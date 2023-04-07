Epic Games mağazasında Dying Light: Enhanced Edition hediye

Dying Light: Enhanced Edition
2015 yılında piyasaya sürülen Dying Light oyunu 50’den fazla ödül ve 16 milyondan fazla oyuncusu ile döneminin en önemli yapımlarından birisi olmuştu. Zombilerin hüküm sürdüğü kıyamet sonrası dönemi konu alan oyunda birinci şahıs olarak maceralara atılıyorsunuz.
Dying Light: Enhanced Edition sürümü ise yepyeni buggy aracı, ek bir oyun modu, iki ekstra karantine bölgesi, ek eşyalar, sezon bileti, Dying Light: The Following paketi, The Bozak Horde, Ultimate Survivor ve Be The Zombie paketlerini kapsıyor.
Bu haftanın diğer bir hediyesi ise shapez oyunu. Otomasyon konulu oyunda geometrik şekillerin üretimi için fabrikalar ve üretim bantları inşa etmeniz gerekiyor. Seviyeniz yükseldikçe şekiller de daha karmaşık hale geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı