlerin öncüsü olmuştu. Firma sektörün en değerli firmalarından birisi haline geldi.

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17 milyar dolar değerleme

Ay içerisinde yeni bir yatırım turuna çıkan Epic Games; Baillie Gifford, KKR ve T. Rowe Price yatırımcılarından toplamda 750 milyon dolar civarında bir fonlama elde etmek üzere. Son görüşmelerin yapıldığı turun sonunda Epic Games yaklaşık olarak 17 milyar dolar değerlemeye ulaşacak. Firma son olarak 2018 yılında 15 milyar dolar değerlemeye ulaşmıştı.

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Özellikle Fortnite oyunuyla son dönemin gözde yapımcılarından birisi haline gelen Epic Games, pek çok özel konser ve etkinlik ile çevrim içi oyunların da bu konuda önemli bir rol oynayacağını göstermişti. Pandemi döneminde pek çok sektör zora girerken oyun sektörü ayakta kalmayı başardı. Epic Games de bunun en önemli örneği oldu. Özellikle Epic Games mağazası yaptığı hediye oyun kampanyalarıyla interneti sallamayı başarmıştı.

1991 yılında Tim Sweeney tarafından ailesinin evinde kurulan Epic Games, popüler olmadan önce oyunları video sohbetlerine entegre eden Houseparty girişimini satın alarak dikkat çekmişti. Bilindiği üzere Epic Games hisselerinin yüzde 40’ı Çinli Tencent’in elinde.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-15/fortnite-maker-epic-is-said-to-near-funding-at-17-billion-value

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