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    Anlık Bildirim

    Epic Games mağazasında Dying Light: Enhanced Edition hediye

    Epic Games mağazasının bu hafta hediye ettiği oyun Dying Light: Enhanced Edition oldu. Her ne kadar fiyatı düşük seviyelerde olsa da ücretsiz olarak kütüphaneye ekleme fırsatını kaçırmayın.
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    Epic Games Tam Boyutta Gör
    Haftalık hediye oyun kampanyasına devam eden Epic Games mağazası bu hafta oyuncuları sevindirecek bir hediye ile geliyor. Zombi temalı oyunların en iyilerinden Dying Light bu hafta ücretsiz oldu.

    Dying Light: Enhanced Edition

    2015 yılında piyasaya sürülen Dying Light oyunu 50’den fazla ödül ve 16 milyondan fazla oyuncusu ile döneminin en önemli yapımlarından birisi olmuştu. Zombilerin hüküm sürdüğü kıyamet sonrası dönemi konu alan oyunda birinci şahıs olarak maceralara atılıyorsunuz.

    Dying Light: Enhanced Edition sürümü ise yepyeni buggy aracı, ek bir oyun modu, iki ekstra karantine bölgesi, ek eşyalar, sezon bileti, Dying Light: The Following paketi, The Bozak Horde, Ultimate Survivor ve Be The Zombie paketlerini kapsıyor.

    Bu haftanın diğer bir hediyesi ise shapez oyunu. Otomasyon konulu oyunda geometrik şekillerin üretimi için fabrikalar ve üretim bantları inşa etmeniz gerekiyor. Seviyeniz yükseldikçe şekiller de daha karmaşık hale geliyor.

    Epic Games hediye oyun belli oldu Tam Boyutta Gör

    Dying Light: Enhanced Edition

    Shapez

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 4 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 6 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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