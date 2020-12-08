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    Epic Games gelecek yıl fiziksel bir turnuva düzenlemeyecek

    Epic Games gelecek yıl da Fortnite sanal şampiyonluk turnuvaları düzenlemeye devam edecek. Firma bir süre daha pandeminin etkilerinin devam edeceğini düşünüyor.
    1 hf.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Epic Games gelecek yıl fiziksel bir turnuva düzenlemeyecek

    Fortnite oyunu ile oyun dünyasına damga vuran Epic Games ayrıca espor tarafında da oldukça etkili. Yıllardır dev espor turnuvaları düzenleyen Epic Games pandemi nedeniyle belirli tedbirleri hayata geçirdi.

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    2021 de kayıp yıl

    Pandeminin başladığı Mart ayı itibariyle fiziksel espor organizasyonlarını sonlandıran ve sanal olarak gerçekleştirme kararı alan Epic Games önümüzdeki yıl boyunca da bu kararını devam ettirecek.

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    Epic Games yakın gelecekte pandeminin etkilerinin ortadan kalkacağına inanıyor ancak 2021 boyunca değil. Firma 2021 yılında Fortnite Şampiyonluk serilerine devam etmeyi planlıyor. Bu yıl sanal şampiyonluk turnuvaları büyük ilgi gördü ve fiziksel turnuvaların eksikliğine bir nebze teselli oldu.

    Geçtiğimiz hafta Galactus etkinliğinin bitmesi ile birlikte Fortnite oyununda beşinci sezon başlamıştı. Yeni sezonda da şampiyonluk turnuvaları olacak. Üç kişilik takımların olduğu turnuva 4 Şubat itibariyle start alacak.



    https://www.engadget.com/no-fortnite-in-person-tournaments-2021-171639890.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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