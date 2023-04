Epic Games mağazasında Dying Light: Enhanced Edition hediye

Tam Boyutta Gör Haftalık hediye oyun kampanyasına devam eden Epic Games mağazası bu hafta oyuncuları sevindirecek bir hediye ile geliyor. Zombi temalı oyunların en iyilerinden Dying Light bu hafta ücretsiz oldu.

Dying Light: Enhanced Edition

2015 yılında piyasaya sürülen Dying Light oyunu 50’den fazla ödül ve 16 milyondan fazla oyuncusu ile döneminin en önemli yapımlarından birisi olmuştu. Zombilerin hüküm sürdüğü kıyamet sonrası dönemi konu alan oyunda birinci şahıs olarak maceralara atılıyorsunuz.

Dying Light: Enhanced Edition sürümü ise yepyeni buggy aracı, ek bir oyun modu, iki ekstra karantine bölgesi, ek eşyalar, sezon bileti, Dying Light: The Following paketi, The Bozak Horde, Ultimate Survivor ve Be The Zombie paketlerini kapsıyor.

Bu haftanın diğer bir hediyesi ise shapez oyunu. Otomasyon konulu oyunda geometrik şekillerin üretimi için fabrikalar ve üretim bantları inşa etmeniz gerekiyor. Seviyeniz yükseldikçe şekiller de daha karmaşık hale geliyor.

